Po stopách apoštolů v Ephesu část 3 aneb Ephesus nadosah
Rozhodli jsme se, že na svých dovolených navštívíme místa, o kterých se píše v Bibli. V létě jsme při své dovolené v Turecku důkladně prozkoumali Ephesus viz předešlé články Ephesus část 1 a 2 včetně blízkého Selçuku, což je rušné malé městečko, ke kterému dnešní slavný archeologický areál patří. Bohužel některé části archeologického areálu Ephesus nebyly přístupné veřejnosti, ale všimli jsme si, že se na archeologickém průzkumu stále podílejí rakouští archeologové za podpory rakouských sponzorů.
Peter je Rakušan a věděl, že se Ephesus muzeum nachází přímo ve Vídni, naplánovali jsme si proto, že se do něho někdy v zimě vypravíme a porovnáme ho s archeologickým muzeem, které jsme navštívili přímo v Selçuku. Konečně teď o vánočních prázdninách jsme si našli čas a vypravili se tam. Jako občasnou průvodkyni ve Vídni mě velmi překvapilo, že jsem kolem něho mockrát přešla aniž jsme si ho všimla. Dříve jsem do Vídně jezdila na umělecké výstavy nebo také poznávací zájezd po stopách Habsburků a Babenbergů, což je vpodstatě o naší společné historii s Rakouskem. Nebo na adventní trhy.
Ephesus muzeum je přímo v centru Vídně v „novém“ křídle Hofburgu, které bylo dostavěné až na počátku 20. století podobně jako muzeum Pergamon v centru dříve Východního Berlína. Výhodné je naplánovat si návštěvu na víkend, kdy je nejen menší provoz ve Vídni, ale dá se zdarma zaparkovat osobní auto přímo před muzeem vpodstatě již v areálu Hofburgu. Ve všední den je tu dost rušno a všude ve Vídni se musí platit parkovné.
Budova i interiér Ephesus muzea jsou velkolepě monumentální, postavené ještě za doby Franze Josefa jako blízké Kunsthistorische Museum. Vstupuje se do něho širokým mramory obloženým schodištěm a uprostřed je obrovská maketa archeologického areálu Ephesus včetně bájného Artemidina chrámu a obrovského chrámu Apoštola Jana, které jsou dnes součástí Selçuku. Nad maketou je malá vyhlídková terase, odkud si z nadhledu můžete nejen všechno důkladně prohlédnout, ale i nafotit.
Infotabule nejen hezky přehledně shrnují historii slavného města Ephesus, ale zdokumentované je tu i působení rakouských archeologů již od konce 19.století včetně mnoha dokumentárních fotografií a nákresů. Bez pomoci rakouských archeologů a rakouských sponzorů včetně rakouských stavebních firem by např. nevznikla ochranná konstrukce jakési skleněné střechy, která chrání terasovité domy plné mozaik a malovaných stěn antických domů před sluncem i deštěm.
Nejvíce nás zaujal malý prostor něco jako kinosál s LCD obrazovkou, kde běží za sebou krátké filmy o Ephesu a Selçuku, které ukazují i místa, kam nás nepustili jako oblast původního antického přístavu a jeskyní, kde se skrývali první křesťané, kde měl svou jeskyni s modlitebnou i sám Apoštol Pavel. Součástí těch filmů jsou i vizualizace za pomoci moderní techniky, které ukazují život v Ephesu v době jeho největší slávy včetně prvního století, kdy tu působili Apoštolové Pavel a Jan a žila tu Panna Marie. Všichni tu nebyli současně Apoštol Pavel tu byl dříve než jsem dorazil Apoštol Jan s Pannou Marií (o tom více v předešlých článcích).
Nejúžasnější bylo vidět v jednom z těch krátkých filmů malované interiéry Jeskyně Apoštola Pavla, která se nachází v kopci nad archeologickým areálem. V mapách, které jsme sehnali přímo v Ephesu se mylně označuje jako Tomb of Saint Paul, což zní divně, protože všichni vědí, že hrob Apoštola Pavla je v Římě, kde byl také umučen (o tom bude brzy také článek, byli jsme tam loni v říjnu).
Ptali jsme se místních v Selçuku a našli jsme i jednu malbu Apoštola Pavla z této jeskyně v jedné z našich odbornějších knih. Místní nám vysvětlili, že jeskyně je aktuálně nepřístupná veřejnosti a přístup k ní je velmi náročný ze zadní strany kopce, kdy je nutné projít pěšky skalnatým terénem, kam nikdo nechodí. Ve filmu rakouských archeologů je krásně vidět nejen ta naše malba z knižky, ale i další pěkně zachované malby z modlitebny z doby působení Apoštola Pavla a prvních křesťanů.
