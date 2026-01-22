Po stopách apoštolů v Turecku : Pergamon, Asklepion a Bergama část 2
Úchvatný je komplex Asklepionovo léčebného centra, který je dole za městem Bergama u posvátných léčivých pramenů.
Bylo to taková římská nemocnice a lázně v jednom, léčili se tu prý i někteří římští císaři. Základem byl ohromný chrám boha Asklepia boha lékařství, jeho chrámy nebo zbytky jsme viděli i v Athénách i na Kypru v Pafosu (viz předešlé články).
V Athénách dokonce jeden sloup z asklepionova chrámu zabudovali do křesťanského kostela a dodnes trčí z jeho střechy a Řekové k němu stále chodí, pokud jsou nemocní.
Z tohoto obrovského léčebného centra se dochovala jak velká část chrámu boha Asklepiona, ale i chodby spojující ho s místnostmi, kde se pacienti koupali v léčivé vodě. Pro jejich pohodlí tu byly zastřešené arkádové chodby a podzemní chodby.
Pro zábavu jim tu vybudovali i knihovnu a malé antické divadlo, které se dochovalo v neuvěřitelně dobrém stavu i s ozdobami teras viz fotografie.
Přijetí do tohoto centra předcházela lékařská prohlídka, která měla zjistit, jestli ho tu dokáží vyléčit. Nevyléčitelně nemocné sem nepřijali, asi aby to nekazilo renomé..
Dále pacient musel věřit v boha Asklepiona a slíbit, že obětuje v jeho chrámu, což bylo součástí místní terapie. Neslavnějším místním lékařem byl Galenos, který má stále v Bergamu svou sochu v životní velikosti.
Slávu místního lékařského centra omezilo až zavedení křesťanství jako oficiální náboženství římské říše za císaře Constantina ve 4.století n.l..
Dnešní Bergama je turecké městečko, které si žije svým životem bez ohledu na turismus. Kromě zbytku kostela Svatého Jana (apoštola), ze kterého je mešita a zbytku středověkého mostu, stojí za zmínku výborné místní sýry a skvělý hovězí kebab. Místní skvělý kebab je z velkých kusů kvalitního hovězího a servíruje se na pita chlebu, který se zalije šťávou z masa smíchanou s rajčatovou šťávou a jí se příborem. To jsme zatím nikdy neviděli.
Jen v Bergamonu se k němu nepije pivo, ale nápoj zvaný Ayran, což je něco jako řídký slaný jogurt. Již jsem o něm slyšela, ale tady jsem ho ochutnala poprvé a nebylo to špatné, ale pivo je pivo…Jenže to se v Bergamu zas tak snadnou sehnat v restauraci a bistru nedá. Většina nemá licenci na alkohol.
I když paradoxně turecké pivo Efés se vyváží i třeba na Kypr a chutná něco jako naše výčepní desítka. Pergamon své pivo nemá, asi taky proto, že turistů je tu pomálu a místní turečtí obyvatelé by ho pít neměli, pokud vyznávají islám.
Červená bazilika změněná na mešitu.
Ale místní sýry jsme si koupili. Peter jako velký milovník sýrů, nemohl samozřejmě odolat. Chutnaly skvěle, většina byla jako čerstvé ovčí sýry. Nějaké jsme ochutnali hned a další na balkoně hotelu s pivem Eféz. Jen Bergamonský toust jsme ochutnat už nestihli, tak aspoň fotka z billboardu…
Příště již slavná turecká vinná oblast Urla a naše zážitky a objevy přímo z původního archeologického naleziště Smyrna v dnešním Izmiru.
Autorka článku je i autorkou všech použitých fotografií.
Alena Frčková
