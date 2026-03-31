Poškození cizí věci, nebo terorismus?
V případě žhářství v pardubické firmě LPP Holding se kvalifikace toho činu jako aktu terorismu sama nabízí, protože má jasné znaky, který tento čin definují. K akci se přihlásila ilegální skupina, která ve svém prohlášení deklarovala, že akce má politický cíl a vyhrožovala, že podobné činy se mohou opakovat, pokud nebudou akceptovány jejich požadavky. Státní orgány rychle reagovaly a probíhá vyšetřování, které již zřejmě přineslo jisté výsledky včetně toho, že byly zadrženy podezřelé osoby, které se mohly na činu podílet.
Přibližně ve stejné době proběhl v Praze podobný čin, konkrétně pokus zapálit Ruské středisko vědy a kultury pomocí šesti zápalných láhví. Po činu se sice nikdo k činu nepřihlásil, nikdo nevydal politické prohlášení, ale jak se dnes objevilo v mediích, tak pachatel se sám přihlásil a uvedl, že svůj čin plánoval dlouhodobě, ale proč tak činil, zatím policie neuvedla. V kontextu války na Ukrajině a šíření protiruských nálad by ale bylo logické, že za činem lze vidět spíše politické pohnutky než pohnutky kriminální. Čin byl zatím vyšetřován jako podezření na poškození cizí věci, za což pachateli hrozí jeden rok až šest let vězení, kdežto za terorismus je sazba až dvacet let. Někdo namítne, že v případě útoku v Praze chybí k stíhání za terorismus právě nějaké to politické prohlášení, ale je třeba připomenout, že i v případu Vrbětic se nikdo k činu nepřihlásil, a nikdo politicky nedeklaroval, že za činem stojí politické cíle.
Nelze samozřejmě predikovat výsledky vyšetřování, možná, že zadržený pachatel ještě nějaké to prohlášení přidá, ale pokud není mentálně zaostalý a bude se snažit trestu vyhnout, tak jen např. uvede, že je pyroman a Ruský dům se mu jako cíl svých choutek velmi líbil. Když ovšem srovnáme potencionální nebezpečí obou činů, tak sice v Pardubicích vznikly větší škody, ale v Praze zase pachatel nemohl jistě vědět, zda se v budově nenacházejí osoby, které by mohly být ohroženy na životě a zdraví, protože vedl útok zvenčí. Bude zajímavé sledovat, jak oba případy dopadnou, zda budou odhaleni a odsouzeni skuteční viníci, zda spravedlnost bude měřit všem stejně.
Zdroje:
https://www.forum24.cz/utok-zapalnymi-lahvemi-na-rusky-dum-v-praze-policie-hleda-pachatele#utm_content=freshnews&utm_term=z%C3%A1paln%C3%A9%20l%C3%A1hve%20rusk%C3%A9%20st%C5%99edisko&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
Aleš Merta
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
