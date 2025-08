51. Letní filmová škola v Uh.Hradišti. Užívali si ji středoškoláci i pamětníci začátků.

Uherské Hradiště, přelom července a srpna. Starobylé královské a církevní město obsadí na šest dní milovníci filmu, hudby, divadla a…výborného slováckého vína.

V publiku, které naplňuje devět kinosálů, dvě letní kina, čtyři stany určené k diskuzím a koncertům, letní koncertní scénu ve starém klášteře a velkou travnatou plochu u centra dění kina Hvězda, kde každou noc hrají dvě cimbálovky, převažuje středo a vysokoškolská mládež.

Přišlo se na to při křtu knihy 50. Filmovka, kde se tito pamětníci vzájemně trumfovali: kdys byl na filmovce poprvé? 1979. 1978, 1977… 1976 – triumfoval jsem na konec já. Ale vynechával jsi, nejezdils každý rok, jako my!?! Z akce, která začínala jako tzv. seminář pro lektory filmových klubů a která jim umožňovala vidět filmy tehdy v našich filmech nepromítané, se po začátcích v Písku a dalším stěhování po vlastech českých (když byla v 80.letech dvakrát v Trutnově, jezdil o filmech z Hrádečku diskutovat i Václav Havel) zakotvila v Uherském Hradišti. Zde ji tehdejší ředitel Jiří Králík rozvinul v multižánrovou slavnost, na kterou začaly jezdit tisíce návštěvníků. Pak ho v pořádání vystřídala mladší generace vedená Radanou Korenou, která přehlídku stabilizovala do dnešní podoby. Jezdit v létě do Hradišťa je stále in!

Letos byly největšími filmovými hvězdami dva slavní režiséři: americký Tim Burton sice osobně nedorazil, ale o jeho díle zasvěceně před každým filmem zasvěceně mluvil znalec jeho díla Ian Nathan. Spolu se mnou si publikum vychutnávalo více jeho „podvratné“ filmy jako Beetlejuice než komerčně úspěšné Batmany. Kdo své filmy osobně uvedl, byl švédský režisér Lukas Moodysson, který se proslavil filmem o coming outu mladých dívek Láska je láska (Fucking Amal). O svých filmech prohlásil: „Postavy mých filmů v mé hlavě nikdy neumírají. Rád je navštěvuji…“.

Pro diváky byli tahákem čeští a slovenští filmaři: Zuzana Krónerová jednak diskutovala o své herecké dráze i vzpomínala na svého tátu Jozefa a jeho oscarový film Obchod na korze, aby pak v divadle zahrála své One Woman Show Shirley Valentine. V programu studentů FAMU, kteří absolvovali na konci 80.let, zaujala tehdejší famácká hvězda Jan Svěrák. V rámci vzpomínání na svá studia a na to, jak si jel v roce 1989 coby voják základní služby převzít studentského Oscara, promítl Oscarem oceněné Ropáky i stejně dobrou ročníkovou práci Vesmírná Odyssea 2001, kde v titulcích hrdě uvedl americké autory hudby k filmům jeho amerických režisérských vzorů…

A dalším velkým zážitkem byl zahajovací koncert Michala Prokopa, který začal svým největším hitem Kolej Yesterday, aby se přes Zloděje času a další trvalky dostal k písním z nové desky Ostraka. „Furt dobrý!“, pochválil se a publikum mu to nadšeně odsouhlasilo. Na druhém konci města hrály každý večer cimbálovky a spojení zdejšího vína s Horňáckou cimbálovou muzikou Petra Mičky bylo pro mnohé po nějakých 5 filmech (= dobrovolně povinná denní dávka účastníka filmové školy…) tím nejlepším zakončením denní výuky filmu…

Aleš Hudský