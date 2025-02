Vadí Vám nápisy na vlajce?

Ráda bych se touto cestou oficiálně vyjádřila ke zveřejnění článku na novinky.cz od novináře Jana Menšíka a také napsala svoje oficiální vyjádření s omluvou k celé kauze.

Na úvod bych zdůraznila, že to co je v článku není moje citace a nikomu jsem nedala souhlas se zveřejněním nějakého prohlášení nebo postoje a vyhrožování smrtí jsou dost silná slova.

S panem novinářem jsem soukromě mluvila po telefonu. V tu chvíli mi zvonil jeden telefon za druhým, ať už s nadávkami nebo s podporou slušných lidí, fanoušků nebo zákazníků. Snažila jsem se už takto vyhrocenou situaci uklidnit a zvládnout.

Takže pane Menšík, pokud chcete publikovat vyjádření nějaké soukromé osoby, tak by měla být v novinářské etice nějaká slušnost a měl by jste mě nejprve požádát zda chci vůbec nějaké prohlášení vydat, potom požádat jestli ho můžete zveřejnit a nejdůležitější je, aby jste v případě, že si dovolíte v článku někoho citovat, tak zaslat vše ke schválení.

Bez mého souhlasu jste zveřejnil moje jméno a osobní údaje. Dále údaje o mojí firmě a tím samozřejmě i moji adresu a to pouze proto, aby jste rychle získal populární článek.

Což se Vám samozřejmě podařilo skvěle, protože má článek už skoro 1400 kometářů a víc komentářů už má jen válka na Ukrajině.

Nevím jestli si uvědomujete, že jste tím vědomě podněcoval další lidi k nenávisti vůči mé osobě i přesto, že jsem Vás v telefonu upozornila, že to není jednoduché a tím jste mě veřejně ohrozil a pošpinil. Nazvala bych to takovou ,,Novinářskou žumpičkou,,.

Omlouvat se nemusíte, protože teď nastala ,,pohodinda,, a objednávky jsou i bez reklamy. Děkuji Vám, protože teď už zná PYZAMKA.cz skoro každý.

OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ

Chtěla bych se touto cestou omluvit všem, kterých se nějak dotkl text na státní vlajce. Tímto Vás ujišťuji, že už si nikdy státní vlajku s nějakým nápisem, ani města, na žádné sportovní utkání nevezmu. Doufám, že se situace okolo popsaných vlajek nějakým způsobem vyřeší a nastaví, aby se už nikdo nemusel cítit zneuctěn nebo pobouřen.

Alena Kovářová PYZAMKA

Ano prosím tohle je moje vlastní vyjádření. A ano budu mazat všechny ubohé a sprosté komentáře pod mojí placenou reklamou a blokovat Vás. A také budu mazat hodnocení mojí firmy od lidí, kteří na e-shopu nic nenakoupili a na prodejně nikdy nebyli. Twitter naštěstí nemám a Vás dožene karma pane Felkl. Bez profilovky asi stejně fejk, že? Do očí by jste mi to neřekl.

A teď k tomu jak to všechno bylo...

Od malička jsem žila sportem a popsané vlajky na sportovních akcích jsem nebrala za nic neobvyklého. Ke konci základní školy přišla revoluce, kde se to popsanými vlajkami jen hemžilo.

Když jsem před zhruba deseti lety začala jezdit s tenisovými fanoušky fandit, tak popsanou vlajku měl vlastně každý. Jen ta obrovská, která nám všem vlála nad hlavami po vyhraném setu, žádný text neměla. Ale na tu asi ani nic napsat nešlo.

Vždycky jsem si vlajky vážila a brala ji jako státní symbol a tím, že jsem ji měla, jsem ukazovala, že jsem hrdá na svoji zem a na naše sportovce. Nikdy nikdo neřešil, že psát na vlajku se nemá a ani nikdo neřešil jestli je tam město nebo pohlavní orgán jako například na následující fotografii:

Tak proč najednou taková reakce? Co je jinak? Dámské přirození je v pohodě, zasmějeme se a firma je problém? Politik Vondra si tam napíše BRUSEL a pohoda? Dokonce jsem v komentářích četla, že si nějaká hééérečka na veřejnosti vytáhla vlajku z přirození. Ajaj...tady něco smrdí.

No nic, podle odborníků je to přestupek, který se dlouhodobě neřeší a na vlajkách by správně nemělo být nic. No tak proč je? Proč je tedy na internetu spousta firem, které nabízí vlajky různých druhů a velikostí a vytisknou na ně jakýkoliv barevný nebo černobílý nápis. Není to na hlavu?

Konkrétně já si objednala vlajku na eshopu vlajky.eu a stačilo jen vybrat rozměr, pak domluvit potisk a bylo to. No a pak přišlo překvapení. Na email jsem dostala grafický návrh ke schválení a málem mi vypadly oči z důlku. No schválně koukněte.

By mě zajímalo kolika gramatickým hejterům se teď za obrazovkou rozšířily zornice. Nebo kolik milovníků českého jazyka právě zkolabovalo.

Jako já se s tím chlubila fakt všude. Na hokeji, na tenise, v obchodě a je zajímavé, že to všechny pobavilo, ale nikdo neřekl: ,,Hele neblbni, přece nechceš mít na vlajce reklamu,, Napodruhé už to teda napsali správně, ale zase přišel další problém, protože se jim ve firmě sešly dvě Kovářové a přišel mi jiný balíček. Což způsobilo, že jsem si nemohla vzít vlajku do Španělska, kde by možná nevyvolala takový rozruch.

