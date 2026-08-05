Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jejich krev padne na vaše hlavy

Má právo na ochranu člověk utíkající před válkou? Donedávna tomu tak bylo, ale asi není válka jako válka a když se nám to hodí a chceme si trochu přihřát vlastní polívčičku, tak to už neplatí.

Evropa byla ještě před několika lety otevřena uprchlíkům z Blízkého Východu a Afriky, a tento postoj k nim byl zejména zdůvodňován tím, že se jedná o lidi, kteří prchají před válkou. Že to často byli spíše ekonomičtí migranti nikdo moc nezkoumal, vždyť přece šlo o evropské hodnoty, tedy solidaritu, empatii atd. To už ale od středy neplatí. Nově nebude udělována dočasná ochrana Ukrajincům v odvodovém věku, tedy skupině válkou na Ukrajině nejvíce ohroženou, která má největší šanci skončit v mlýnku na maso, který konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vytváří. Naši „vlastenci“, kteří tento krok vítají klidně posílají ukrajinské muže na smrt, přitom by se sami pokadili, kdyby měli strávit, byť jen hodinu v zákopech. Nechtějí pochopit, že někdo prostě nechce umřít za něco k čemu nemá vztah, pro politiky, kteří jsou jim ukradení, pro nějaké čáry na mapě. I u nás byla zavedena civilní služba pro ty, kteří z náboženských, či morálních důvodů zabíjet nechtějí. Teď to zabíjení EU, naše vláda a „také-vlastenci“ chtějí po Ukrajincích, vždyť jich se jejich osud netýká. Ano, takový přístup mohou schvalovat sadističtí ubožáci, kteří nechají umírat jiné, zatímco oni jsou schováni za pecí. Pokud chceme chránit lidi před válkou musíme se chovat ke všem stejně, ať již jsou z Afganistánu, Iráku, Sýrie, Ruska, či Ukrajiny. Pokud to tak není, tak jsme jen pokrytci, nic víc.

Autor: Aleš Merta | středa 5.8.2026 19:23 | karma článku: 8,84 | přečteno: 111x

Další články autora

Aleš Merta

Poškození cizí věci, nebo terorismus?

Je žhářství namířené proti majetku, ovšem pravděpodobně s politickým podtextem, aktem terorismu, nebo se jedná jen o poškození cizí věci?

31.3.2026 v 17:24 | Karma: 14,89 | Přečteno: 231x | Diskuse | Politika

Aleš Merta

Schvaluje Macinka politiku agrese?

Když jde o peníze a vliv, tak musí jít právo, spravedlnost, rezoluce OSN i ta vzletná slova o demokracii stranou. Takovému chování se obvykle říká oportunismus, a oportunistou politiku nedávno předvedl i ministr zahraničí Macinka.

28.3.2026 v 8:43 | Karma: 10,07 | Přečteno: 243x | Diskuse | Politika

Aleš Merta

Zazní i v Íránu zrady zvon?

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon, čí ruce ho rozhoupaly, Francie falešná, proradný Washington a my jsme je milovali. Viděl jsem slzy v očích žen, viděl jsem pěstě zaťaté. Počkejte málo málo jen,.....

4.3.2026 v 18:37 | Karma: 17,68 | Přečteno: 289x | Diskuse | Politika

Aleš Merta

Dnes jsem rád, že jsem nevolil strany nynější vládní koalice

Naši Trumpovi rektální vlezci, opět vynášejí do nebe svého guru Trumpa, a vůbec jím nevadí, že ten porušuje mezinárodní právo a snaží se vyvážet západní hodnoty tam, kde většinou o ně není zájem.

28.2.2026 v 17:48 | Karma: 16,53 | Přečteno: 488x | Diskuse | Politika

Aleš Merta

Air bank mění pravidla Unity, a mnohý klient jen skřípe zuby

Když ptáčka lapají pěkně mu zpívají. Ovšem když ho lapí, tak ten se často nestačí divit zvláště, když ty zpěvy zněly tak líbezně.

30.1.2026 v 19:17 | Karma: 31,62 | Přečteno: 3004x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....
vydáno 3. srpna 2026

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!
3. srpna 2026  14:07

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
2. srpna 2026  9:15

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
3. srpna 2026  14:13

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
5. srpna 2026  13:38

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...

vydáno 5. srpna 2026  20:55

Vysoký kamion strhl ráno troleje tramvajím. Ty musel DP Praha odklonit. Honza Šťastný řidič...

Praha 6

Praha 6
vydáno 5. srpna 2026  20:54

Havárie vody v oblasti Prahy 6.

vydáno 5. srpna 2026  20:54

Tropický den na Karlově mostě v Praze. Lidé se před prudkými a nebezpečnými slunečními paprsky...

Naměsti Jiřího z Poděbrad

Naměsti Jiřího z Poděbrad
vydáno 5. srpna 2026  20:54

Dnes na náměsti Jiřího z Poděbrad, nádherné vystoupeni skupiny z Mexika od 17h.

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Aleš Merta

  • Počet článků 316
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1802x
Mediální prostor je plný zajímavých názorů, ale možná v něm chybí ten můj.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.