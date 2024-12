Ovlivní tragédie v Magdeburgu německé volby?

Útočil v Magdeburgu islámský, či pravicový terorista, nebo to byl jen člověk duševně vyšinutý, či tak pachatel činil pod vlivem drog?

Na tyto otázky odpovědi zatím neznáme, protože němečtí vyšetřovatelé dosud nezveřejnili motiv, který zadržený pachatel měl. Objevují se sice různé teorie založené na jeho bývalých aktivitách na sociálních sítích, či od svědectví z jeho okolí, ale jsou to stále jen teorie, protože všechny tyto aktivity mohly být jen krytím, které měly zamlžit jeho skutečné úmysly. Jako první se objevily spekulace, že se jedná o čin islámského terorismu, čemuž napovídal i původ pachatele, jeho cílení na trhy spojené s křesťanskými svátky, které se již nedávno staly cílem muslimů údajně oslavujících pád syrského diktátora. Stejně tak mohl být pachatel také provokatér, který chtěl vyvolat právě nenávist proti muslimům a ovlivnit tak německé volby, které se konají již za dva měsíce. Nemůžeme ovšem ani vyloučit možnost, že mu prostě „ruplo v bedně“, a rozhodl se tak zapsat třeba do historie, či tak řešit třeba konflikt s německou společností. Možnosti je prostě více a my musíme čekat, jak se šetření vyvine.

Co je však již teď poměrně jasné je to, že téma bezpečnosti bude rezonovat nejen v blížících se německých volbách, ale diskuse o tomto tématu bude jistě celoevropská, a bude se týkat také jistě i nás. Již ve včerejší debatě na toto téma se snažil tragédii v Magdeburgu využít pro své cíle pan Okamura, i když o osobě pachatele a jeho motivu měl jen spekulativní informace. Poněkud se sice unáhlil, ovšem kdyby se potvrdilo, že pachatel byl opravdu islámský radikál, tak bude jistě na koni, stejně jako německá Afd, či jiné strany, které islámskou migraci odmítají, či jsou k ní kritické. Pokud se naopak potvrdí, že pachatel byl pravicový radikál, tak se pan Okamura ztrapní, a na koni budou jeho kritici tedy ti, kteří se k migraci staví celkem shovívavě. No, uvidíme, ale jak již jsem uvedl výše, tak ať to dopadne jakkoliv, tak téma bezpečnosti bude, spolu s upadající ekonomikou, zásadním tématem nejen německých voleb. Již delší dobu je vidět, že mnoho lidí přestává věřit svým liberálním vládám, které dopustily zahlcení Evropy nelegálními migranty, což vede ke zvýšení kriminality, terorismu, zneužívání sociálního systému atd. Řešení se hledá jen těžko, zvláště, když velká část evropských elit nepochopila hloubku problému a jede stále v zajetých kolejích. Německé volby budou testem, který snad naznačí cestu, kterou bychom se měli ubírat, aby si Evropa zachovala své hodnoty, aby ekonomicky nezkolabovala, aby měla naději na slušnou budoucnost, a nezbylo nám než jen to vzpomínání na staré dobré časy.