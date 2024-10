VALENCIE DAVIS CUP 2024 hvězda ALCARAZ a konec trenérské legendy Jaroslava Navrátila

Selfie s Carlitem, kouče Ferrera jsem trefila kloboukem. Škoda toho odvolání Jardy. Celých 18 let byl oporou českého Davis Cup týmu. Získal dva tituly v letech 2012 a 2013. Chtělo by to pořádné rozloučení s tenisovými fanoušky.

Ve Valencii bylo stejně jako loni prostě nádherně. Sluníčko, moře, tenis, skvělé jídlo na pláži a to všechno se zapíjelo typickým španělským nápojem Sangria. Pije se to tak nějak samo a rovnou po džbáncích. Ubytování v luxusním hotelu na pláži Las Arenas Balneario Resort, jsem vybrala fakt dobře a aspoň jsem chytla trošku bronz.

Loni asi nikdo nečekal, že vyhrajeme všechno 9:0, že? Dokonce i já s trenérem Navrátilem jsem tipovala, že vyhrajeme jen 7:2. Atmosféra na tenise byla dost napjatá, protože jak Španělé, tak Srbové tu porážku nemohli rozdýchat. Ochranka loni dokonce vyvedla dva české fanoušky, byla to divočina a rozmázlo se to v novinách. Akorát už nikdo potom nenapsal, že na tu ochranku vlítnul druhý hlavní rozhodčí, trošku je srovnal a české fanoušky vrátil zpět. Ani Djokovič tu prohru moc nedával a vztekal se, což mě teda trošku mrzelo, protože je to můj nejoblíbenější tenista.

Zato letos se karta obrátila, ale copak se tomu dá nějak zabránit? Nemůžeme přece pořád jen vyhrávat. Kdyby kluci furt vyhrávali, tak se ani neožení, protože platí ,,Štěstí ve hře a neštěstí v lásce,,. A vyhrávat, když nemáme nikoho ani v TOP 30 ? Tož to je dost velká haluz teda. Aktuálně jsou kluci 33. 34. a 65. Takže za mě jsou skvělí a úžasní a bylo to obrovské sportovní štěstí. Jak jinak to nazvat? Skvělí kluci, skvělý trenér a super realizační tým.

Jak se zpívá ,, Jednou jsi dole, jednou nahoře,,

No a teď hezký od začátku. Kudy chodí kluci do haly a kde je nejlepší pití bez front už víme z loňska, takže jsme se s klukama pozdravili, popřáli jim štěstí a pak už jsem si hezky počkala na ALCARAZE. Takovej malinkej nevýraznej klučina to byl. Jo, ale tenis hraje dobře. Malej teda zrovna ne, když má 183 cm, ale na tenistu a na mě s kloboukem je to málo, tak jsem se trošku přikrčila.

Alcaraz je hvězda, ale kdyby Tomáš Macháč nedostal křeč, tak dostal Alcaraze, to je tutovka. Musíme příště Tomáše nějak rozptýlit, protože u toho Davis Cupu to moc žere a zbytečně se stresuje. No a pak to takhle dopadne. Samozřejmě když Jirka Lehečka ten první zápas nevyhrál, tak ten stres musel být velkej. Ale tenis to byl krásnej, takže i Tomáš si zaslouží selfíčko. By mě zajímalo jestli to s tou Kačkou dají zpátky dohromady. Ta čtyřhra jim totiž sedne.

No a kdo byl letos tou největší hvězdou? No Menša přece. Jo banjamínek Kuba Menšík nám zajistil bod a jeho vítězství nám dopřálo trošku toho adrenalinu. Dokonce i známý kuchař teda šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se přišel na Kubu mrknout a pořádně fandil a stálo to za to.

Celá Menšíkovic rodina je super i mamka a taťka. Když nad tím tak přemýšlím, tak jsme vlastně poslední čtyři stateční fanoušci z Prostějova. Já, můj táta a Menšíci. Dřív nás z Prostějova jezdil plnej autobus, tak je to škoda, protože ta atmosféra s tak velkým kotlem byla nepopsatelná. Teď už jsme jen poslední čtyři stateční fanoušci přímo z Prostějova. O tom budu muset taky něco napsat.

Takže speciální odstaveček si zaslouží největší borec na konec Kuba Menšík. Když takhle válí v osmnácti, tak jak bude válet za pár let. Hmmmm... to bude dost dobrý už se těším a jsem zvědavá kdo první z prostějovských kluků vyhraje ten slavnej Wimbledon. Co myslíte Menšík, Kumstát nebo Mrva? No můžeme se sázet, každopádně já už to vím, protože už je to dlouho co jsem to jednomu z nich osobně předpověděla a slíbila, že vyhraje a já budu u toho fandit. Hele dovedete si představit, že by byl jednou tým Davis Cupu jen z prostějovských hráčů? No já teda jo a bude to boží. Už se moc těším a nebude to trvat moc dlouho.

I když jsme nevyhráli, tak to bylo super, akorát to trošku zastínil ten rychlý a nečekaný odchod prostějovského trenéra Jaroslava Navrátila. Myslím, že by si zasloužil lepší rozloučení s tak skvělou trenérskou kariérou. Tak třeba se ledy pohnou a ještě bude veliká rozlučka.

Už jsem byla na rozlučce Radka Štěpánka a to teda bylo něco. Já asi to jeho trenérské volno z Davis Cupu trošku využiju, protože už se několik let chystám, že se naučím hrát tenis. Jsem totiž volejbalistka a je to divný, když jsem taková šílená tenisová fanynka a neumím hrát tenis. Dokonce jsem si loni na Wimbledonu, když vyhrála Maky, koupila ten pravej tenisovej ohoz. Jo mám ho schovanej ve skříni, takže si domluvím s trenérem nějakou soukromou lekci a jako sparringa si domluvím Jirku Nováka, ať to má styl. Super, domluveno bude ze mě tenistka. Důležitý je se u toho hlavně vyfotit a ať se mi nic nestane, protože posledně mi kluci na volejbale zlomili ukazováček, tak musím opatrně. Dobře mi tak, to byl taky nápad věřit v našem věku blokařům a čekat na úlivku. Držte mi palce. Nejtěžší asi bude naučit se ten servis, ale když dá Menša 221 km/h, tak to nemůže být tak těžké přece. Jsem zvědavá kolik to naměří mně, a když tak zkusím okopírovat ten jeho raketovej styl. A hlavně si nevyhodit rameno.

Takže hola hola, tenis volá a další zastávka je opět Španělsko a pro změnu Malaga v listopadu BJKC. Už se těším na naši skvělou tenisovou partu.

Vaše šílená tenisová fanynka

Uveřejněné fotografie jsem všechny fotila sama a mám souhlas se zveřejněním.