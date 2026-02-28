Dnes jsem rád, že jsem nevolil strany nynější vládní koalice
Trump je pistolník, který řeší vše pomocí koltu, nebo mafiánských nabídek, které se nedají odmítnout. Mezinárodní právo, světový systém budovaný od WW2 jde do kytek, ale najdou se i politici, kteří tomu tleskají. Únos venezuelského prezidenta, zálusk na Kanadu, Grónsko, či Kubu a nyní i nevyprovokovaný útok na Irán, vydírání cly, to jsou věci, které byly dříve nemyslitelné a jejich původce by se nejspíše nevyhnul z obvinění, že praktikuje imperialistickou politiku, porušuje mezinárodní právo, a nikdo slušný by mu nepodal ruku, tedy kdybychom žili opravdu ve světě, kde se právo ctí. Ano, jeho cílem jsou často země, které se velmi odlišují od západních standardů, často s despotickými vládami, ale to neznamená, že tamním obyvatelům se také musí zrovna pozdávat zrovna náš systém a touží po tom, aby jim někdo zvenčí diktoval, jak se mají zachovat. Naši Motoristé, ale i ANO, takovému chování tleskají, nebo k němu alespoň mlčí, jako např. v případě Grónska. SPD si pak tyto dvě strany mažou v zahraniční politice na chleba, a Okamura a spol. jen věří, že jim to jejich voliči nějak zkousnou. V nynějším konfliktu v Iránu naši vládní politici protestují proti útokům na státy v Perském zálivu, ale nějak zapomínají dodat, že z jejich území byl útok na Irán veden. Ano, mnoho voličů těchto stran pravděpodobně nesnáší muslimy, a tak jim taková obhajoba nevyprovokovaného útoku na suverénní stát nebude vadit, ale jistě se najdou i takoví, kteří odmítají takové metody. Zahraniční politika hraje při rozhodování voličů většinou druhé housle, ale nějakou váhu jistě má. Trump na zahraniční politice dokonce staví. Blíží se kongresové volby. a tak image amerického superhrdiny se může hodit. Česko ovšem není Amerika, a ti kdo u nás tleskají porušování mezinárodního práva jsou jen užiteční idioti snažící se vlichotit do přízně „pána“ světa, a nikdo normální jim nemůže samozřejmě věřit.
Aleš Merta
Aleš Merta
Aleš Merta
Aleš Merta
Aleš Merta
