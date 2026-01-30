Air bank mění pravidla Unity, a mnohý klient jen skřípe zuby
Air bank a O2 spolu už nějaký čas nabízejí produkt Unity, který zákazníkům mobilního operátora přináší poměrně levné, neomezené volání a neomezená data. Toto je ovšem podmíněno tím, že si klient zřídí běžný účet u Air bank, ze kterého hradí své účty za produkty od O2 ve výši minimálně 600 Kč a provede minimálně pět plateb kartou od Air bank v měsíci. Cena za zmíněný produkt se dá usmlouvat na 600 až 700 korun a vtip je v tom, že když výše uvedené podmínky splníte, tak vám Air bank vrátí zpět na účet 300 Kč. Tento produkt je výhodný pro mnoho lidí a není tedy divu, že je o něj celkem zájem. Ovšem podmínky se od března změní, a už to tak výhodné nebude.
Aby klient dosáhl na bonus 300 korun bude nově muset každý měsíc převést na účet Air bank minimálně 25 000 Kč, přičemž důchodců se tato změna netýká. Pokud tak neučiní, snižuje se mu bonus na 150 Kč a klient tedy přijde za rok o 1 800 korun, což pro mnohé jistě není zanedbatelná částka. Snaha firmy je jasná. Pokusit se touto změnou dotlačit ty, kdo užívají produkt Unity, aby se pro ně Air bank stala jejich hlavní bankou a nejen „platební bránou“ mobilního operátora. Problémem ovšem není jen samotné „zdražení“, ale i to, že zvolená částka je ve výši, která přesahuje čistý příjem některých klientů, což zavání jejich diskriminací. Ti, co mají prostředky na to, aby zmíněnou částku na banku převáděli, mohou podmínku banky obejít tím, že jeden den peníze na účet Air bank vloží a druhý den si je nechají poslat tam, kde je chtějí mít uloženy. Je to sice komplikace, ale vyplatí se to. Za tuto komplikaci pak může klient banku vytrestat např. tím, že si bude kupovat v obchodě pět rohlíků, či jiné levné zboží a jednotlivě je zaplatí kartou Air bank, což bance moc profitu nepřinese. Jó, jak ty na mě, tak já na tebe. Nechce to být ovšem líný, na což banky, a třeba i distribuční firmy často spoléhají.
