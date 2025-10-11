Bude z Turka politická mrtvola?
Po zveřejnění údajných příspěvků zvoleného poslance Filipa Turka na sociálních sítích se strhla vlna rozhořčených reakcí politiků i běžných občanů, kteří vyjadřují své znechucení nad jeho údajnými výroky a odmítají jeho zvažované angažmá na ministerstvu zahraničí. Ty jeho údajné výroky jsou jistě za hranou, a pokud jsou pravdivé, tak takové namyšlené, rasistické p…. nemá jistě nejen na ministerstvu zahraničí, ale ani v politice a slušné společnosti vůbec co dělat. Ovšem nic mu není ještě prokázáno, možná je mu křivděno a může se i jednat o politický útok, který má sloužit k dosažení určitých cílů, zejména zamezení jmenování Turka ministrem zahraničí. A tady se nabízejí dvě otázky, kdo za útokem stojí a proč byl veden až teď, a ne už v předvolebním čase? Na druhou část otázky se nabízí odpověď ve smyslu, že potenciální politický manipulátor potřeboval, aby se Motoristé dostali do sněmovny a mohli se stát případným koaličním partnerem Babiše, či stranám současné vládní koalice, což sice bylo mnohokrát vyvracováno, ale všichni víme, že po volbách může být všechno jinak.
A teď se dostáváme k otázce, komu dnes taková kauza vlastně slouží. No, že je Turek na ministerstvu zahraničí v oku nejen dnešním vládním politikům, či hradu, není žádným tajemstvím. Takové řešení by se jistě nelíbilo ani představitelům EU, které Turek dlouhodobě kritizuje, a za bezpečnostní hrozbu by ho mohli brát i představitelé NATO, kterým se nemusí líbit některé Turkovy aktivity směrem k Ukrajině. Poněkud se ale zapomíná, že kauza Turek se může hodit i Babišovi, který vždy snil o jednobarevné vládě a kauza by mu mohla alespoň pomoci zbavit se přímo členů Motoristů a donutit je, aby je nahradili „odborníky“. Může jít i o hru, kdy Babiš sestaví hororovou vládu a donutí tak „demokraty“, aby začali uvažovat o podpoře jeho menšinové vlády, která by zamezila vzniku takové vlády. No, a pak je tu také možnost, že Babiš chtěl Motoristy kompromitovat, aby tito nemohlo přeběhnout do tábora „demokratů.
To jsou jen možnosti, které mě napadají nyní, a jistě by se našlo i více scénářů, kdo a proč kauzu vyvolal. Téměř jisté ovšem je, že o Turkových aktivitách, tedy pokud nejde o podvrh, se muselo vědět už před volbami a někdo jen čekal, kdy je nejlépe využít. I pokud je Turek nevinný, tak mu jistě zůstane cejch, který mu zabrání usednout do křesla ministra zahraničí, což je již zřejmé. Jak jsem napsal výše, tak Turek, a to co představuje, je trnem v oku prakticky všem a prakticky všichni teď po něm jdou. Mám obavy, že ať již se očistí či ne, tak se my nikdy nedozvíme pozadí případu, a zbydou nám jenom hypotézy, z niž některé tento blog představuje.
Aleš Merta
Čekání na mesiáše
Blíží se volby a voliči se již těší na příchod nového mesiáše, který ukončí dobu temna a přinese jim naději na lepší život.
Aleš Merta
Pětikolka vrtí psem
Když potřebujete odvést pozornost od něčeho vám nepříjemného, tak se snažíte vytvořit zástupnou kauzu, která obrátí pozornost někde jinde.
Aleš Merta
Úředníci připravují ubytovny a nájemní byty pro ty, co nebudou mít na emisní povolenky
Striktně se proti zavedení emisních povolenek pro domácnosti vyslovilo ANO, SPD, Motoristé a STAČILO!. Vládní strany před volbami lavírují, a Piráti jsou samozřejmě pro jejich zavedení.
Aleš Merta
Senát – pojistka demokracie, nebo instituce, která ji potencionálně ohrožuje?
Bude po volbách přijat zákon o obecném referendu? Budou do budoucí vlády jmenováni ministři ze stran, které jsou označovány jako antisystémové?
Aleš Merta
Emisní povolenky pro domácnosti – další hřebíček do rakve našeho venkova
Politici se obvykle po každých volbách diví, proč v pohraničí a na venkově dostávají nejvíce hlasů populisté a extremistické strany. Odpověď je ale nasnadě.