Po pátečních vyhraných zápasech to začalo.... nejdřív sprosté nadávky a urážky pod reklamními příspěvky (to se dá smazat) Pak nepříjemný telefonát z neznámeho ID. Já si fakt myslela na začátku hovoru, že mi volají policajti nebo nějaký úřad a zavřou mě.

Prosím jak někoho může vůbec napadnout v pátek skoro v devět večer volat na zákaznickou linku e-shopu? Za chvilku toho byl plný firemní email, začaly chodit SMS. Rychle jsem se snažila z webovek odstranit aspoň svoje telefonní číslo, ale moc to nepomohlo. V sobotu jsem po příchodu do haly vlajku hned sundala a doufala, že to snad brzy utichne.

V pondělí mi volal kamarád Petr Sokol, že ho kontaktoval nějaký novinář, protože je expert na vlajky, aby mu k tomu dal odborné vyjádření. A, že mi bude ten novinář volat. Ujistil mě, že jsem nic závažného neudělala, že je to v naší zemi prostě zvykem, ale že by na vlajkách správně nic být nemělo.

Uklidnila jsem se tedy, že mě nezavřou a snad to za chvíli utichne. Pan novinář Menšík z novinky.cz zavolal a jen se zeptal co na to říkám. O tom, že chce psát článek nebo, že to co mu řeknu zveřejní nepadlo ani slovo. Náš hovor trval asi 4 minuty, takže buď má kouzelnou ruku a píše rychle jak drak nebo si to bez mého vědomí nahrál.

V úterý v 11:13 mi pípl messenger. Můj dobrý kamarád a úspěšný podnikatel, majitel OPTIK Radek Wagner mi poslal odkaz na článek se zprávou: ,, Jsi genius.... Máš moji podporu..... Musím se nad tím marketingem zamyslet, jsem proti tobě úplnej břídil. No v tu chvíli jsem si teda jako břídil připadala já a měla chuť se zavrtat dva metry pod zem a vypnout mobil. Místo toho jsem hned zavolala panu redaktorovi a žádala ho o smazání článku, ve kterém zveřejnil osobní údaje a informace, ke kterým jsem mu nedala souhlas.

Panu redaktorovi to bylo tak nějak fuk, když jsem se vytočila a začala být ostrá, tak mi tedy jen suše sdělil, že to předá vedení. No asi nepředal, protože článek je tam furt.

Pak se mi ozval marketingový hrdina Lukáš Dadej s tím, že asi potřebuji zabezpečit sociální sítě, protože návštěvnost stránek je obrovská, což mu sdělila moje markeťačka Veronika Tomanová. Takže vše zabezpečeno, žádný hejter už se k mým osobním fotkám nedostane. Teď už budu zveřejňovat veřejně jen pracovní věci.

No a teď se musím pochlubit tím co mi přišlo, ať z toho taky něco máte. Budu se snažit to brát s humorem, tak to tak prosím berte trochu s nadsázkou.

Děkuji za tip. Na vlajky, jak už jsem napsala, určitě nic psát nebudu. Udělám něco lepšího vytvořím si svůj vlastní merch, který budu prodávat ne e-shopu. Myslím, že trička, hrnky nebo klíčenky s nápisem PYZAMKA teď budou v kurzu.

Už delší dobu uvažuji, že si na auto dám značku PYZAMKA1, ale teď na to asi není úplně vhodná doba, protože by mi určitě někdo rozbil sklo nebo auto minimálně ojel klíčem. Každopádně třeba se nějaká automobilka chytí a bude chtít, abych jezdila v jejich autě polepeném pyžamkovým logem.

Tohle asi nemá ani cenu komentovat.

Moc děkuji, nabídek od bodyguardů mám víc a připadám si teď jak Whitney Houston. Pokud by někdo potřeboval je tu kontakt.

Nepříčetné mi teda spíš přijde takhle někomu psát na e-shop.

Děkuji vážím si toho.

Ano máte naprostou pravdu rubat uhlí je skvělá práce, po které už nebudou mít čas někomu psát moudra.

Děkuji a tenisu ZDAR !!!

No a další komentáře už si můžete přečíst pod tímto blogem v diskuzi. Jsem zvědavá na tu karmu co se strhne...

Za zmínku asi ještě stojí to vyjádření ke sponzoringu. Prosím, pane redaktore, víte co je to mantinel? Mantinel najdete na hokejovém stadionu, určitě ne na fotbalovém hřišti nebo tenisovém kurtu.

Sponzoruji prostějovský hokej tým SK Prostějov 1913, tak proto mám reklamu na mantinelu neboli hrazení. V minulosti jezdili malí hokejisté v Prostějově s dresy s nápisem PYZAMKA. Žádný tenis aktuálně nesponzoruji, to jste trošku popletl.

Právě se domlouvám na sponzoringu s jedním z nejtalentovanějších juniorských tenistů světa a myslím, že nebude jediný, protože Prostějov má teď tenisty jako hrom. Akorát teda nevím jestli si některý z nich nechá na dres dát logo PYZAMKA, po tom co se strhlo. V žádném případě jsem neřekla, že tím pádem si můžu napsat na vlajku co chci, když sponzoruji tenis. To jste si vymyslel. A v žádném případě mě neomlouvá sponzoring z toho, že jsem napsala něco na vlajku.

Pokud máte rádi tenis, tak mě můžete začít sledovat na facebookové stránce ,,Deníček šílené tenisové fanynky,, Doufám, že letos budu přidávat články a fotky z Wibledonu a US Open a samozřejmě DavisCup a BJKC. Tak nějak mám pocit, že to letos někde zase cinkne. Když jsem měla ten pocit minule, tak vyhrála Maky Wimbledon a já byla u toho. Byl to pro mě ten největší tenisový zážitek v životě, ale o tom až někdy příště.

Vaše

Šílená tenisová fanynka