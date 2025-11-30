Je Andrej Babiš diletant, nebo chytrolín?

Andrej Babiš ještě stále nebyl pověřen sestavením vlády, ale za to si může vlastně sám, a netýká se to jen jeho problému se střetem zájmů.

Problémem je také to, jak postupoval v době po volbách. V minulých časech prezident po volbách pověřil sestavením vlády toho, kdo prokázal, že má dost hlasů, aby sestavil vládní většinu, či vládu menšinovou, která získá ve sněmovně podporu. Výsledky voleb bývaly někdy poměrně těsné a hledání takové většiny tedy často bylo problematické, což sestavení vlády protahovalo. Letos je ale většina poměrně jasná, a přesto pan Babiš pověření doposud nedostal. Může za to i neobvykle brzké a konkrétní zveřejnění jmen kandidátů na jednotlivé ministry, což vyvolalo u některých z nich odpor jak u veřejnosti, budoucí opozice a hlavně prezidenta, který avizoval, že může některá jména blokovat. První „obětí“ se stal pan Okamura, který musel rezignovat na svou kandidaturu na ministra vnitra. Nyní se řeší zejména jméno pana Turka, ale i jeho stranického kolegy pana Macinky. Kdyby Andrej Babiš nezveřejnil předčasně jména kandidátů na jednotlivé ministry, ale jen rozdělení ministerstev pro jednotlivé strany, tak by mohl být dávno jmenován sestavením vlády a problém by se řešil až po předložení oficiálních kandidátů prezidentovi. Ten by sice mohl i pak některá jména blokovat, ale tím by se vystavoval možnosti podání kompetenční žaloby. Tato by byla mimochodem na místě již dávno, aby byl vyjasněn problém se jmenováním ministrů, které prezident zrovna „nemusí“.

Můžeme ovšem považovat pana Babiše za diletanta, který si naběhl na problém sám, nebo jde o jeho „vyčuranost“, kdy se snaží přenést odpovědnost na eliminaci některých jmen od svých budoucích partnerů na prezidenta? Pochybuji, že pan Babiš by byl tak hloupý, aby nevěděl, co předčasné zveřejnění jmen způsobí. Za diletanty bych spíše považoval jeho budoucí partnery, kteří tuto hru neprokoukli. Zatím není jisté, zda dojde i k „odstřelu“ pana Turka, či Macinky, jaké hry nás ještě čekají, ale zatím to nevypadá, že vláda vznikne, co by dup.

Autor: Aleš Merta | neděle 30.11.2025 12:28 | karma článku: 3,59 | přečteno: 59x

Další články autora

Aleš Merta

Radarový klondajk

Stojí za radarovým boomem starost obcí o bezpečnost občanů, nebo jde často jen o snahu přilepšit obecním pokladnám?

16.10.2025 v 18:29 | Karma: 15,19 | Přečteno: 241x | Diskuse | Společnost

Aleš Merta

Bude z Turka politická mrtvola?

Kdo stojí za zveřejněním údajných příspěvků Filipa Turka na sociálních sítích? Proč přišlo toto odhalení právě nyní?

11.10.2025 v 18:29 | Karma: 24,27 | Přečteno: 752x | Diskuse | Politika

Aleš Merta

Čekání na mesiáše

Blíží se volby a voliči se již těší na příchod nového mesiáše, který ukončí dobu temna a přinese jim naději na lepší život.

30.9.2025 v 10:23 | Karma: 7,95 | Přečteno: 236x | Diskuse | Politika

Aleš Merta

Pětikolka vrtí psem

Když potřebujete odvést pozornost od něčeho vám nepříjemného, tak se snažíte vytvořit zástupnou kauzu, která obrátí pozornost někde jinde.

26.9.2025 v 17:39 | Karma: 29,25 | Přečteno: 568x | Diskuse | Politika

Aleš Merta

Úředníci připravují ubytovny a nájemní byty pro ty, co nebudou mít na emisní povolenky

Striktně se proti zavedení emisních povolenek pro domácnosti vyslovilo ANO, SPD, Motoristé a STAČILO!. Vládní strany před volbami lavírují, a Piráti jsou samozřejmě pro jejich zavedení.

14.9.2025 v 13:13 | Karma: 28,03 | Přečteno: 570x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.
26. listopadu 2025

Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)
26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 20:58

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)
25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:48

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...
23. listopadu 2025

Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...
26. listopadu 2025  11:21,  aktualizováno  11:45

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...

Chceš obědvat? Přispěj kuchaři na mzdu. Škola chce po rodičích pět tisíc, ti se zlobí

Kuchařské a cukrářské učiliště v Lázních Bělohradě má nejmodernější vybavení.
30. listopadu 2025

Premium Škola ekonomiky a cestovního ruchu (ŠECR) v Jihlavě nedávno na svých stránkách zveřejnila oznámení,...

Střet zájmů? Prý žádný není, udivilo Kovářovou. Vše se dozvíte, ujistil Juchelka

Aleš Juchelka (ANO) v Ostravě na zahájení oficiální kampaně pro říjnové volby...
30. listopadu 2025  12:49

Způsob, jakým plánuje pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš vyřešit střet zájmů, se stal...

Incident na trzích v Německu. Maročan obtěžoval lidi na kluzišti, pak vytáhl nůž

ilustrační snímek
30. listopadu 2025  12:43

Policie zasahovala na vánočních trzích v německém Výmaru. Podle médií měl devětadvacetiletý Maročan...

Tragická bilance požáru v Hongkongu dál roste. Obětí je už přes 140

Rozsáhlý požár zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu. (26....
30. listopadu 2025  12:41

Vyšetřovatelé v Hongkongu nalezli ve shořelých budovách další těla. Počet oběti tragického požáru...

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Aleš Merta

  • Počet článků 309
  • Celková karma 20,94
  • Průměrná čtenost 1825x
Mediální prostor je plný zajímavých názorů, ale možná v něm chybí ten můj.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.