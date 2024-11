Motoristé míří do vládních křesel

Bude příští vládu sestavovat ANO a hnutí Motoristé sobě, nebo se Motoristé raději připojí k nynější vládní čtyřkoalici?

Podle posledního průzkumu agentury Median by Motoristé sobě dostali ve volbách do Poslanecké sněmovny 6 % hlasů a stali by se tedy důležitým hráčem při sestavování příští vlády. Někdo by oponoval, že šesti procentní zisk není nijak oslnivý, ale i tento zisk přeměnný na mandáty může být oním pověstným jazýčkem na vahách, který nakonec povolební situaci rozhodne. Je potřeba také vzít v úvahu trend, který zaznamenává rostoucí preference Motoristů, takže 6 % nemusí být konečnou metou. Ovšem před tím, než začnou Motoristé uvažovat s kým by raději seděli ve vládě musí tito vyřešit zásadní otázku, tedy zda do voleb půjdou sami, či zvolí osvědčenou variantu z voleb do EP, tedy předvolební koalici se Šlachtovou Přísahou. Podle toho, že zástupci Přísahy nebyli pozváni na důležitý prosincový kongres Motoristů to vypadá, že si post-klausovské uskupení již věří natolik, že uvažuje o samostatné kandidátce. Motoristé se totiž již natolik etablovali, že i když budou do čela krajských kandidátek nasazeny méně známé osobnosti než superhvězda Turek, tak i tak to naději na úspěch ve volbách neohrozí. Hnutí vysává zklamané voliče vládních stran, tak i opoziční SPD, a o potenciální voliče tedy nebude nouze. Pokud pravicovému voliči doposud chyběla alternativa k nynějším vládním stranám, tak tady je, a ten se již nemusí spoléhat na spasitele Miroslava Kalouska, který svůj čas již zřejmě promrhal.

Jak to tedy může vypadat po příštích parlamentních volbách? Jako nejpřijatelnější potencionální partner Motoristů se jeví hnutí ANO. Oba subjekty patří v EP do frakce Patrioti pro Evropu, a mají tedy k sobě ideově blízko i když Motoristé se prezentují jako čistokrevná pravice, kdežto ANO provádí spíše levicově-populistickou politiku, ovšem pod taktovkou multi-miliardářského kapitalisty, který se pragmaticky otáčí tam, odkud mu plyne zisk a moc. Tomuto spojení by nahrálo i vyloučení Šlachty ze hry, protože je známo, že některé špičky ANO mají k jeho postojům jistou nedůvěru. Motoristé se také potřebují vymezovat k nynější vládní koalici a byl by to veletoč, kdyby se po volbách spojili s vládními stranami, kterým jdou nyní po krku. Ovšem to že na prosincový kongres byli kromě zástupců hnutí ANO pozváni také zástupci ODS a KDU – ČSL napovídá, že zádní vrátka jsou stále otevřena, že žádná možnost není vyloučena, a že Motoristé mají páku, jak přitlačit ANO ke zdi, kdyby nedostali, co chtějí. Pro ANO jsou Motoristé jistě přijatelnějším partnerem než postkomunistické STAČILO!, ultranacionalistická SPD, či nevyzpytatelná Přísaha. Zatím to, podle průzkumu, sice vypadá na těsnou většinu, ale do voleb je daleko, a když by to nevycházelo, tak se jistě najde někdo, kdo partu doplní. Jak již jsem napsal, tak do voleb je daleko, ale je vidět, že s Motoristy je potřeba počítat. Post-klausovská, konzervativní politika táhne, a to i pravicově zaměřené mladé lidi, kteří by dle předpokladu měli volit liberály. Šéf Motoristů Petr Macinka nabídl zklamaným pravicovým voličům (staro)novou vizi autentické konzervativní politiky založené na hájení tradičních hodnot, národního zájmu, odmítající nápady typu Green Dealu, a na to jistá část voličů slyší. A o tom přece úspěšná politika je.