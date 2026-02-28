Dnes jsem rád, že jsem nevolil strany nynější vládní koalice

Naši Trumpovi rektální vlezci, opět vynášejí do nebe svého guru Trumpa, a vůbec jím nevadí, že ten porušuje mezinárodní právo a snaží se vyvážet západní hodnoty tam, kde většinou o ně není zájem.

Trump je pistolník, který řeší vše pomocí koltu, nebo mafiánských nabídek, které se nedají odmítnout. Mezinárodní právo, světový systém budovaný od WW2 jde do kytek, ale najdou se i politici, kteří tomu tleskají. Únos venezuelského prezidenta, zálusk na Kanadu, Grónsko, či Kubu a nyní i nevyprovokovaný útok na Irán, vydírání cly, to jsou věci, které byly dříve nemyslitelné a jejich původce by se nejspíše nevyhnul z obvinění, že praktikuje imperialistickou politiku, porušuje mezinárodní právo, a nikdo slušný by mu nepodal ruku, tedy kdybychom žili opravdu ve světě, kde se právo ctí. Ano, jeho cílem jsou často země, které se velmi odlišují od západních standardů, často s despotickými vládami, ale to neznamená, že tamním obyvatelům se také musí zrovna pozdávat zrovna náš systém a touží po tom, aby jim někdo zvenčí diktoval, jak se mají zachovat. Naši Motoristé, ale i ANO, takovému chování tleskají, nebo k němu alespoň mlčí, jako např. v případě Grónska. SPD si pak tyto dvě strany mažou v zahraniční politice na chleba, a Okamura a spol. jen věří, že jim to jejich voliči nějak zkousnou. V nynějším konfliktu v Iránu naši vládní politici protestují proti útokům na státy v Perském zálivu, ale nějak zapomínají dodat, že z jejich území byl útok na Irán veden. Ano, mnoho voličů těchto stran pravděpodobně nesnáší muslimy, a tak jim taková obhajoba nevyprovokovaného útoku na suverénní stát nebude vadit, ale jistě se najdou i takoví, kteří odmítají takové metody. Zahraniční politika hraje při rozhodování voličů většinou druhé housle, ale nějakou váhu jistě má. Trump na zahraniční politice dokonce staví. Blíží se kongresové volby. a tak image amerického superhrdiny se může hodit. Česko ovšem není Amerika, a ti kdo u nás tleskají porušování mezinárodního práva jsou jen užiteční idioti snažící se vlichotit do přízně „pána“ světa, a nikdo normální jim nemůže samozřejmě věřit.

Autor: Aleš Merta | sobota 28.2.2026 17:48

Aleš Merta

  • Počet článků 311
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1826x
Mediální prostor je plný zajímavých názorů, ale možná v něm chybí ten můj.

