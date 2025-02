Po stopách apoštola Pavla v Řecku 1.díl Korint

Rozhodli jsme se, že při našich dovolených postupně procestujeme místa, o kterých se píše v bibli a prozkoumáme, zjistíme více jak to tam vypadá v současnosti a jak to tam vypadalo v raně křesťanské době.

Začali jsme po stopách apoštola Pavla na pevninském Řecku v Athénách, Korintu, Thessaloniki (Soluň) a Philippi (Filipy) a pokračovali jsme na Maltu a Kypr. Plánujeme navštívit i Eféz, jižní Itálii a Řím, a když se uklidní situace, tak i Izrael.

Řecký Korint (Corinth) leží cca 80 km západně od Athén na Peloponéském poloostrově za korintským kanálem. Korintský kanál již chtěl údajně postavit Caesar a chtěli ho postavit i další římští císaři, ale opravdu postaven byl až na konci 19. stol. a to i tak s velkými obtížemi. Je 90 m vysoký, 24 m široký a jen 8 m hluboký a vede nad ním v současnosti i dálnice. V době příchodu apoštola Pavla kolem roku 51-52 n.l. patřil Korint k nejvýznamnějším a nejbohatším městům římské říše s cca ½ mil. obyvatel a byl známý špatnou morálkou obyvatel. V okolí už tenkrát bylo spoustu vinic a blízko rušný bohatý přístav.

Apoštol Pavel se tu zastavil při své 2. a 3. misijní cestě a napsal jim 2 dopisy Korintským, které jsou součástí bible dodnes a úryvky z nich se stále pravidelně předčítají a rozebírají. Při 2.misijní cestě začal apoštol Pavel kázat v synagoze, pokračoval na Agoře a zůstal až cca 1,5 roku až se mu tu podařilo založit křesťanskou komunitu a vrátil se sem znovu při své 3. misijní cestě na asi 3 měsíce.

Nás zajímalo, co tu po něm zbylo a co zbylo z raně křesťanských památek. Půjčili jsme si auto na athénském letišti a našli příjemný 3* hotel Excelsior s balkonem s výhledem na moře a malý rybářský přístav v málo známém přímořském letovisku Loutraki cca 20 km od korintského archeologického areálu. Bylo to v červenci a naše navigace za oknem to horko vzdala už po hodině jízdy, ale to zkušené cestovatele nezaskočí. Ceny tu jsou v Loutraki příjemné i v hotelu přímo u pláže a plážové promenády, jen parkování je sice zdarma, ale hotely nemají vlastní parkoviště a Řekové snad parkují hůře než Italové. Po asi 10min. kroužení jsme šťastně zaparkovali kousek od hotelu s dodržením našich dopravních předpisů kousek od zebry, s tím, že za nás už se nikdo nevejde. Ale ráno za námi stálo miniautíčko nalepené, že jsme skoro nevyjeli a se zadními koly už přímo na zebře.. Ale pláže a hlavně místní restaurace s rybami a plody moře stojí za to, i koupání bylo skvělé. Mrkněte na fotky …

Starý (Ancient Corinth) Korint se slavným archeologickým areálem leží asi 5 km od pobřeží a od „nového“ Korintu a kromě vykopávek a archeologického muzea nabízí i spoustu pěkných tištěných knížek a průvodců včetně té Po stopách apoštola Pavla a nabízejí i moji oblíbenou knížku s fóliemi s obrázkem v současnosti a s fólii, jak to vypadalo v minulosti pro představu, a to vše v angličtině, česky neměli nic. V okolí archeologického areálu je spousta bister a restaurací se skvělou řeckou kuchyní a i místními korintskými víny. Při prohlídce vykopávek nás zaujal pravý korintský sloup, který se dostal do učebnic architektury, jako ten s velmi zdobnou a bohatou hlavicí viz fotka.

