Po stopách apoštolů Petra a Pavla v Římě část 1. aneb kam se běžně nechodí
A viděli jsme místa, kde se zastavil na svých 3 misijních cestách a kde založil postupně křesťanské komunity, které se snažil povzbuzovat, jak opakovaným návštěvami, ale i dopisy, které jsou součástí Bible, samozřejmě myslím Nový zákon (viz předešlé články Korint, Filipy, Athény, Thesaloniki, Salamis (Kypr), Ephesus atd.). Ale prozkoumali jsme i Maltu zátoku Sv. Pavla, kde ztroskotal apoštol Pavel s lodí, která ho vezla jako vězně k soudu do Říma (viz článek o Maltě).
Co nám chybělo byla poslední místa pobytu apoštola Pavla v Itálii Syrakusy (Sicílie), Reggio di Calabria, Pozzuoli (Putuoli) a Řím. Začali jsme Římem, kde jsme provázela české turistické skupiny posledních 15 let mockrát, ale při množství antických a středověkých památek to byl skoro vždy tzv. Řím pro začátečníky, kam se místa spojená s apoštolem Pavlem a Petra prostě nevešla, samozřejmě kromě Svatopetrské baziliky ve Vatikánu, ale na kryptu s hrobem apoštola Petra nebyl čas nikdy. Loni v říjnu jsme vyrazili jen my dva a chtěli jsme vidět místa pobytu apoštola Petra a Pavla i místa jejich odpočinku (jejich hrob), podařilo se nám to ještě v době tzv. Milostivého léta, kdy jsou přístupné nejen tzv. Svaté brány, ale bývají mimořádně přístupná i jiné další památky jinak nepřístupné.
Sehnala jsem apartmán v Trastevere, což je hezká klidnější část historického centra Říma u řeky Tibery, kde nejsou moc hotely, ale spíše soukromé apartmány, ale dá se odtud relativně skoro všude chodit pěšky. Trastevere a náš apartmán měl další výhodu v podobě velmi pohodlné dopravy z letiště Fiumicino. Pozor Řím má 2 mezinárodní letiště a tohle je to hlavní, odkud je lepší doprava vlaky i busy a je blízko u moře, jižně od Říma směrem na Ostia Antica. Z Prahy jsme letěli přímo s Wizzair a vše fungovalo a cena letenky byla rozumná. Trik je v tom, že z letiště Fiumicino jede příměstský nízkopodlažní vlak typu Sbahn každou půl hodinu přímo na nádraží Trastevere a odtud jsme to měli asi 8- 10 min. pěšky se samoobsluhou COOP před domem a restauracemi okolo v novější části Trastevere, do historické turistické části Trastevere jsme došli za cca 10 – 12 min. pěšky. Většina turistů jede předraženým rychlovlakem Leonardo Express na Termini, což je přelidněné vlakové nádraží a přestupní stanice metra, čemuž jsme se chtěli vyhnout.
Chtěli jsme původně začít chronologicky od místa prvního pobytu apoštola Pavla najatým bytem, kde apoštol Pavel pobýval cca 2 roky v tzv. domácím vězením jen pod dohledem římského vojáka, ale museli jsme se přizpůsobit otevíracím dobám, a tak jsme začali jeho druhým „drsnějším“ vězením.
Marmertinské vězení (Marmertinum) bylo významné vězení v centru Říma, původně v jejich době označované Tullianum podle římského vladaře Tulla nebo podle tullius, což je něco jako proud vody, což odkazovalo na vodní nádrž, která byla tehdy blízko.
V každém případě zde byl podle dochovaných pramenů vězněn i apoštol Petr, ale asi se zde úplně nesetkali, i když v Římě pobývali ve stejném období.
V Bibli je doložené jen jejich setkání v Jeruzalémě a v Antiochii (dnešní Sýrie). Známé je jejich setkání v Antiochii, kde Pavel veřejně pokáral Petra za jeho pokrytectví, když přestal jíst (setkávat se) s pohany (nežidy) pod tlakem židovských křesťanů.
