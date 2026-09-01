Flexibilita pracujících versus podpora levné práce
Minulá Fialova vláda učinila překvapivý krok, když navrhla zvýšit podporu v nezaměstnanosti v prvých měsících na 80 % původního výdělku. Tento, od pravicové vlády, poněkud překvapivý krok měl ale svou logiku. Měl totiž umožnit, aby se rozhýbal trh práce, aby ti, co pracují za neodpovídající plat se „rozhoupali“, dostali odvahu změnit svou práci za lépe placenou, aby na tuto změnu měli klid zajištěný slušnou podporou. Podle odborníků změna práce znamená průměrné zvýšení platů zhruba o 12 %, což je určitě bonus nejen pro zaměstnance, ale i pro stát, který tím pádem inkasuje vyšší daně a odvody. Rozhýbat by se tedy měl zabetonovaný trh práce, který vyhovuje především firmám jejichž byznys je založen právě na levné práci. Nynější populistická, Babišova vláda chce ovšem tuto reformu zastavit a poukazuje na to, že tento „experiment“ vedl k růstu výdajů na podporu v nezaměstnanosti. Ano, to je jistě jasně vidět ze statistik, ovšem takový stav se dal očekávat zvláště, když přihlédneme k tomu, že značná část lidí používá podporu v nezaměstnanosti jako můstek k přechodu do starobního důchodu. A tady je zakopaný pes. Tlačili by se lidé do důchodu, kdyby měli dobře placenou práci, kdyby je netrápily sociální a zdravotní problémy. Toto měla Babišova vláda řešit, a ne zaškrtit reformu, která se teprve rozběhla a nemohlo se tedy prokázat, zda není z dlouhodobého hlediska pro pracující i stát přínosná.
Aleš Merta
Jejich krev padne na vaše hlavy
Má právo na ochranu člověk utíkající před válkou? Donedávna tomu tak bylo, ale asi není válka jako válka a když se nám to hodí a chceme si trochu přihřát vlastní polívčičku, tak to už neplatí.
Aleš Merta
Poškození cizí věci, nebo terorismus?
Je žhářství namířené proti majetku, ovšem pravděpodobně s politickým podtextem, aktem terorismu, nebo se jedná jen o poškození cizí věci?
Aleš Merta
Schvaluje Macinka politiku agrese?
Když jde o peníze a vliv, tak musí jít právo, spravedlnost, rezoluce OSN i ta vzletná slova o demokracii stranou. Takovému chování se obvykle říká oportunismus, a oportunistou politiku nedávno předvedl i ministr zahraničí Macinka.
Aleš Merta
Zazní i v Íránu zrady zvon?
Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon, čí ruce ho rozhoupaly, Francie falešná, proradný Washington a my jsme je milovali. Viděl jsem slzy v očích žen, viděl jsem pěstě zaťaté. Počkejte málo málo jen,.....
Aleš Merta
Dnes jsem rád, že jsem nevolil strany nynější vládní koalice
Naši Trumpovi rektální vlezci, opět vynášejí do nebe svého guru Trumpa, a vůbec jím nevadí, že ten porušuje mezinárodní právo a snaží se vyvážet západní hodnoty tam, kde většinou o ně není zájem.
|Další články autora
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?
Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
Rozbité Ládví se promění. Nová tvář centra sídliště vyjde na 109 milionů korun.
Ládví čeká výrazná proměna. Praha 8 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže, který propojí...
Hnutí ANO chce volby v Hradci Králové opět vyhrát a vyjít z opozice
Hnutí ANO by v říjnových komunálních volbách v Hradci Králové chtělo opět zvítězit a překonat...
Konec problémové ubytovny v Drahomyšli. Zastupitelé schválili odkup
Obec Lipno odkoupí budovu v Drahomyšli na Lounsku, v níž donedávna fungovala ubytovna a kde v...
Mikulčice mají novou výstavu s velkomoravskými čluny
Zájemci mohou na Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku navštívit novou stálou expozici s...
Trilobiti pod Prahou? Geolog Martin Kříha odhaluje příběh města pod povrchem
Praha není zajímavá jen svými památkami. Pod jejími ulicemi a v okolních skalách se ukrývá příběh...
Rodinný dům se zahradou, garáží a velkorysým zázemím, Úsov ul. Mohelnická
Mohelnická, Úsov, okres Šumperk
7 350 000 Kč
- Počet článků 317
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1798x