Po stopách apoštolů Petra a Pavla v Římě část 2. aneb kam se běžně nechodí
..a viděli jsme místa, kde se zastavil na svých 3 misijních cestách a kde založil postupně křesťanské komunity, které se snažil povzbuzovat, jak opakovaným návštěvami, ale i dopisy, které jsou dodnes součástí Bible samozřejmě myslím Nový zákon (viz předešlé články Korint, Filipy, Athény, Thesaloniki (Soluň), Salamis (Kypr), Ephesus atd.). Ale prozkoumali jsme i Maltu zátoku sv. Pavla, kde ztroskotal apoštol Pavel s lodí, která ho vezla jako vězně k soudu do Říma (viz článek o Maltě).
Co nám chybělo byla poslední místa pobytu apoštola Pavla v Itálii Syrakusy (Sicílie), Reggio di Calabria, Pozzuoli a Řím. Začali jsme Římem, kde jsme provázela české turistické skupiny posledních 15 let mockrát, ale při množství antických a středověkých památek to byl skoro vždy tzv. „Řím pro začátečníky“, kam se místa spojená s apoštolem Pavlem a Petrem prostě nevešla, samozřejmě kromě Svatopetrské baziliky ve Vatikánu, ale na kryptu s hrobem apoštola Petra nebyl čas nikdy. Loni v říjnu jsme vyrazili jen my dva a chtěli jsme vidět místa pobytu apoštola Petra a Pavla i místa jejich odpočinku (jejich hroby), podařilo se nám to ještě v době tzv. Milostivého léta, kdy jsou přístupné nejen tzv. Svaté brány, ale bývají mimořádně přístupná i jiná další místa jinak nepřístupná.
V předešlém článku jsem popsala místa, kde byl apoštol Pavel vězněn, dále jsme chtěli vidět i místo popravy Apoštola Pavla a jeho hlavní baziliku, kde se nachází jeho hrob a Bránu Svatého Pavla, která je takovým zakončením slavné římské silnice Via Appia (o ní v příštím článku, který bude o Apoštolu Petrovi včetně slavného kostelíka Quo Vadis a zajímavostí k jeho životu, které nejsou tak známé).
Abbazia delle Tre Fontane je místo posledního věznění Apoštola Pavla těsně před jeho popravou a současně místo jeho popravy. O tomto místě jsem se dozvěděla poměrně nedávno a málo lidí vůbec tuší, že tento klášter existuje. Tento klášter se nacházel původně na venkově za Římem, lokalita byla známá jako Aqua Salvias.
Bylo to místo jižně od Říma, v oblasti s bažinatou půdou, poblíž římské silnice Via Laurentina.
V současnosti je tento krásný starý klášter uprostřed rezidenční římské čtvrti asi 20 min. pěšky od konečné metra (stanice Laurentina), kousek od Musoliniho čtvrti Eur.
Cca v roce 67 n. l. zde usekli Apoštolu Pavlovi hlavu na kamenném špalku, který tam také ukazují. Bylo to za vlády císaře Nerona. Jeho useknutá hlava třikrát poskočila a v místě dopadu hlavy vytryskly 3 prameny, které je stále možné vidět v jedné z kaplí a nad těmi prameny jsou oltáře (viz mé fotografie a link pod textem). Odtud název Tre Fontane neboli 3 prameny.
Samozřejmě jsme tu museli něco hned ochutnat. Dala se ochutnat jejich 2 točená piva v místní „kavárně“ i s posezením venku. A lahvová piva a bylinné bonbony i čokolády mají v suvernýrovém obchodě spolu se suvenýry pro poutníky.
Bonbony jsme i koupili domů. Med a olivový olej se ochutnat nedal a nechtělo se nám to nosit, protože jsme ještě pokračovali zpět do Říma ke kostelu Svatého Petra v řetězech (o něm v příštím článku).
