Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou

Zarýmoval si Karel Kryl už v devadesátých létech, rozčarovaný z tehdejšího politického a ekonomického vývoje.

Mnozí ho tenkrát nechápali, a jeho tehdejší postoje nechápou vlastně ani dnes. Všechno bylo přece fajn. Zhaslo se, a začaly obrovské přesuny majetku do rukou těch, kteří měli informace, styky a dostatečnou drzost, nebo si stačili nastřádat vekslem, černotami pod. Tunelovaly se banky, státní podniky, zrodili se oligarchové, kteří dodnes hýbou politikou i ekonomikou. Na druhou stranu tady vznikla vrstva těch, kteří nebyli dost hbití a drzí, aby si něco urvali, kteří nic nerestituovali, tedy vlastně takoví poražení ekonomické transformace. Tito lidé žijí většinou na venkově, či malých městech, zejména pak na území bývalých Sudet, což je vidět z výsledků každých voleb, kdy pravicové strany zde zůstanou většinou s prázdnou. Rozdělení obyvatel České republiky potvrdil i poslední průzkum agentury STEM nazvaný 35 let demokracie, ve kterém se polovička respondentů přiklonila k názoru, že naše země jde špatným směrem, přičemž jen 17 % respondentů mělo opačný názor. Také vztah k minulému režimu rozděluje společnost téměř na polovinu. 48 % si myslí, že současný režim je lepší než ten předlistopadový, opačný názor má 31 %, a zbytek si myslí, že to vyjde nastejno. Zajímavé je, že současný režim hodnotí negativně i lidé narozeni po roce 1989. No jak by také ne. Lidé vidí, jak v poslední době zdražuje bydlení, energie, potraviny, jak jim inflace sebrala 30 % jejich úspor, jak jim současná vláda chce snížit budoucí důchody, prostě věci, které nedopadají jen na nižší třídu, ale i na tu střední. Prostě blbá nálada se vším všudy a nikdo neví jak z toho ven, i když samozřejmě všichni politici mají údajně zázračné recepty, jen prý musí dostat příležitost, kterou potom, když ji dostanou obvykle promrhají. Takže tak je to s tou naší demokracií, která měla ty kosmetické vady ve svých základech a nemůžeme se tedy dnes divit, že se nám ta stavba poněkud kymácí.

Demokracie Karel Kryl

Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou

Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou

Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce

A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce

Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce

A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce

Demokracie prospívá, bez nás a pragmaticky

Brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky

Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky

My nakrmíme forbesa, za dvě, či za tři pětky

Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky

My nakrmíme forbesa, za dvě, či za tři pětky

Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda

Zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda

Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem

Pod střechou velký partaje se u koryta sejdem

Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem

Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem

Demokracie panuje od Aše po Humenné

Samet i něha v pánu je a zuby vylomenné

Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí

Zaujímáme postoje, místo, abychom stáli

Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí

Zaujímáme postoje, místo, abychom stáli

Demokracie dozrává do žaludečních vředů

Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů

A je to mýlka soukromá snad optického klamu

Že místo srdce břicho má

A místo duše tlamu!

