Ruská stopa v Teplicích nad Bečvou

Kdo by měl zájem na vykolejení vlaku a následnou ekologickou katastrofu v Teplicích nad Bečvou, když ne Rusové, kteří jak víme, podnikají po celé Evropě teroristické útoky.

Není to žádná fáma, zprávy o teroristech najatých Rusy na „práci“ v Evropě jsou nám předkládány politiky i médii poměrně často, a i u nás se objevil případ Jihoameričana, který se snažil podpálit tramvajové depo a po svém zadržení přiznal, že byl na tento čin najat ruskými tajnými službami. Není tedy nic nepředstavitelného představit si, že za vykolejením a následným požárem v Teplicích stojí Putinovi agenti, či jimi najmutí zoufalci snažící se přivydělat si nějaký ten mrzký peníz. Snaha zlikvidovat vlak, zamořit půdu, ohrozit zdraví obyvatel a vyřadit z provozu důležitou trať na několik týdnů, co víc si mohou plánovači v Kremlu přát. Proč zrovna u nás? Jsme přece velcí podporovatelé Ukrajiny a s Ruskem jsme dle mnohých politiků prakticky ve válce. Je tedy jisté, že jsme na Ruském seznamu nepřátel hodně vysoko, vždyť kromě dodávek zbraní Ukrajině, jsme si dokonce dovolili odstranit sochu jejich vojevůdce Koněva, přejmenováváme ulice a prostranství, dokonce to před jejich velvyslanectvím, po opozičním politikovi, a v nemilost upadl i ruský boršč a ruská mrzlina. Nesmíme také zapomenout na urážky Ruska ze strany starosty Řeporyjí. Takové chování si samozřejmě žádná velmoc nemůže nechat líbit. Takže první na řadě byl muniční sklad ve Vrběticích, za útok na něj sice nebyl nikdo obviněn, ale my víme svý. Lze jen třeba doufat, že i dnes, po vykolejení vlaku v Teplicích nad Bečvou, už mají naše tajné služby horkou stopu vedoucí k dopadení pachatelů. Nic sice ještě není jisté, ale jen asi málokdo pochybuje, že za touto „nehodou“ nestojí Rusáci, či jejich čeští slouhové. Je potřeba tvrdě zúčtovat s takovými živly i když se nepodaří případ jednoznačně vyšetřit. Podporujme naši vládu v boji za svobodu Ukrajiny. Podporujme naše vrcholové politiky, velení armády v jejich boji proti ruským hordám. Podporujme naše tajné služby, které nás v čas varovali před rusofilstvím šířeným na školách učením o autorech jako např. Čelakovském. Smrt ruskému fašismu.