V celém areálu vládne poklidná velmi příjemná atmosféra, přestože v centru Říma u poutnických míst bylo všude rušno. Klášter Tre Fontane si tu žije svým životem, večer se jeho brána zavře a uvnitř smí zůstat jen místní mniši a jeptišky. Působí to až dojmem, jako by se tu úplně zastavil čas. Prohlédli jsme a vyfotili, co se dalo, od té nejslavnější kaple se 3 prameny, přes kapli, kde je v kryptě zbytek vězení Apoštola Pavla i přes hlavní kostel zasvěcený Svatému Vincentovi patronovi vinařů a Svaté Anastázii. Potkali jsme i několik jeptišek a mnichů. Zvláštní je, že tu místo vína vyrábějí pivo. Většinou kláštery vyráběly a vyrábí pivo v místech, kde se víno pěstovat nedá jako např. v Belgii, ale Lazio je docela slavný vinařský region u Říma. Možná proto, že víno tu pěstují všichni a pivo tu je rarita.
Co se týká vína, nejslavnější vesnice Frascati odtud není zas až tak daleko autem, ale my jsem se rozhodli, že tentokrát si auto půjčovat nebude. No a tak jsme víno Frascati DOCG koupili aspoň v supermarketu a vychutnali jsme si ho v klidu v našem pronajatém apartmánu. Ve Frascati se vyrábějí slavná suchá bílá vína hlavně z odrůd Malvasia a Trebiano, ale mohou obsahovat v menší míře i další místní odrůdy a Riserva zraje min. 12 měsíců v sudu. Já jsem ve vesničce Frascati kdysi byla se skupinou na ochutnávce a můžu jen doporučit víno i vesničku, ale chce to auto, protože se nachází asi 25 km jihovýchodně od Říma.
Bazilika Svatého Pavla za hradbami, místo hrobu Apoštola Pavla, se nachází v místě, kde tehdy byla nekropole a katakomby na římské cestě via Ostiensis asi 5 km od kláštera Tre Fontane.
Již v roce 324 n.l. tu nad jeho hrobem vznikl malý kostelík, to bylo již za císaře Konstantina, který v roce 313 oficiálně povolil křesťanství v Římské říši a křesťané se již nemuseli skrývat a směli si stavět i první kostely.
Nejstarší křesťanské modlitebny byly skryté často v katakombách pod hřbitovy, viděli jsme je na Maltě, Kypru i na Via Appia (viz příští článek).
V 5. století tento malý kostelík poničilo zemětřesení, v 8.stol. byl napaden Langobardy, v roce 1115 tu zase vznikl požár. Ve 13.století byla obnovena mozaika a postaven slavný baldachýn nad hrobem Apoštola Pavla. V 18. století byly přidány barokní prvky (v roce 1725 byl tzv. Zlatý rok). V roce 1823 tu vypukl velký požár, ale zázračně se zachoval baldachýn od Arnolfa di Cambia, což byl slavný architekt spojený i s katedrálou ve Florencii.
Jen zázrakem nebyly požárem poničeny ani mozaiky ani zvonice. Vše pak bylo obnoveno podle původních plánů. Na obnovy přispěly svými dary i tehdejší slavné osobnosti jako např. Car Mikuláš I., který věnoval bloky malachitu a lapisu a egyptský král sloupy a okna z alabastru. V roce 1845 byly přidány 2 nové kaple a v roce 1931 dokončena křtitelnice a bronzové dveře.
Dnes se tato slavná Bazilika Svatého Pavla za hradbami nachází u metra Basilica San Paolo (fuori le mura) a patří mezi 5 hlavních bazilik v Římě s tzv. Svatými branami a pyšní se i krásným klášterem s velmi zdobným rajským dvorem, mě zaujaly točené sloupy zdobené mozaikami viz fotky.
Už jsem takových rajských dvorů klášterů viděla hodně v Evropě i mimo Evropu, ale tohle je opravdu uměleckých unikát a dalších uměleckých pokladů je tu více, od soch až po krásné staré obrazy. Rozhodně stojí za to si připlatit ty asi 3 eura za vstupenku do kláštera, která obsahuje i pokladnici.