Zakoupili jsme tu knihu Po stopách apoštola Pavla a hned jsme ji využili a našli místo na Agoře označené jako Bema, kde apoštol Pavel údajně opravdu stál a kázal. Agora byla součástí všech řeckých měst a sloužila jako tržiště a hlavní veřejné náměstí se sloupovou promenádou, později se z ní často v římské době stalo Fórum. Našli jsme i základy prvního raně křesťanského kostela hned za Bemou, který ale samozřejmě mohl vzniknout na veřejném místě až po povolení křesťanství římské říši cca ve 4. -5. stol. Prohlédli jsme i místní archeologické muzeum s několika zachovalými římskými mozaikami a sochami s krásně nařasenými oděvy, i když většinou bez hlavy a rukou, jak už to bývá.

Neodolali jsme a navštívili jsme i jednou ze skvělých korintských vinařství Giannikos winery, kde vinař uměl výborně anglicky, protože se účastní vinařských soutěží po Evropě. Nebylo úplně snadné ho najít uprostřed vinic, ale stálo to za to. Příjemný stylový sklep s posezením a klasickými dřevěnými sudy. Museli jsme ochutnat i slavnou bílou Retsinu se šiškou na etiketě vonící po pryskyřici i s příběhem o jejím vzniku. Pro ty co neznají… pryskyřice se používala kdysi v Řecku k upevnění korkového špuntu vína, ale občas se stalo, že kapka spadla i do vína a pryskyřice se dostala i do jeho chutě a vůně. V dnešní době se tam přidává jen z principu, že si na ní lidé zvykli, ale nesmí jí tam být moc, aby zůstala dominantní vůně vína.

Všechna vína byla skvělá bílá i červená a ceny rozumné. Peloponeský poloostrov má svou apelaci (registrovanou oblast) na vína PGI Peloponnese. Nám asi nejvíc chutnala bílá Malagousia a červené Agiourgitiko z dřevěného sudu. Vinař si jen stěžoval na stále větší sucho a nutnost v budoucnu zavlažovat vinice, což jim již EU dovoluje, když mají dost vody. Nakoupili jsme u něho víno a pak už jsme zamířili dál. Pokračování příště…

Apoštol Pavel – stručně nejdůležitější fakta a zajímavosti

Narozen v Tarsu v židovské rodině jako Saul kolem roku 5-10 n.l. jako římský občan, což mu přineslo různé výhody i nevýhody. Po křtu přijal jméno Pavel (Paul).

- Zpočátku paradoxně patřil mezi silné odpůrce křesťanství, než se mu po cestě do syrského Damašku zjevil Ježíš Kristus tzv. obrácení Saula (Pavla)

- Absolvoval 3 misijní cesty po Malé Asii a východní Evropě, kde zakládal křesťanské komunity a šířil křesťanství.

- V šíření křesťanství pokračoval i jako „vězeň“ při cestě do Říma viz jeho cesta pře Maltu a jižní Itálii (více v dalším článku Po stopách apoštola Pavla na Maltě a v jižní Itálii) .

- O jeho životě víme z Nového zákona ze Skutků apoštolů a z jeho listů do křesťanských komunit, které založil jako např. List Korintským, Filipským, Tesalonickým nebo Římanům, které se čtou při křesťanských bohoslužbách po celém světě.

- Po cca dvou letém pobytu Římě, kdy začal v poměrně „příjemném vězení“ v soukromém najatém bytě v centru Říma v Trastevere (dnes velmi turisty oblíbená čtvrť Říma) se spoustou návštěvníků a hostů, na konci už pak v okovech přikovaný k římskému vojákovi, což mu ale nezabránilo v psaní a diktování dopisů křesťanským komunitám. Ty dopisy se většinou zachovaly a jsou součástí ekumenické bible, která je přeložena snad do všech běžných jazyků. Nakonec byl popraven mečem za hradbami tehdejšího Říma (více v článku Po stopách apoštola Pavla v Římě).

- Jinak celý život, když nebyl zrovna vězněm, se živil výrobou stanů.

Autorka článku je i autorkou fotografií.