V Antiochii apoštol Pavel naopak hájil otevřenost evangelia i pro pohany (“nežidy“). I přes neshody v Antiochii byli však oba považováni za pilíře církve a setkali se i na slavném Jeruzalémském sněmu (kolem roku 50 n.l.) a podle tradice oba zakončili svůj život mučednickou smrtí v Římě. Zajímavosti ze života apoštola Petra v některém z dalších článků včetně příběhu Quo Vadis, ten stejnojmenný kostelík tam stále stojí a funguje a my jsme v něm stihli i kousek nedělní bohoslužby.
Apoštol Pavel i z Marmetinského vězení posílal dále své listy, některé pak už jen diktoval, zatímco byl přikován k římskému vojákovi. Nejznámější je asi 2. list Timoteovi. V tomto dopise se Apoštol Pavel loučí, reflektuje svůj celý život a žádá Timotea, aby přišel a přinesl mu plášť a knihy. Odtud pochází i jeho slavný citát : „Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil...“).
Marmertinské vězení se to nazývá, ale až od středověku asi podle blízkého Marsova pole a leží těsně u areálu slavného archeologického areálu Forum Romanum. Ale přístup bez vstupenky do Forum Romanum je od Capitolu a nehledá se to úplně snadno, protože Forum Romanum je velmi členité, kopcovité a kolem je spousta uliček slepých.
Zkrátka trochu jsme bloudili a komplikací byla hlavně přehlídka římské městské policie, která právě uprostřed Capitolu probíhala. Asi měli nějaké výročí a tak nejen pochodovali a hráli, ale i „tančili“ na motorkách podle hudby na prostranství uprostřed Capitolu, prý aby ukázali nové motorky a co s nimi umí. No davy přihlížejících a organizátoři nám omezovali pohyb a nás tlačil čas.
Ale nakonec jsme si stihli prohlédnout, jak interiéry původního antického vězení i s několika dochovanými malbami, tak i oba kostely San Giuseppe dei Falegnami (horní ) a San Pietro in Carcere (dolní), které vznikly později, protože tu bylo vězněno více křesťanů. Kostel nebo spíše kaple San Pietro in Carcere se jmenuje doslova Sv. Petr ve vězení, má nízké stropy a působí trochu klaustrofobicky, ale je zdarma přímo naproti pokladně.
Kostel San Giuseppe dei Falegnami je naopak velmi vzdušný s vysokými stropy
a je plný obrovských barokních fresek.
Pak jsme teprve vyrazili na místo prvního pobytu apoštola Pavla najatý byt, kde apoštol Pavel pobýval cca 2 roky v tzv. domácím vězením jen pod dohledem římského vojáka s možností návštěv velkého množství lidí, kde mohl kázat i vysvětlovat evangelium, psát dopisy křesťanským komunitám, které založil v Řecku i Turecku, ale i vyráběl stany, což byla jeho řemeslo skoro po celý život. K tomu potřeboval být nedaleko řeky asi kvůli namáčení kožených popruhů, ale ne náhodou to bylo i blízko židovské komunity, kde vždy začínal kázat při svých misijních cestách. Bylo to i kousek od našeho apartmánu a proslaveného kostela Santa Maria in Cosmedin s ústy pravdy La Bocca della Verita, ale tam byla dlouhá fronta asijských turistů, tak aspoň fotka z boku skrz mříž.
V dnešní době je na místě jeho najatého bytu kostel San Paolo alla Regola, který prošel barokní přestavbou, ale přesto tam něco z původního zbylo, rozhodně ten kostel stojí za návštěvu viz fotografie interiéru.
Na malbách i obrazech se dají rozeznat výjevy ze života apoštola Pavla včetně jeho mučednické smrti.
Apoštol Pavel tu napsal čtyři hlavní dopisy, známé jako „listy z vězení“ nebo „vězeňské epištoly“: List Efezanům, List Filipským, List Koloským a List Filemonovi.
V Efezu (dnešním Turecku) i Filipy (Řecko oblast Makedonie) jsme se byli podívat (viz předešlé články), jen v Colosu ne, leží v Turecku východně od Efezu, ale tam se toho moc z křesťanských památek bohužel nedochovalo (podle internetu).
