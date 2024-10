Jak železná pěst, majetkový test

Občané zpozorněte, vláda se chystá nahlížet do vašich bankovních kont, do vašich peněženek, a ještě to maskovat jakožto pokrok v zavádění cílené sociální podpory.

Pamatujete se ještě jaký rozruch vyvolal zákon o majetkových přiznáních, který měl rozkrýt nabytí majetku z nezdaněných příjmů? Nepamatujete, jakby také ne, vždyť byl přijat paskvil, který se nedal použít, vždyť ho schvalovali ti, jimž mohl komplikovat život, ti, kteří přece nemohli jít proti svým bohatým sponzorům a kamarádům z mokré čtvrti, kteří přišli k majetku nepříliš jasným způsobem. To bylo tenkrát řevu a potom to vyznělo do ztracena. Dnes náš kreativní ministr sociálních věcí Jurečka nabízí něco podobného, jen prověřování mají být ti, kteří jsou na opačné straně sociálního žebříčku. Chceš příspěvek třeba na bydlení, tak ukaž, zda nemáš na kontě více než stanoví zákon. No, má to logiku, proč by měli daňoví poplatníci přispívat někomu, kdo má milióny, stačí, že dotujeme elektro auta podnikatelům, byznys agrobaronům, solárním baronům a nevím co ještě.

Ovšem má to takový háček. Ne každý žadatel o tento příspěvek je vyčůránek, který chce také trochu podojit stát, ale může to být i člověk, který léta šetří, aby měl třeba na rekonstrukci bydlení, či na náhradu svého stařičkého autíčka, které se pomalu rozpadá. Člověk, který se nesvoji vinou náhle dostal do složité sociální situace. Zákon nedopadne jak železná pěst ani na sociálně nepřizpůsobivé, kteří nic nemají, a kterým by mnozí rádi ty sociální dávky pěkně osekali. Ani na ty, kteří si třeba jako někteří živnostníci v minulosti „optimalizovali“ sociální odvody a daně a teď jako důchodci mají nízký příjem, tedy i nárok na tuto dávku, a přitom své nemalé úspory ulijí tam, kde stát na ně nemůže. Někteří jistě napíšou, že to je jen konstrukt, ale nejen asi já mám s těmito „špekulanty“ nějaké zkušenosti.

Když se kácí les, tak létají třísky, řeknou mnozí, a to nejen ti z vládních příznivců. Vláda ušetří, a tak to má být. Ovšem vláda ušetří především na těch, co je jim již dnes stydno žádat o nějakou podporu, a radši sáhnou do svých úspor, které měly sloužit na naplnění jejich potřeb a třeba i snů. Na ty, kteří poctivě platí sociální pojištěni a daně, a kterým třeba neschopnost současné vlády řešit energetickou krizi, nabourala rodinný rozpočet. Jurečkovo řešení zneužívání sociálních dávek možná něco ušetří, ale nepostihne nemakačenky, nepřizpůsobivé, či různé „vyčůránky“, ale míří úplně jinde. Ovšem prezentace záměru zákona, který údajně cílí na zneužívání sociálních dávek jistě může přinést před volbami nějaké politické body a o to tady asi také jde. Chápu, že řešení problému zneužívání sociálních dávek není jednoduchá záležitost, ale Jurečkův návrh nepřinutí nemakačenka pracovat, ani „vyčůránky“ platit si alespoň takové sociální pojištění jako běžní zaměstnanci, ani podnikatele dávat svým zaměstnancům takový plat, aby nekončili na sociálních dávkách. Takže pane Jurečko a s vámi celá vládo, znovu a lépe.