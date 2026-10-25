Po stopách apoštola Pavla na Sicílii a Kalábrii : část 4. Reggio di Calabria
...a viděli jsme místa, kde se zastavil na svých 3 misijních cestách a kde založil postupně křesťanské komunity, které se snažil povzbuzovat, jak opakovaným návštěvami, ale i dopisy, které jsou součástí Bible dodnes. Samozřejmě myslím Nový zákon (viz předešlé články Korint, Filipy, Athény, Thesaloniki, Salamis (Kypr), Ephesus atd.). Ale prozkoumali jsme i Maltu zátoku Sv. Pavla, kde ztroskotal apoštol Pavel s lodí, která ho vezla jako vězně k soudu do Říma (viz článek o Maltě a články o Římě). A zátoku na Krétě, kde se zastavila jeho loď před Maltou (viz budoucí články o Krétě).
Co nám chybělo byla poslední místa pobytu apoštola Pavla na Sicílii, Kalábrii a Pozzuoli. Začali jsme na Sicílii, kde jsem již před spoustou let byla, ale tehdy mě památky spojené s Apoštolem Pavlem, ještě tolik nezajímaly a projeli jsme Sicílii křížem krážem celou. Ale třeba na Syrakusy jsou potřeba 2-3 dny a já jsem tam byla jen na jednodenní výlet z Catánie a spoustu jsem toho nestihla. A tehdy jsem ještě neznala Svatou Agátu, kterou jsme objevili na Maltě, kam uprchla před bohatým nápadníkem, který nebyl křesťan a ona si ho proto nechtěla vzít.
Ale pěkně od začátku tentokrát jsme měli na Sicílii jen týden a rozhodli jsme se soustředit na východní pobřeží Sicílie, Mesinskou úžinu a Reggio di Calábria, kde je nejvíce raně křesťanských památek a tudy projel i apoštol Pavel na své cestě do Říma. No a jediné letiště na východním pobřeží Sicílie je v Catánii a na jihu Kalábrie v Reggio di Calábria, takže jsme začali Catánií a skončili v Reggio di Calabria. Po prvním dni v Catánii (viz první článek o Sicílii) jsme ten druhý odjeli na 3 dny do Syrakus a ze Syrakus jsem plánovala, že přejedeme pohodlně a chytře přímým vlakem do Messiny. Nakonec to bylo také busem a ne tak ledajakým viz článek o Messině.
Reggio di Calabria je hlavní a nejdůležitější město Kalábrie, které leží u Messinské úžiny v nejjižnější části Itálie opravdu na špičce italské boty. Náš malý trajekt jen pro osoby a možná kola vyrazil z přístavu v historickém centru Messiny a přistál asi po 30-40 minutách v Reggio di Calabria v jejich malém rybářském přístavu hned vedle monumentální promenády při moři s palmami a exotickými rostlinami, kterou prý založil ještě Mussolini. Z promenády je vidět na protější Sicílii a Messinu. Tuhle promenádu si také pamatuji z info cesty pro cestovní kanceláře, když jsme tu bydleli před asi 12 lety.
Měli jsme malý hotel u promenády vedle krásné historické budovy s citronovníky.
Náš pokoj s malou terasou a výhledem na Messinskou úžinu neměl recepci, měli jsme jen přístupové kódy.
A ani snídaňovou místnost, na snídani jsme chodili do krásné spřátelené kavárny pod hotelem na pravé italské cappuccino a něco dobrého sladkého, jen jsme hlásili číslo pokoje.
Kalábrijci také milují sladkosti jako Sicilané, ale nejen to, ale i bergamot (malé kořeněné pomeranče) a peperoncino a peperoncinovou klobásu Nduja jako celá Kalábrie.
Loď apoštola Pavla se tu zastavila asi 1 den při projíždění obávané Messinské úžiny, kde vždy byly silné proudy a větry. Viz (Skutky 28, 13) biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická. Dodnes si tu připomínají Pavlův zázrak a mají ho i v logu místní diecéze. Apoštol Pavel vystoupil z lodi, když v Reggiu právě končily nějaké pohanské slavnosti a jejich oheň již dohasínal. Ale zázrakem, když začal kázat, se oheň najednou divoce rozhořel viz malby v kostele a logo diecéze.
Čím si rozhodně získal slušnou pozornost a nové příznivce. Kostel zasvěcený apoštolu Pavlovi je ale na nejvyšším bodě Reggia, kam původně vedly jezdící schody a výtah, ale ani jedno nefungovalo.
Přesto nás to neodradilo a neodradil nás ani probíhající pohřeb. Kdybych to věděla, mohla jsem si obléci něco černého a splynout s davem, ale v bílých šatech bych byla nenápadná tak jedině na svatbě nebo na křtinách.
Tak jsme museli chvíli počkat až odjela rodina.
Kostelník byl velmi milý, když viděl náš zájem, počkal až jsme mu řekli, že máme vše vyfocené, a teprve potom kostel zavřel.
