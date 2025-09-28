Po stopách apoštolů Pavla a Jana v Turecku: Ephesus a Selçuk část 1
V Turecku se nachází více míst, o kterých se píše v Bibli nebo jsou spojena s apoštoly. Např. apoštol Pavel, autor velké části Nového zákona, pocházel z pobřeží jižního Turecka z Tarsu, kousek od dnešního tureckého města Adana, nedaleko od slavné oblasti Kappadokie s raně křesťanskými památkami. Ale nejvíce nás lákal Ephesus a další slavná místa nedaleko jako Pergamon (dnes u města Bergama, většina asi zná, jako slavné archeologické muzeum z Východního Berlína), Smyrna (se dnes jmenuje Izmir). A jako someliér jsem chtěla ochutnat i turecká vína a v blízkosti Izmiru je jedna z nejslavnějších tureckých vinařských oblastí Urla.
Ephesus si za místo svého působení vybrali dokonce dva apoštolové Pavel i Jan a nejen to, Ephesus (Eféz) je spojen i s Pannou Marií. Ephesus nás lákal jíž dříve, ale když jsme zvážili aktuální politickou situaci v dalších místech, která jsme chtěli navštívit, rozhodli jsme se nejdříve prozkoumat Kypr, ale letos došlo i na turecký Ephesus.
V Efezu pobýval apoštol Pavel při své druhé a třetí misijní cestě a apoštol Jan dokonce sebou přivedl i Pannu Marii, o kterou se staral již od ukřižování Ježíše Krista. Oba si toto místo nevybrali náhodou, Ephesus patřil k nejvýznamnějším, největším a nejbohatším městům antického světa. Ephesus měl slavný přístav, spojený s mořem řekou, což mělo výhody i nevýhody. Z hlediska obrany to bylo bezpečnější než mít přístav přímo na pobřeží, ale později se řeka zanášela usazeninami a museli využívat sousední přístavy jako Miletus.
Oba apoštolové, ale neměli lehkou úlohu, v době jejich příchodu v 1.století byl v Ephesu velmi silný kult bohyně Artemis, jejíž sláva a obliba byla velmi známá v celém Středomoří a její chrám patřil k 7 divům starověku. A příznivci bohyně Artemis přinášeli zisk nejen místním zlatníkům a kovotepcům, kteří prodávali její sošky (Skutky 19:24-40).
Chrám bohyně Artemis resp. to co z něho zbylo, dnes patří k „živému“ městu Selçuk (čti selčuk), které je místem, kde turisté, kteří Ephesus chtějí navštívit bydlí v hotelech a kam jezdí veřejná doprava (autobusy, minibusy a vlak) z města Izmir, kde je i mezinárodní letiště. Druhým velmi oblíbeným místem, odkud se dá Ephesus objevovat, je i přístav Kușadasi, kde kotví velké mořské plovoucí hotely a kde je i velmi oblíbené přímořské letovisko s historickou pevností i tržištěm, ale o Kușadasi později.
My jsme chtěli jako vždy více času k prozkoumání obrovského archeologického areálu antického Ephesu a chtěli jsme si prohlédnout i Selçuk, kde byla obrovská raně křesťanská bazilika apoštola Jana i s jeho hrobem a nedaleko i místo posledního pobytu Panny Marie. Proto jsme si zajistili 3 noci v malého hotelu Selçuku, odkud vypadalo, že budeme všude blízko, dokonce pěšky a že budeme moci do toho obrovského archeologického areálu alespoň dvakrát jako do kyperského Pafosu.
Nejvíce nás překvapily ceny vstupného, které byly více než 10x větší než na Kypru např. archeologický areál Ephesus 52 Eur na jeden den bez ohledu v kolik hodin vstoupíte do areálu, včetně kombinační slevy na terasové domy ( jinak 40 eur plus 15 eur). A pěšky tu nikdo nechodil jedině v rámci Selçuku. A půjčovat si v Turecku auto se ukázalo taky špatný nápad. Půjčovny aut pro cizince jsou jen u mezinárodního letiště v Izmiru a problém je, jak s parkováním, tak hlavně Turci jezdí hůř než Řekové a Italové, žádná dopravní pravidla v podstatě nerespektují. Takže jsme se museli naučit vyjednávat s taxikáři a organizátory minibusů. Místní minibusy podle internetu ( google maps) vůbec neexistují, protože se platí hotově a jízdní řády znají jen místní. Důležité bylo zjistit přestupní a výstupní místo a seznámit se s organizátorem na přestupním místě, který jediný ví, kdy a kam minibusy jezdí a většinou mluví i trochu anglicky nebo zná někoho, kdo anglicky mluví. Seznámit se s organizátorem místních mikrobusů a taxíku samozřejmě znamenalo nejen se na něj mile usmívat, ale nechat i nějaký bakšíš v tureckých lirách.
Apoštol Pavel do Efesu dorazil první v roce 48 n.l. a začal kázat v synagoze první tři měsíce, ta ale není přístupná, navštívit se dají terasové domy za příplatek 15 eur, kde pobýval i Pavlův mecenáš Tyrannos. Tyrannos byl místní filozof a nechal Pavla 2 roky kázat v přednáškovém síni. Terasové domy mají části zdí a podlah a jsou chráněné moderní střechou a chodí se po moderních železných schodech. Stále tam probíhá archeologický výzkum i za pomoci rakouských archeologů a rakouských sponzorů. Viděli jsme různé typy podlah a stěn jak obložené mramory i méně honosné s omítkou a malbami. Trochu to připomíná Pompeje. Který dům patřil Tyrannovi tam kupodivu napsáno nebylo, ale poznali jsme to podle obrázků v odborném průvodci po biblických památkách, který se mi podařilo sehnat na internetu v angličtině před odjezdem.
