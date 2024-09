Krajské volby jsou před námi, smete vládní strany tsunami?

Hrozny hněvu se nalévají. Nekompetentní vládní politika, ekonomické problémy, nedodržování předvolebních slibů atd., to vše vyvolává vztek u mnoha voličů, kterým se teď naskytne příležitost to vládním stranám spočítat.

A nejsou to jen problémy naší vlády, ale podobné pnutí a hněv vidíme v celé Evropě, což ukázaly i poslední volby do EP, a nedávné volby v Sasku a Durynsku. Pravda, tam sice kromě ekonomických problémů, dominovala i nezvládnutá migrační krize, ale obavy o bezpečnost, to je i u nás jedno z témat, které mobilizuje voliče. Hlavním tématem, které zajímá naše voliče, je ovšem ekonomika, která se už několik let potácí v krizi. Inflace, která znehodnotila úspory střední třídy a vrátila úroveň našich příjmů o několik let zpět. Ceny, které stále neklesly na před covidovou úroveň atd., to je jen pár věcí, které voliče opravdu pálí. Vláda chce přitom přiškrtit výpočty nových důchodů, bouří se státní zaměstnanci, z niž někteří mají opravdu nedůstojné mzdy, opatření přijatá v rámci Green dealu mají zdražit vytápění mnoha domácností, a cenu dopravy. Byty přestávají být cenově nedostupné, což se týká i ceny pronájmů. No, a je se tedy třeba divit rozladění mnoha voličů a jejich pravděpodobné snaze uštědřit vládním stranám varovný políček. Já bych řekl, že ne.

Asi to tentokrát nebude jednobarevné tsunami, jaké se podařilo rozpoutat v minulosti sociální demokracii, ale tsunami vícero opozičních stran, kdy dominovat bude ANO, ale přisadit si mohou i voliči SPD, které jde do voleb s Trikolorou a PRO, voliči Šlachtovy Přísahy, či STAČILO! Kateřiny Konečné. Vše záleží na tom, jestli se opozice povede mobilizovat voliče, pro které nejsou Krajské volby příliš atraktivní. Pro opozici jsou zrovna tyto volby naopak velmi důležité, protože mohou být odrazovým můstkem k těm sněmovním příští rok. Tyto volby jsou také vhodnou platformou pro testování předvolebních koalic, testem, který mnohým subjektům ukáže, zda kandidovat samostatně, či koho vhodného přibrat do koalice. Krajské volby tedy nelze podceňovat, a to ani ze strany politických stran, ani ze strany voličů, kteří zde mohou jednoznačně vyjádřit své preference a zejména ovlivnit rozhodování o miliardách, se kterými kraje hospodaří. Bohužel povědomí o jednotlivých regionálních politicích není moc velké, a tak se zde k moci dostávají i lidé, kteří se nebrání korupci, manipulaci veřejných zakázek apod. Přesto by lidé krajské volby neměli bojkotovat, ale například kroužkovat lidi, kterým věří, které znají z místa bydliště, z profesního, či spolkového života, protože každé volby jsou v podstatě jedinou možností, jak měnit běh věcí, jak ovlivňovat věci, které se jich bezprostředně dotýkají.