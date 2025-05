Je referendum nesmyslné a nebezpečné?

Názory na přímou demokracii se často liší, a zejména politický mainstream se proti ní trvale vyjadřuje. Má k tomu relevantní důvody, nebo mu jde jen o to, aby mu nikdo nesahal na jeho moc?

Snaha některých stran o přijetí zákona o obecném referendu vyvolává odpor zejména u velké části politiků, u voličů již to tak jasné není. Není to tak dávno, co na toto téma promluvil premiér Fiala, který označil za nesmyslné a nebezpečné snahy SPD a Stačilo! vyvolat referenda o vystoupení z NATO a EU. Pravdu má ovšem jen v jednom. Tyto referenda by byla nesmyslná zejména z důvodu, že většina našich občanů je pro setrvání v těchto společenstvích, a překvapení se sice dějí, ale zde bych je asi nepředpokládal. Naopak připustit možnost takových referend, by poskytla politikům mainstreamu možnost ověřit si své schopnosti v mobilizaci voličů, sebrala by antisystémovým stranám hrát nadále s touto kartou, a donutila by ANO, aby jasně deklarovalo svou západní orientaci. Ano, referendum něco stojí, což lze ovšem řešit konáním v průběhu voleb, a jeho výsledek je nejistý, ovšem tady se musí ukázat síla mainstreamových stran.

Nechme ovšem tato velmi specifická referenda a podívejme se na referendům obecné. Politici většinou proti němu argumentují tím, že je nákladné, a že vůle lidu se dá manipulovat, což opravdu v době internetu a umělé inteligence není až tak velký problém. Jejich argumentace má tedy váhu, ale co když jsou to jen takové zástupné věci, a hlavním, nevyřčeným důvodem je to, že lid by jim vzal část jejich moci, že voliči by mohli korigovat jejich rozhodnutí. Moc je přitom to po čem politici prahnou, ať již pro ni samotnou, či tím že jim přináší materiální, či nemateriální prospěch. Osobně jsem k racionálnímu rozhodování voličů poněkud skeptický, vím, že dnes hrají prim emoce, ale referendum bych úplně nezatracoval z důvodu toho, že naši politici staví voliče před hotové věci, prosazují věci, které nenajdete v jejich programech a není tady síla jak tato, často nevratná, rozhodnutí změnit.

Hlasovala by většina voličů pro stranu, která v Bruselu podepíše smlouvu, např. o zavedení emisních povolenek pro domácnosti, a v programu o tom nebylo ani slovo? Hlasoval by volič pro stranu, která by veřejně, před volbami deklarovala, že budeme platit miliardy solárním baronům, že naši levně vyrobenou elektřinu, budeme draze prodávat našim občanům a firmám? Ano, pokud politici konají takové podrazy na voliče, volá část jich po nástroji, který by jejich rozhodnutí korigoval. V zastupitelské demokracii by měly být volby právě takovým referendem o věcech, které voliče pálí, ale tyto věci musí být jasně deklarovány v programech, které pak po svém zvolení musí politici důsledně prosazovat. Potěšil mě přístup STANu, který před těmito volbami jasně deklaruje snahu o prosazení eura a zákon o eutanazii. Ne, že bych je volil, protože tam mají i další věci, které se mi nelíbí, ale právě uvedení konkrétních věcí, a ne povrchních a všeobecných slibů je právě ta cesta, jak dát voliči poctivě možnost se rozhodovat bez berličky referenda, které ovšem na místní úrovni může být skvělým nástrojem k projevení vůle lidu.