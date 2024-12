ANO ve službách velkokapitálu

ANO solárním baronům, ANO uhlobaronům, tak vyzněla poslední debata Otázek Václava Moravce v podání místopředsedy ANO Karla Havlíčka, a tak vyznělo i dnešní hlasování poslanců ANO o novele energetického zákona.

Poslední debata v OVM byla v mnohém poučná, i když jsme se vlastně nedozvěděli, proč máme čtvrtou nejdražší elektřinu v Evropě, proč ji máme dokonce nejdražší, když cenu přepočítáme na paritu kupní síly. Co jsme se ovšem dozvěděli je to, že Babišovo hnutí nemíní osekat zisky solárních baronů, a naopak se chystá dotovat uhlobarony, kterým se v rámci drahých emisních povolenek, pomalu přestává výroba elektřiny z uhlí vyplácet. V prvním případě prý tak nesmíme učinit proto, že bychom nenaplnili očekávání investorů na jejich mastné zisky, a že plán vlády na kontrolu přiměřenosti výnosů je moc byrokratický. V případě druhém, že zavření našich uhelných elektráren, by vedlo k závislosti na dovozu, tedy k fatální katastrofě. Sorry jako, ale zde se opět ukazuje, pro koho Babiš maká, že radši bude pumpovat státní rozpočet, než se snažit hájit zájmy drtivé většiny daňových poplatníků.

Ne, že by vládní novela energetického zákona byla motivována péči o drobné daňové poplatníky, jde především o to, jak zalepit díru v rozpočtu na příští rok. Forma je sice poněkud sporná, a možná i riziková, ale jak řekl dnes ministr Stanjura, tak jde o to, aby nebyly vyplaceny dotace tam, kde jsou nepřiměřené. Paradoxem je, že ANO i strany čtyřkoalice se nyní za tristní stav cen energií snaží obviňovat jeden druhého, ale přitom obě strany v minulosti hlasovaly v EU pro věci, které nás dnes poškozují. Ovšem je nezbytné řešit tento stav dotacemi a nechat přitom kapitál rýžovat na těch, kterým drahé energie značně stěžují život, či je tady i jiná cesta.

Což odstranit příčinu, tedy vypovědět pro nás nevýhodné smlouvy, proč nevystoupit z trhu s emisními povolenkami, za stropovat je, či je rovnou zrušit, když víme, že nás nastoupená cesta vede do propasti, ze které se sice možná v budoucnosti vyškrábeme, ale orvaní až na kost. Není pro nás lepší zvolit cestu delší a pomalejší, není pro nás lepší říci, že král je nahý, že vize EU se rozcházejí z realitou, že poškozují zejména ty kteří na zelený luxus nemají? Ano, asi bychom narazili, ale možná by se našli i další, kteří už mají klanění se teleti dost. Někdy vzniká dojem, že Green Deal je jen další nástroj velkokapitálu, jak vysávat veřejné rozpočty, jak luxovat účty daňových poplatníků, kteří jsou často nuceni se i zadlužit, aby vyhověli požadavkům, který velkokapitál zastoupený i naší vládní koalici, a Babišovou opozicí, v Bruselu v minulosti prosadil a nadále prosazuje. Dotace pro soukromý kapitál jsou, až na výjimky, zlo, ať ho prosazuje pravice, či ti, co si na levici hrají. Je tady ovšem někdo, kdo by se tomu postavil? Je tady volič, který by takovou sílu volil?