Apoštol Pavel se do Ephesu vrátil ještě při své 3.misijní cestě. A to na jejím začátku v letech 53-55 n.l. a pak na konci 3.misijní cesty v roce 58 a napsal místní komunitě i 2 oficiální dopisy, které je měly povzbudit a dovysvětlit, co bylo potřeba, a které jsou součástí Bible,
a jejich úryvky se pravidelně se předčítají ve všech křesťanských kostelech. Apoštol Jan do Ephesu dorazil až v roce v roce 85 n.l. a kázal až do roku 90 a napsal jim oficiální dopis, jako jedné ze sedmí církví (křesťanských komunit) v části Bible Zjevení Janovo (viz linky pod textem), ale to již z řeckého ostrova Patmos.
Antický areál Ephesus i v dnešní době vypadá opravdu velkolepě ve srovnáním s antickými areály v Evropě. Ne náhodou je hojně navštěvovaný zahraničními turisty i nekřesťany. Jen obrovské antické divadlo, kde jen zázrakem neskončil apoštol Pavel udolán divokými zvířaty. Místní antické divadlo totiž sloužilo v římské době i jako aréna pro boje gladiátorů a jako i v jiných arénách se zde údajně utkali i křesťané s divokými zvířaty. Apoštol Pavel byl jen údajně krátce ve vězení poblíž přístavu Ephesus, ale není k tomu moc dokladů. O jeho věznění v Římě a Filippy se píše i v Bibli. I rozloha obou agor (tržiště, hlavní náměstí a veřejný prostor, který vždy ukazoval, jak bohaté bylo město).
Bohužel mnoho památek na apoštola Pavla tu nezbylo, jediná malba s jeho vyobrazením, která má být v jeskyních podle průvodce po biblických památkách, kde se schovávali první křesťané za Serapion temple. Ty jeskyně, ale přístupné nejsou a tak jsme ji vidět nemohli. Paradoxně v širší mapě archeologického areálu Efesus je Paul´s grave, což by měl být Pavlův hrob. Ptali jsme se místních a prý je to kamenný hrob nahoře ve skalách, kam není jednoduché se dostat. Zní to zvláštně, když všichni vědí, že apoštol Pavel byl popraven Římě a je pohřbený v bazilice Sv. Pavla za hradbami. Jen na ostrově Malta se chlubí, že mají Pavlovu lebku a kost jeho ruky.
Do obrovského archeologického areálu Ephesus se vyplatí si vzít alespoň 2 lahve vody, první občerstvení v podobě stánku s pitím a nanuky je až za Celsiovou knihovnou, což je polovina areálu. V některých archeologických areálech vůbec občerstvení neseženete ani automat na vodu. Dobré je začít nahoře u horní brány Magnesia gate a jít to dolů. Jsou to v podstatě 2 antická města horní a dolní. V dolní částí naproti velkému amphiteátru, který byl v době naší návštěvy v rekonstrukci, je moderní audiovisuální show, kde na apoštola Pavla úplně zapomněli, zmiňují jen apoštola Jana a Pannu Marii. Ale je tu jak kavárna, tak i bistro na sandviče a pití. Normální restaurace i s legálním prodejem piva a vína jsou za východem, kde čekají i místní taxíky. Dokonce jsme našli i suvenýrový stánek s místními víny, což v Turecku není běžné. Pozor zkratka k dolnímu východu, ale míjí Baziliku Panny Marie, což bylo kromě terasových domů to nejúchvatnější z křesťanských památek v Efesu. A pokud vyjdete ven zpátky vás již pravděpodobně nepustí a budou vyžadovat další vstupenku za 40 eur za osobu.
My jsme si v klidu vychutnali až večeři v restauraci v Selçuku, kde měli skvělé předkrmy i výborné obrovské špízy z jehněčího, hovězího i u kuřecího masa a i místní víno viz fotky. V místní „večerce“ jsme dokonce sehnali lahev vína a pivo Ephesus, které jsme si vychladili v minibaru na pokoji. V Turecku, kde jsme byli, mají i 3* hotely mini ledničku na vodu a na přinesené nápoje.
Raně křesťanská Bazilika Panny Marie na konci archeologického areálu rozhodně stojí za prohlídku, i když se nezachovala střecha a některé stěny. Součástí obrovského komplexu baziliky ze 4. století bylo i několik raně křesťanských babtistérií, takových malých bazénků cca 80 cm hlubokých, kde se sestoupilo po pár schodech, kde se křtili dospěláci (viz fotky). Podobné jsme viděli v Selçuku v Bazilice Svatého Jana a připomnělo nám to i místo křtu Lýdie ve Philippi v Makedonii v severním Řecku (viz můj článek Filipy, kde jsou i fotky).
Bazilika Panny Marie má zachovalý oltářní stůl i stěnu za oltářem a našli jsme i spoustu kamenných ozdob s rovnoramenným tzv. řeckým křížem viz fotografie. Překvapivé bylo, že jsme tu byli skoro sami, přestože v archeologickém areálu bylo opravdu hodně lidí. Tato Bazilika Panny Marie byla místem velmi slavného ekumenického koncilu v 5.století, kde se setkali nejvýznamnější křesťanští biskupové z celého Středomoří (159 biskupů). Nemusím psát, že v té době již nejen, že křesťané nebyli persekuováni, ale císař Konstantin udělal z křesťanství hlavní náboženství Římské říše. Naproti stávalo i biskupství, ale ruina byla zarostlá velmi hustým křovím.
Příště naše zážitky a fotky z obrovské Baziliky Svatého Jana, místa jeho hrobu v Selçuku včetně makety stavby a z Domu Panny Marie.
Autorka článku je i autorkou všech fotografií použitých v tomto článku.
