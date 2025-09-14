Úředníci připravují ubytovny a nájemní byty pro ty, co nebudou mít na emisní povolenky
A proč nám vládní strany lavírují a odmítají zaujmout pevný postoj? Protože ví, že kdyby připustily, že jim zavedení povolenek až tak moc nevadí, mohly by přijít o část voličů, kteří se jim tak zoufale nedostávají. O pokrytectví TOP 09, STANu a lidovců, se v rámci jejich dlouhodobé, pro Bruselské a zelené politiky, není možno pochybovat. ODS je sice v této věci asi rozpolcena, ale i ona tvrdí, že je proti zavedení povolenek, ale to ji nebrání v nekonečném hledání obezliček v podobě řečí, že to v Bruselu nějak uhrají, že ceny povolenek budou za stropovány, nebo jejich zavedení odloženo, kdyby se úplnému zamítnutí tohoto asociálního kroku nepodařilo zabránit. Jsou to sice řeči pěkné, ale i kdyby se tato opatření realizovala, tak z dlouhodobého hlediska nic neřeší.
O tom, že samy vládní strany nějakým velkým změnám v systému zavedení výběru „daní“ v podobě emisních povolenek samy moc nevěří je fakt, že Státní fond životního prostředí již chystá pro Brusel plán, jak s našim podílem z výnosu prodeje povolenek naloží. Tento plán měl být EU předložen do konce července, ale jak upřesnila mluvčí fondu Veronika Krejčí, tak se ještě dopracovávají detaily a úkol by měl být splněn do konce roku. No, není to poněkud zvláštní, že když vládní strany povolenky nyní v podstatě odmítají, tak nechávají pracovat úředníky na plánu, jak využít jejich výnosy? Nebylo by odmítnutí předložení takového plánu do Bruselu jasnou nápovědou pro bruselskou byrokracii, že povolenky odmítáme? Zatím co špičky vládních stran nás na náměstích ubezpečují, že to s tím Bruselem nějak skoulí, tak už se v médiích objevují hlasy, které nám mažou med kolem úst o tom, jak si budeme rozdělovat miliardy z povolenek, jak to sociálně zvládneme. Už prý se chystá výstavba malometrážních nájemních bytů a modernizace ubytoven pro ty, kteří si nebudou moci dovolit bydlet ve svých domech. Už se chystá autobusová doprava pro ty, kteří si nebudou moci dovolit provozovat své auto. Krásná, zelená perspektiva pro ty, co na to nebudou mít, tedy pro energeticky a dopravně zranitelné domácnosti, jak se tyto úředně nazývají.
Mazání medu kolem úst ve formě řečí o tom, že když se povolenky zavedou v za stropované formě, tak zdražení bude mírné je sice pěkné, ale je třeba dodat, asi jak pro koho. Pro toho, kdo např. berou dvacet – pětadvacet tisíc plat, či důchod, a topí proto uhlím, aby měl co nejmenší náklady na vytápění, bude zdražení uhlí citelnou ranou do jeho rozpočtu. Stejně tak je naivní se domnívat, že ceny povolenek by byly drženy na uzdě napořád. Funkcí povolenek přece je zlikvidovat používání fosilních paliv, což nízká cena povolenek neumožňuje. Stejně tak je naivní se domnívat, že ti méně majetní budou dostávat nějakou podporu nekonečně dlouho, a tito budou dále topit tím, čím topí doposud. Co je tedy podle Bruselu a našich vládních stran čeká, prodej svých ojetých aut, svých nemodernizovaných domů a cesta do podnajmu, nebo na opravenou ubytovnu, které nám chystá Státní fond životního prostředí. Zavedení, či nezavedení emisních povolenek pro domácnosti je jedním z nejdůležitějších témat v předvolebních diskusích, což odráží důležitost tohoto tématu i pro mnoho občanů. Právě ti, kterých se toto téma dotýká, by si měli dát pozor, jak se strany k tomuto problému staví, nenechat si mazat med kolem úst a požadovat jasné stanovisko, aby po volbách své volby nemuseli litovat.
Aleš Merta
