Radarový klondajk
Také jste si někdy vyrazili třeba na rodinný výlet a za nějaký čas se vám v poště objevila obálka se složenkou na pár stovek, či dokonce tisíc? Kouknete na to a ejhle, překročení rychlosti v obci, o které jste sice nikdy neslyšeli, ale kterou jste na své cestě zřejmě museli projet. Jó, holt za chyby se platí, takže nezbývá než zadat platební příkaz a skřípat zuby, jak se vám ten výlet pěkně prodražil. Takových případů přibývá stejným tempem, jakým přibývá počet radarů v obcích po celé republice. Obecně se sice dá říci, že tento směr je správný, protože překročení povolené rychlosti je častou příčinnou dopravních nehod mnohdy i s fatálními následky, že bezpečnost, zejména chodců, musí být prioritou. Ovšem i tato věc má své ale. Radary jsou často umístěny v místech, která nejsou příliš frekventovaná, třeba ihned za ceduli s označením obce, za kterou následuje pásmo „nikoho“, v místech, která jsou přehledná, a tedy svádějící k tomu trochu si přišlápnout plynový pedál.
Pedant by řekl, že předpisy se mají dodržovat a jejich nedodržení přísně trestat. Normálního člověka pak napadne, že je potřeba rozlišovat mezi piráty silnic řítící se středem obce, či města osmdesátkou a člověkem, kterému občas ujede noha, a překročí povolený limit o pár kilometrů, nebo si cedule s označením obce prostě nevšimne proto, že v okolí není žádná zástavba. Lze kvitovat, že některé obce takový rozdíl chápou a tolerují překročení rychlosti, v některých místech, třeba do šedesátky, zatímco jiné berou prostě za bernou minci zákonný limit povolené rychlosti plus toleranci měření radaru, která činní 3 km/h. No, není to asi jen můj pocit, že zatímco v některých obcích jde opravdu o občany, tak jinde zase hlavně o naplnění obecní kasy. Někdo mi namítne, že dnes již existují chytré vychytávky, které na radary upozorňují a každý má takovou techniku možnost využít. No, podle rostoucího počtu pokut to tak asi úplně nefunguje, a tak radarový boom vzkvétá dál – viz zdroje tabulka.
Další věci je, že si obce mohou samy, do určité výše, určovat výši pokut. Neměl bych nic proti tomu, aby se za překročení rychlosti o pár kiláků udělovala nějaká symbolická pokuta, třeba dvě stovky, ale za tu výše zmíněnou osmdesátku už by ta pokuta měla být pěkně masná. Bohužel někdy už se těch pár kiláků navíc pěkně prodraží, což pro ty méně majetné může bát i dost nepříjemné. A tady je další problém. Ti, co na to mají si totiž mohou nějakou tu pokutu dovolit, a tak je u nich větší pravděpodobnost, že budou předpisy ignorovat. V některých severských zemích se výše pokuty odvíjí od příjmu hříšníka, což sice dělá její výběr složitější, ovšem výchovný efekt je pro ty jmenované asi větší než ten náš paušální.
Co tedy dělat, aby radary opravdu chránily občany místo toho, aby se staly jen rýžovištěm obcí? Stacionární radary by měly být umísťovány opravdu jen tam, kde nejvíce hrozí riziko dopravních nehod a ohrožení chodců, tedy zejména u škol, v centrech obcí apod. V okrajových částech obcí, v přehledných úsecích, kde je větší provoz by mohlo být měření úsekové, kdy nějaké to sešlápnutí plynového pedálu by ještě neznamenalo automaticky pokutu. Značky upozorňující na přítomnost radaru by měly být umístěni v předstihu, a ne až těsně před měřícím zařízením. Výše pokut by měla být stanovena dle námětů výše, a obce by měly zvážit, zda u některých radarů netolerovat mírné překročení rychlosti. Takové zásady by měly být ošetřeny celostátně, aby se radary nestávaly klondajkem obcí, nástrojem k šikaně řidičů, ale opravdu prostředkem, který vede k bezpečné silniční dopravě a k ochraně všech, kterých se provoz na silnicích dotýká.
Zdroje:
Aleš Merta
Bude z Turka politická mrtvola?
Kdo stojí za zveřejněním údajných příspěvků Filipa Turka na sociálních sítích? Proč přišlo toto odhalení právě nyní?
Aleš Merta
Čekání na mesiáše
Blíží se volby a voliči se již těší na příchod nového mesiáše, který ukončí dobu temna a přinese jim naději na lepší život.
Aleš Merta
Pětikolka vrtí psem
Když potřebujete odvést pozornost od něčeho vám nepříjemného, tak se snažíte vytvořit zástupnou kauzu, která obrátí pozornost někde jinde.
Aleš Merta
Úředníci připravují ubytovny a nájemní byty pro ty, co nebudou mít na emisní povolenky
Striktně se proti zavedení emisních povolenek pro domácnosti vyslovilo ANO, SPD, Motoristé a STAČILO!. Vládní strany před volbami lavírují, a Piráti jsou samozřejmě pro jejich zavedení.
Aleš Merta
Senát – pojistka demokracie, nebo instituce, která ji potencionálně ohrožuje?
Bude po volbách přijat zákon o obecném referendu? Budou do budoucí vlády jmenováni ministři ze stran, které jsou označovány jako antisystémové?
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát
Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz...
Odložení kauz exkancléře Mynáře je definitivní, pomohla mu Zemanova slova
Odložení kauz Vratislava Mynáře spojených s jeho působením na postu kancléře bývalého prezidenta...
Červená linie. Izrael dává potichu najevo, že s ministrem Turkem by měl problém
Premium Izraelská vláda sice udržuje přátelské vztahy s mnoha kontroverzními evropskými politiky, s Filipem...
Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti
Americký prezident Donald Trump hovořil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Rozhovor...
Naděje pro děti se vzácným kožním onemocněním: na výzkum jde miliarda
Český fond LIFE BioCEEd chce investovat zhruba miliardu korun do vývoje genové terapie pro léčbu...
Všeobecnou sestru pro ambulantní oddělení
Revmatologický ústav
Praha
- Počet článků 308
- Celková karma 21,11
- Průměrná čtenost 1830x