Získal jsem novou dovednost! Vypěstoval jsem si alergii na slovo „Udržitelnost“.
Ale v reálném životě to je z mého pohledu jinak.
Jde o snahu přežít za každou cenu a pokud možno zničit konkurenci.
Potřebujete pár příkladů?
Čína se o to snaží svým zbožím s dumpingovými cenami a embargy na vývoz strategických surovin.
USA na to jdou vydíráním a restrikcemi.
EU se snaží sama sebe pro budoucí generace zničit v duchu zeleného údělu.
Bankovní domy bojují mezi sebou o zisky ale pro zelenou budoucnost samy nic nedělají. Jen tvrdí shodně s ostatnimi, že jim jde o udržitelnost Vašeho podnikání ale hlavně o jejich udržitelnost na trhu a zvyšování zisku.
A mohu pokračovat ve výčtu...
Udržitelný rozvoj vědy a techniky = musíme vyřadit našimi objevy a vynálezy konkurenci.
Politika - tak tady je to nejvíce viditelné, o jakou „udržitelnost“ se jedná. Udržet se u moci a koryt.
A co obyčejní lidé? Jak oni chápou pojem „udržitelnost“?
Je to boj o přežití se všemi, ktere jsem už vyjmenoval. Přežít denní problémy a dožít se nějakého dobrého konce života. Přežít problémy v zaměstnání, problémy s bydlením, finanční problémy, problémy s dětmi, problémy s mnoha dalšími oblastmi života s prostým cílem: „Udržet se při životě a na nějaké odpovídající životní úrovni“.
Takže bych pojmu „udržitelnost“ chtěl dát opět ten správný rozměr.
S tím, jak internet a AI nedokáží rozlišit dobro a zlo, pravdu a lež bych chtěl aby se původní hodnoty slova „Udržitelnost“ opět staly cílem lidstva jako takového a nebyly zneužívány pro vlastní profit na úkor jiných a bez ohledu na jejich budoucnost.
Aleš Baloun
Ptáte se: „Proč nová Covid omezení“? Odpověď je snadná.
Když přišel AIDS, začali se ho lidé bát. Byl to virus, co bral zdraví a životy. Pak s prvními léky a používáním ochrany se podařilo jeho rozmach přibrzdit...Stačí dodržovat opatření..
Aleš Baloun
NÁM tady NIKDO nebude NIC zakazovat!
Stávající opatření proti šíření Covid-19 jej nezastaví a asi ani moc nepřibrzdí. Lidé totiž pravidla nedodržují schválně.
Aleš Baloun
Ať žije Zdenda, bojovník za české nálevny!
Post ombudsmana spolku SLZA má nového, nečekaného kandidáta. A zcela jiných kvalit a navíc těžkého kalibru.
Aleš Baloun
Tak jak? Zkoušíte dýchat penisem jako Houdová?
Asi opravdu mnozí zkouší dýchat penisem, jak guru Houdová doporučuje. Je taková věc opravdu možná? Vyzkoušela i její propagátorka a další? Nejspíš ano...
Aleš Baloun
Česká pošta: Vaši zásilku jsme doručili. Někomu jinému s jiným jménem a na jinou adresu...
...ale doručili jsme ji včas a v pořádku. Děkujeme Vám, že využíváte našich skvělých služeb! Vaše Česká pošta...