V době naší návštěvy tu probíhala slavnostní bohoslužba Maltézských rytířů a „rytířek“. Na Maltu se již po vyhnání Napoleonem nevrátili, ale jejich kláštery po Evropě stále fungují, no a vrátili se i do Prahy. Nejprve to vypadalo, že se k hrobu Apoštola Pavla vůbec nedostaneme. Nikdo nám nebyl schopen říci, jak dlouho to bude trvat. Ale nakonec se vyplatilo počkat a hned po ukončení bohoslužby se davy čekajících poutníků a turistů vrhly s fotoaparáty k hrobu Apoštola Pavla a ozdobnému relikviáři a k jeho okovům za sklem viz fotky.
S Apoštolem Pavlem je spojená i Brána Svatého Pavla, což je spíš pevnost než brána viz fotky a je v dnešní době u metra Piramide. Apoštol Pavel tudy asi prošel, když dorazil pěšky do Říma po Via Appia z přístavu Puteoli (dnes se jmenuje Pozzuoli) a leží severozápadně od Neapole. Kdysi jsem v přístavu Pozzuoli byla se skupinou, když jsme jeli lodí na ostrov Ischia, ale chystáme se tam podívat a prozkoumat to důkladněji, četla jsem, že je tam stále pár památek na Apoštola Pavla možné vidět.
V Římě jsem nám naplánovala hodně nabitý program, ale přesto jsme se různě zastavili na místní jídlo. Po cestě do kláštera Tre Fontane jsme jedli na hezké terase kousek od metra Laurentina. Přímo u metra je několik nouzových fast foodů na stojáka a motalo se tam dost divných lidí, jak u vlakových nádraží. Tak jsme raději hledali něco kousek dál, zatím co jsme čekali až skončí siesta v klášteře.
Rádi si dáváme v Itálii míchané předkrmy „ Antipasti misti della casa“, což většinou obsahuje teplé i studené předkrmy, vše co zrovna mají a co to obsahuje je vždy překvapení. Tady jsem si na poslední chvíli vzpomněla, že v Římě mezi tradiční místní jídla patří i jídla obsahující vnitřnosti jako dršťky, ledvinky, játra a někdy i mozeček. No a Petr vnitřnosti nejí. Sázka na jistotu byly těstoviny, porchetta (pečená vepřová roláda s bylinkami) na bruschetě a ragú di cinghiale (dušená maso z divočáka na červeném víně s rajčaty a bylinkami). A tiramisu ve skleničce a ovocný koláč s mascarpone...
Tradice jíst vnitřnosti v Římě prý vznikla tak, že v Římě byla velká jatka, prý stále jsou, a zaměstnanci dostávali kromě platu i vnitřnosti. A Římanky vymýšlely, jak je uvařit a ochutit, aby to jejich rodina jedla. Tak vznikl třeba slavný pokrm Trippa alla romana, což jsou dršťky v rajčatové omáčce s bylinkami a se spoustou místního ovčího sýra Pecorino Romano nebo Coratella d’agnello, což jsou jehněčí srdce, játra a plíce vařená na pánvi s dostatkem cibule, oleje, bílého vína a někdy i artyčoků. A nikdy nesmí k tomu chybět sklenička vína, olivový olej a italské světlé pečivo. Pokud vám vnitřnosti nevadí, tak to chutná skvěle. Ale pokud to rádi nemáte nebo jste vegetariáni, tak určitě ochutnejte Carciofi alla romana, což jsou artyčoky (na jaře čerstvé) oloupané a osmahnuté na pánvi na olivovém oleji a pokapané citronem.
Příště již o místech v Římě a okolí spojených s Apoštolem Petrem včetně Via Appia a kostelíka Quo Vadis a o zajímavostech z jeho života, které nejsou tak známé.
Autorka článku je i autorkou všech použitých fotografií a mapu autorka článku vytvořila za pomocí AI.
