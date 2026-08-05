Jejich krev padne na vaše hlavy
Evropa byla ještě před několika lety otevřena uprchlíkům z Blízkého Východu a Afriky, a tento postoj k nim byl zejména zdůvodňován tím, že se jedná o lidi, kteří prchají před válkou. Že to často byli spíše ekonomičtí migranti nikdo moc nezkoumal, vždyť přece šlo o evropské hodnoty, tedy solidaritu, empatii atd. To už ale od středy neplatí. Nově nebude udělována dočasná ochrana Ukrajincům v odvodovém věku, tedy skupině válkou na Ukrajině nejvíce ohroženou, která má největší šanci skončit v mlýnku na maso, který konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vytváří. Naši „vlastenci“, kteří tento krok vítají klidně posílají ukrajinské muže na smrt, přitom by se sami pokadili, kdyby měli strávit, byť jen hodinu v zákopech. Nechtějí pochopit, že někdo prostě nechce umřít za něco k čemu nemá vztah, pro politiky, kteří jsou jim ukradení, pro nějaké čáry na mapě. I u nás byla zavedena civilní služba pro ty, kteří z náboženských, či morálních důvodů zabíjet nechtějí. Teď to zabíjení EU, naše vláda a „také-vlastenci“ chtějí po Ukrajincích, vždyť jich se jejich osud netýká. Ano, takový přístup mohou schvalovat sadističtí ubožáci, kteří nechají umírat jiné, zatímco oni jsou schováni za pecí. Pokud chceme chránit lidi před válkou musíme se chovat ke všem stejně, ať již jsou z Afganistánu, Iráku, Sýrie, Ruska, či Ukrajiny. Pokud to tak není, tak jsme jen pokrytci, nic víc.
Aleš Merta
Poškození cizí věci, nebo terorismus?
Je žhářství namířené proti majetku, ovšem pravděpodobně s politickým podtextem, aktem terorismu, nebo se jedná jen o poškození cizí věci?
Aleš Merta
Schvaluje Macinka politiku agrese?
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Aleš Merta
Zazní i v Íránu zrady zvon?
Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon, čí ruce ho rozhoupaly, Francie falešná, proradný Washington a my jsme je milovali. Viděl jsem slzy v očích žen, viděl jsem pěstě zaťaté. Počkejte málo málo jen,.....
Aleš Merta
Dnes jsem rád, že jsem nevolil strany nynější vládní koalice
Naši Trumpovi rektální vlezci, opět vynášejí do nebe svého guru Trumpa, a vůbec jím nevadí, že ten porušuje mezinárodní právo a snaží se vyvážet západní hodnoty tam, kde většinou o ně není zájem.
Aleš Merta
Air bank mění pravidla Unity, a mnohý klient jen skřípe zuby
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