Tyto listy jsou součástí Bible dodnes a povzbuzují k věrnosti, poslušnosti a vytrvalosti ve víře. List Filipským je známý jako „dopis radosti“, i když byl psán v očekávání soudu.
Za to List Filemonovi je vlastně osobní dopis, ve kterém Pavel prosí za uprchlého otroka Onezima.
No a odtud je to opravdu kousek přes řeku do historické části Trastevere viz krásné fotky řeky Tibery a ostrůvku, přes který vedou hezké staré mosty.
Na ostrůvku byly vždy nemocnice a v případě potřeby, jako byla třeba nějaká epidemie, se tam prostě nesmělo. Nemocnice je tam prý doteď, ale i hezky kostelík a ten přístupný je.
V Trastevere je také hodně zajímavých kostelů včetně San Cecilia a Santa Maria in Trastevere, kde jsme našli i pro nás známe raně křesťanské symboly, kterými si tajně křesťané označovali své hroby, když ještě nebylo povolené křesťanství.
Později jsme navštívili i Catacomby s hroby prvních křesťanů a tajnými křesťanskými modlitebnami na Via Appia kousek od kostel Quo Vadis, ale o tom v některém z příštích článků.
Trastevere je vyhlášené úzkými uličkami a útulnými malými restauracemi, kde jsme náš první den v Římě zakončili skvělou večeří i za zvuků italských melodií viz fotky.
Dali jsme si antipasti (předkrmy) na zahnání prvního hladu, oběd jsme měli ve stoje na letišti a pak Petr pastu a já maso ve skvělé omáčce a samozřejmě víno. Ještě že jsme to měli tak blízko zpátky na apartmán.
A nechybělo i něco sladkého nakonec a pak už jsme se vraceli romanticky osvětleným Trastevere.
Doprava metrem v Římě je trochu zvláštní, protože nevede moc historickým centrem, kde je spousta archeologických nalezišť v mnoha vrstvách nad sebou, což v podstatě dost zkomplikovalo stavbu metra v Římě a turista se musí připravit, že se tu chodí po památkách hodně pěšky a hodně se toho nachodí, doprava busem je dost často při velkém provozu rychlejší než bus, i když spoustu let omezují přístup turistických busů do centra Říma astronomickými vjezdovými poplatky.
Příště místo popravy Apoštola Pavla krásný klášter Tre Fontane i s pivovarem, čokoládou a bylinkami a slavná bazilika Sv. Pavla za hradbami i s velmi zdobným rajským dvorem.
biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická ( Skutky apoštolů kapitola 28)
biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická
Autorka článku je i autorkou všech použitých fotografií.
Alena Frčková
Po stopách apoštolů v Turecku : Antická Smyrna (Izmir) a slavná vinařská oblast Urla
Rozhodli jsme se, že na svých toulkách Tureckem navštívíme místa, o kterých se píše v Bibli a prozkoumáme, jak to tam vypadá v současnosti včetně místního jídla i pití.
Alena Frčková
Po stopách apoštolů v Turecku : Pergamon, Asklepion a Bergama část 2
Rozhodli jsme se, že na svých toulkách Tureckem navštívíme místa, o kterých se píše v Bibli a zjistíme, jak to tam vypadá v současnosti.
Alena Frčková
Po stopách apoštolů v Turecku : Pergamon, Asklepion a Bergama část 1
Rozhodli jsme se, že na svých toulkách Tureckem navštívíme místa, o kterých se píše v Bibli a zjistíme, jak to tam vypadá v současnosti.
Alena Frčková
Po stopách apoštolů v Ephesu část 3 aneb Ephesus nadosah
Ephesus je blíž než si myslíte. Rakouští archeologové ho kousek přivezli i do Vídně a vytvořili vizualizace a dokumentární filmy lepší než ty v Turecku.
Alena Frčková
Po stopách apoštolů Pavla a Jana v Turecku: Ephesus, Selçuk a Kușadasi část 2
V Turecku se nachází více míst, o kterých se píše v Bibli nebo jsou spojena s apoštoly. Začali jsme v Izmiru (dříve Smyrna), Pergamonu (dnes u města Berama ) a v Ephesu (dnes u města Selçuk a nedaleko od přístavu Kușadasi).
