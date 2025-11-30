Je Andrej Babiš diletant, nebo chytrolín?
Problémem je také to, jak postupoval v době po volbách. V minulých časech prezident po volbách pověřil sestavením vlády toho, kdo prokázal, že má dost hlasů, aby sestavil vládní většinu, či vládu menšinovou, která získá ve sněmovně podporu. Výsledky voleb bývaly někdy poměrně těsné a hledání takové většiny tedy často bylo problematické, což sestavení vlády protahovalo. Letos je ale většina poměrně jasná, a přesto pan Babiš pověření doposud nedostal. Může za to i neobvykle brzké a konkrétní zveřejnění jmen kandidátů na jednotlivé ministry, což vyvolalo u některých z nich odpor jak u veřejnosti, budoucí opozice a hlavně prezidenta, který avizoval, že může některá jména blokovat. První „obětí“ se stal pan Okamura, který musel rezignovat na svou kandidaturu na ministra vnitra. Nyní se řeší zejména jméno pana Turka, ale i jeho stranického kolegy pana Macinky. Kdyby Andrej Babiš nezveřejnil předčasně jména kandidátů na jednotlivé ministry, ale jen rozdělení ministerstev pro jednotlivé strany, tak by mohl být dávno jmenován sestavením vlády a problém by se řešil až po předložení oficiálních kandidátů prezidentovi. Ten by sice mohl i pak některá jména blokovat, ale tím by se vystavoval možnosti podání kompetenční žaloby. Tato by byla mimochodem na místě již dávno, aby byl vyjasněn problém se jmenováním ministrů, které prezident zrovna „nemusí“.
Můžeme ovšem považovat pana Babiše za diletanta, který si naběhl na problém sám, nebo jde o jeho „vyčuranost“, kdy se snaží přenést odpovědnost na eliminaci některých jmen od svých budoucích partnerů na prezidenta? Pochybuji, že pan Babiš by byl tak hloupý, aby nevěděl, co předčasné zveřejnění jmen způsobí. Za diletanty bych spíše považoval jeho budoucí partnery, kteří tuto hru neprokoukli. Zatím není jisté, zda dojde i k „odstřelu“ pana Turka, či Macinky, jaké hry nás ještě čekají, ale zatím to nevypadá, že vláda vznikne, co by dup.