Bohužel z působení Apoštola Pavla se reálně v archeologickém areálu a místním muzeu jinak nic nedochovalo a ani v populárním moderním 3D filmu na Apoštola Pavla nějak zapomněli, byla tam jen zmínka o příchodu křesťanství, což spíš odkazovalo na Apoštola Jana. Apoštolovi Janovi v Selçuku v 5.- 6. století postavili obrovskou baziliku u místa jeho „jeskyně“, kterou pobořili až Arabové. Ale Apoštol Pavel tu má jen tu zmatenou zmínku v mapě.
I když jeho dopisy do Ephesu si pravidelně předčítají katolíci i protestanti při bohoslužbách a strávil tu asi nejvíce času v rámci svých 3 misijních cest. Možná se více čtou dopisy Efezkým než zjevení Janovo. Vliv na to asi má i to, že v současnosti v Turecku to křesťané také nemají úplně lehké a je snaha křesťanské památky tak nějak „upozadnit“. Jedině ty co přinášejí velké peníze z turismu se tu trpí.. Viděli jsme hodně starých křesťanských kostelů v Turecku a na turecké části Kypru změněných na mešity včetně toho Apoštola Jana pod Pergamonem a jen velmi málo křesťanských kostelů snad jen ty dva v Izmiru. No a jak dopadla slavná Hagia Sophia v Istanbulu před nedávnem všichni ví ..
Hlavní křesťanskou turistickou atrakcí je tu Panna Marie resp. její dům (poustevna) v kopcích nad Ephesem, kam vede krásná asfaltka a kde je velké parkoviště i pro turistické autobusy. Za to dolní východ z archeologického areálů Ephesus vede tak, že většina turistů mine, aniž si to uvědomí, velký chrámový komplex Panny Marie, kde se konal jeden z nejvýznamnějších a největších raně křesťanských koncilů v 5. století a kde jsou krásně zachovaná raně křesťanská baptisteria se spoustou křesťanských symbolů viz předešlý článek od Ephesu. Ale my jsme měli nastudováno a odbočku jsme našli.
V centru Selçuku je velký nápis na focení pro turisty, kde paradoxně vedle sebe stojí Panna Marie a bohyně Artemis. V některém z filmů se objevila i pohádka, jak si bohyně Artemis odskočila něco jako sudička podívat se na nově narozeného Alexandra Makedonského (někdy označovaného jako Alexander Veliký) a zatím jí vypálili její chrám. Místní ji, ale postavili nový ještě velkolepější (ve filmu jsou vidět i jeho vizualizace), byl tak slavný, že se dostal na seznam 7 divů antického světa. A v jednom filmu je i to, že její chrám přinášel zisk nejen místním zlatníkům, kteří vyráběli její sošky pro „antické poutníky“. Vidět je i práce antických zlatníků.
Další místo, které nebylo přístupné v době, kdy jsme tam byli, bylo místo zvláštně označené Seven Sleepers. Tato pamětihodnost se objevila i v našich knížkách a jedná se vpodstatě o catacombs, které ale bývají také spojené s raným křesťanstvím. Známe je z Malty z Rabbatu, kde měl svou jeskyni a modlitebnu (tajnou kapli) Apoštol Pavel (viz článek o Maltě) a z Kypru (Pafosu) Salomon Catacombs (viz článek o Pafosu) a z Via Appia u Říma, kde jsme navštívili Catacombs di Sant Callisto, kde dodnes ukazují raně křesťanské symboly.
Příběh vysvětlující, proč se to prostě nejmenuje Catacombs, ale Seven Sleepers, vypráví, že 7 mladých křesťanů se tu ukryla za persekuce křesťanů během vlády římského císaře Deciua kolem roku 248 n.l.. Modlili se, aby přečkali toto náročné období. Mysleli si, že jen usnuli, ale zázračně se probudili za až 200 let, kdy již bylo povoleno křesťanství. Dodatek jedné verze příběhu vypráví, že v kapse jednoho zůstal peníz, za který si chtěl koupit chleba potom, co mu po „delším“ spánku trochu vyhládlo. Pekař, ale rozeznal, že je to nějaká stará již neplatná mince a tak se to ukázalo…
Zkrátka pokud budete mít cestu do Vídně, určitě se vyplatí se zastavit i v Ephesus muzeu, které je přímo v centru na turistické trase. Jinak do Vídně se dá vypravit i na 1 den nebo víkend. Vlakem je to 4 hodiny a autem 4-5 hodin. Někomu postačí na muzeum 1 hodina, ale nám nestačily ani 2 hodiny a málem nás tam večer zamkli a plánujeme se sem ještě vrátit. Jinak stejná vstupenka obsahuje i Muzeum rakouské historie, které jsme nestihli vůbec. A rakouská vstupenka je výrazně levnější než ta turecká.
Příště již slibovaný Pergamon naše zážitky a objevy přímo z původního archeologického naleziště v Turecku a bájný Asklepion.
Autorka článku je i autorkou všech použitých fotografií.
Alena Frčková
