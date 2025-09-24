Získal jsem novou dovednost! Vypěstoval jsem si alergii na slovo „Udržitelnost“.

Původně tento pojem definoval, že se jedná o - cituji: „praktickou schopnost uspokojit základní potřeby dneška, bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby a udržet jejich životní úroveň“.

Ale v reálném životě to je z mého pohledu jinak.

Jde o snahu přežít za každou cenu a pokud možno zničit konkurenci.

Potřebujete pár příkladů?

Čína se o to snaží svým zbožím s dumpingovými cenami a embargy na vývoz strategických surovin.

USA na to jdou vydíráním a restrikcemi.

EU se snaží sama sebe pro budoucí generace zničit v duchu zeleného údělu.

Bankovní domy bojují mezi sebou o zisky ale pro zelenou budoucnost samy nic nedělají. Jen tvrdí shodně s ostatnimi, že jim jde o udržitelnost Vašeho podnikání ale hlavně o jejich udržitelnost na trhu a zvyšování zisku.

A mohu pokračovat ve výčtu...

Udržitelný rozvoj vědy a techniky = musíme vyřadit našimi objevy a vynálezy konkurenci.

Politika - tak tady je to nejvíce viditelné, o jakou „udržitelnost“ se jedná. Udržet se u moci a koryt.

A co obyčejní lidé? Jak oni chápou pojem „udržitelnost“?

Je to boj o přežití se všemi, ktere jsem už vyjmenoval. Přežít denní problémy a dožít se nějakého dobrého konce života. Přežít problémy v zaměstnání, problémy s bydlením, finanční problémy, problémy s dětmi, problémy s mnoha dalšími oblastmi života s prostým cílem: „Udržet se při životě a na nějaké odpovídající životní úrovni“.

Takže bych pojmu „udržitelnost“ chtěl dát opět ten správný rozměr.

S tím, jak internet a AI nedokáží rozlišit dobro a zlo, pravdu a lež bych chtěl aby se původní hodnoty slova „Udržitelnost“ opět staly cílem lidstva jako takového a nebyly zneužívány pro vlastní profit na úkor jiných a bez ohledu na jejich budoucnost.

Autor: Aleš Baloun | středa 24.9.2025 6:01 | karma článku: 5,10 | přečteno: 76x

Aleš Baloun

  • Počet článků 1048
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1810x
Nejsem věčně nespokojený, ale spokojený také nejsem. A o tom, co to obsahuje, hodlám občas psát...

