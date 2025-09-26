Pětikolka vrtí psem
Ve filmu Vrtěti psem se politici snaží odvrátit veřejnost od svých problémů dokonce vytvořením imaginární války, což u nás sice takhle ještě nefunguje, ale alespoň vytvoření imaginární hrozby se jistě také hodí. Politici bývalé vládní pětikoalice v poslední době rozjeli kampaň proti SPD a STAČILO!, tedy politickým subjektům, které mají ve svých programech možnost vypsání referenda i o případném vystoupení z paktu NATO a Evropské unie. Politici bývalé pětikolky se snaží vyvolat ve veřejnosti strach z přímé demokracie a argumentují tím, že v dnešní těžké mezinárodní situaci je prosazování takových referend v podstatě vlastizradou. Naše členství v NATO je prý jedinou zárukou naší bezpečnosti před agresí Ruska, které již roky není schopné vojensky porazit papírově slabší Ukrajinu, a jak nám ukazují média, tak musí vytahovat ze skladů muzejní kusy techniky, aby mělo vůbec čím válčit. Nechtěl bych Rusko podceňovat, ale bez jaderných zbraní by na nějakou válku s Evropou nemělo, což nedávno zmínil i americký prezident Trump. Kromě toho i dnes zůstává několik evropských zemí mimo NATO a tamní občané zřejmě nevidí důvod proč toto měnit. Je to prostě rozhodnutí každého suverénního státu a není v tom nic nedemokratického, či dokonce vlastizrádného. Stejně tak jsou v Evropě i země mimo EU a pochybuji, že by nějaký politik naší pětikoalice nazval tamější vlády, či občany vlastizrádci, protože nevidí výhody evropské integrace. Ponechme stranou, že snaha o vyvolání referend o setrvání ve zmíněných organizacích je pouze hypotetická, protože jejímu vyvolání by muselo předcházet schválení zákona o obecném referendu s možností měnit i mezinárodní smlouvy, což by podle prohlášení ANO neprošlo, a samozřejmě i kdyby toto náhodou prošlo, tak je téměř na 100 % jisté, že občané by vystoupení neschválili.
Referendum je legálním, legitimním, demokratickým prostředkem k vyjádření vůle občanů a označovat i jen diskusi o něm za hrozbu, či dokonce velezradu je šíření strachu zneužitého k politickým cílům. Neschopnost současné vlády, která se odráží i ve volebních preferencích voličů před následujícími parlamentními volbami přivedly vládní strany k využití taktiky – vrtěti psem a předhodit veřejnosti a novinářům zástupnou kauzu, která je má odvést od problémů domácí politiky a ekonomiky k politice zahraniční a to způsobem vyvolávání hysterie z údajného ohrožení státu, pokud jen někdo má jiný názor na politiku, která není vlastní vládním stranám a evropskému mainstreamu, což je podlé a zavrženíhodné. Jestli ovšem zvolená taktika bude úspěšná se dozvíme až za týden, a zatím tedy budeme muset tuto demagogii nějak přetrpět.
Aleš Merta
