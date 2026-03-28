Schvaluje Macinka politiku agrese?
Při nedávné návštěvě Maroka totiž náš ministr zahraničí označil území Západní Sahary za Marockou Saharu. Změnil sice jen jedno slovíčko, ale význam této změny je velký. Macinka fakticky připustil, že marocká okupace Západní Sahary je legální, a otevřel tak dvířka českému uznání nároku Maroka na toto území. Kde se ovšem poděl Macinkův striktní postoj k odmítnutí porušování mezinárodního práva, jeho odsouzení agrese, co by nepřípustného řešení územních sporů, tedy věcmi, kterými často operuje v souvislosti k ruské agresi na Ukrajině. No, když jde o peníze, podbízení se mocným spojencům, tak holt musí jít demokratické zásady stranou a nastupuje politika dvojího metru. O co však ve vztahu Maroka a Západní Sahary tedy vlastně vůbec jde?
Tak ale popořádku. V rámci dekolonizace si totiž na území Západní Sahary začalo dělat nárok také sousední Maroko spolu s Mauretánií, a to již v roce 1963, ale tyto nároky byly v roce 1975 odmítnuty Mezinárodním soudním dvorem. V témže roce se začíná Španělsko ze své kolonie stahovat a území začíná kontrolovat Lidová fronta osvobození Sakia al Hamra a Ria de Oro – POLISARIO, která vyhlašuje Saharskou arabskou demokratickou republiku. V následujícím roce, ale Španělsko uzavírá „pragmatickou“ dohodu s Marokem a Mauretánií o předání území Západní Sahary do rukou zmiňovaných zemí za právo rybolovu v jeho pobřežních vodách. Noví páni země si území rozdělují, čímž se ale dostávají do konfliktu s místními obyvateli reprezentovanými frontou POLISARIO, která zahajuje partyzánskou válku trvající až do roku 1991.
POLISARIO přitom podporuje sousední Alžírsko, kde také vznikají uprchlické tábory pro obyvatele ZS postižené válkou. Mezi tím, v roce 1978, se, po jednání se zástupci POLISARIA, vzdává územních nároků Mauretánie a postupuje mu svůj díl ZS, který je ovšem téměř ihned a z velké části, také zabrán Marokem. Saharskou arabskou dem. republiku uznalo v roce 2011 padesát devět států z Afriky, Latinské Ameriky a Asie, včetně sousedů z Alžírska a Mauretánie. POLISARIO ovšem kontroluje jen asi 20 % území ZS, zbytek je okupován Marokem, které vyvíjí velké diplomatické úsilí, aby tato okupace byla mezinárodně legalizována. Velkého úspěchu dosáhli Maročané na sklonku funkčního období amerického prezidenta Trumpa, kdy Maroko normalizovalo své vztahy se státem Izrael výměnou za uznání marockých nároků na Západní Saharu Spojenými státy a pravděpodobně také za vojenské dodávky ze zmíněných zemí. Špinavý kšeftík, jehož všichni aktéři jsou jistě spokojeni, jen ti již se stali předmětem obchodu, asi dvakrát radostí neskáčou.
Jak lze z historického exkursu vidět, tak Maroko zabralo území, které mu nenáleželo, dopustilo se etnických čistek a osidluje si přisvojené území svými občany, tedy koná přesně to, co je vyčítáno Rusku ve vztahu k Ukrajině. Rozdíl je ovšem v tom, že zatím co Maroko je věrným spojencem Spojených států, tak Rusko je jejich globálním sokem. Ovšem co lze očekávat od obdivovatelů amerického prezidenta Trumpa – Macinky, Babiše a spol. než to, že budou kopírovat jeho politiku navzdory jejich slovům o demokracii a právu, kterými se často zaštitují. Navíc jde tady o byznys, se kterým má Babiš, který v Maroku působil ještě za komunistického režimu, jisté zkušenosti. Uznání nároků Maroka na Západní Saharu nebude zřejmě dělat problém ani opozici, vždyť například poslanec EP Zdechovský za nárok Maroka na Západní Saharu již dlouhá léta lobuje. Holt, když se to hodí, když je to politicky a finančně výhodné, tak jdou zásady stranou. Že je to pokrytecká a oportunistická politika? Nevadí, volič toto nevnímá. Za práva lidu Západní Sahary, proti schvalovačům agrese někde v Africe se na Letné demonstrovat nebude, nikdo nebude vyvěšovat její vlajky. A tak jen v mysli některých jedinců zůstane trpký pocit, že tady není něco v pořádku.
Zazní i v Íránu zrady zvon?
Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon, čí ruce ho rozhoupaly, Francie falešná, proradný Washington a my jsme je milovali. Viděl jsem slzy v očích žen, viděl jsem pěstě zaťaté. Počkejte málo málo jen,.....
Aleš Merta
Dnes jsem rád, že jsem nevolil strany nynější vládní koalice
Naši Trumpovi rektální vlezci, opět vynášejí do nebe svého guru Trumpa, a vůbec jím nevadí, že ten porušuje mezinárodní právo a snaží se vyvážet západní hodnoty tam, kde většinou o ně není zájem.
Aleš Merta
Air bank mění pravidla Unity, a mnohý klient jen skřípe zuby
Když ptáčka lapají pěkně mu zpívají. Ovšem když ho lapí, tak ten se často nestačí divit zvláště, když ty zpěvy zněly tak líbezně.
Aleš Merta
Dostane Dánsko nabídku, která se nadá odmítnout?
Filmový kmotr, Don Vito Corleone by měl ze stylu vládnutí amerického prezidenta Trumpa určitě radost. Jeho gangsterské metody provozované v malém se konečně staly součástí oficiální politiky USA.
Aleš Merta
Je Andrej Babiš diletant, nebo chytrolín?
Andrej Babiš ještě stále nebyl pověřen sestavením vlády, ale za to si může vlastně sám, a netýká se to jen jeho problému se střetem zájmů.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Co víte o krasobruslení?
Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
Ve Žďáře končí antikvariát. „Bez online prodeje to nejde, knihy rozdám,“ říká majitel
Prolistovat letité svazky a některý si třeba i odnést, pohovořit o literatuře. Tak vypadá typický...
Inspirace, nebo už kopírování? Přesná hranice v módě není, říkají advokátky
Stejně jako v dalších oblastech našich životů i v módě pochopitelně platí různá pravidla. Tvůrce...
Nová jedenáctka je daleko lepším pivem než kdysi, říká o Svitavákovi jeho sládek
Velkou reinkarnací po čtvrt století prošla legendární značka svitavského piva, která skončila s...