Interiéry byly opravdu krásné s mozaikami i freskami ze života a apoštola Pavla (např. jeho prozření u Damašku a jeho příjezd do Reggia), ale i ze Starého zákona (Adam a Bůh otec, Mojžíš a hořící keř) a z Nového zákona (“udavačský“polibek Jidáše, Svatba v Káni Galilejské a nádoby na víno, ale i předání „klíčů od rája“ apoštolu Petrovi) viz fotky.
Ale kvůli tomu zpoždění jsme již nestihli katedrálu, která má polední siestu. Ale malé diecézní muzeum patřící ke katedrále otevřené bylo. No moc jsme tu památek na apoštola Pavla nenašli, ale je zaujal náš blog, a musela jsem jim slíbit, že jim pošlu odkaz až dopíši článek o Reggiu.
Pak jsem si odskočili na oběd do malé restaurace u moře a yachtového přístavu, kde měli skvělé ryby i plody moře viz fotky.
Po cestě jsme viděli zajímavé kostely ty hodně staré i ty mladší.
Po obědě jsme se do katedrály vrátili a u kaple apoštola Pavla byla otevřená Bible s textem o Reggiu.
Kdyby někdo náhodou nevěděl, že se tu také zastavil.
Jinak katedrála je významné poutní místo dodnes a najdou se tu prvky od středověku od románského až po baroko a klasicismus. Pěkná jsou i vitrážová okna včetně toho s apoštolem Pavlem (ta pravá fotka).
A před vchodem jsou sochy Ježíše a apoštola Pavla.
Novinkou pro nás bylo moderní archeologické muzeum s malou expozicí o raném křesťanství a dvěma slavnými bronzovými sochami vylovenými z moře, které jsem již viděla při info cestě, ale ležící ještě u restaurátorů.
Tentokrát už obě sochy stály a měly svou klimatizovanou místnost. Všimli jsme si keramických lampiček na olivový olej, které známe z křesťanských katakomb na Sicílii i na Via Appia u Říma.
Co nás překvapilo a zaujalo, byly malá i větší kovová zrcátka, některá asi z bronzu, která tu našli a napodobeniny tu prodávali i jako suvernýr a suvenýry spojené s bronzovými sochami Riaci po úpravě AI (viz oblečená socha na pozadí zeber níže). Neodolala jsem a koupila jsem si malé zrcátko k pudřence do kabelky. Jinak vzhledem k tomu, že Reggio di Calabria je hlavní město celé Kalábrie, tak tu je možné vidět i exponáty z relativně vzdálených archeologických naležišť i ze severního pobřeží Ionského moře, kde provázím.
U archeologického muzea byla speciální prodejna delikates z tuňáka, ale my jsme letěli s nízkonákladovou společností, tak jsem si to mohla jen vyfotit.
Během naší návštěvy v Reggiu probíhal Festival jídla z Lazia (okolí Říma), který byl přímo na promenádě u moře a nabízel velký výběr od těstovin až po různé úpravy masa, piva i vína. Jen bylo těžké si vybrat.
Další z místních delikates, která nás zaujala hned při příjezdu byly různě ochucení masové kuličky
a těstoviny s červenou řepou.
A skvělá byla i zmrzlina a malý venkovní bar u našeho hotelu
Z Reggia di Calabrie jsme odlétali z jejich malého letiště, kam se ale nedá dostat jinak než místním taxi, ale ve zpřátelené kavárně nám ho objednali a cena byla rozumná.
Z letadla byl ještě krásný výhled na Messinskou úžinu a Messinský přístav.
Příště již stopy apoštola Pavla na ostrově Kréta a málo známá a málo navštěvovaná místa na jižní Krétě.
Autorka článku je i autorkou všech použitých fotografií
Alena Frčková
Po stopách apoštola Pavla na Sicílii část 3. Messina aneb kam se běžně nejezdí
Rozhodli jsme se, že na našich dovolených prozkoumáme místa, o kterých se píše v Bibli, a zjistíme, jak to tam vypadá v současnosti. Začali jsme po stopách apoštola Pavla a ty nás zavedly nejprve do Řecka, Turecka, na Kypr i Maltu
Alena Frčková
Po stopách apoštola Pavla na Sicílii část 2. Syrakusy
Rozhodli jsme se, že na našich dovolených prozkoumáme místa, o kterých se píše v Bibli, a zjistíme, jak to tam vypadá v současnosti. Začali jsme po stopách apoštola Pavla a ty nás zavedly nejprve do Řecka, Turecka, na Kypr i Maltu
Alena Frčková
Po stopách apoštola Pavla a raně křesťanských památek na Sicílii část 1. Katánie
Rozhodli jsme se, že na našich dovolených prozkoumáme místa, o kterých se píše v Bibli, a zjistíme, jak to tam vypadá v současnosti. Začali jsme po stopách apoštola Pavla a ty nás zavedly nejprve do Řecka, Turecka, na Kypr i Maltu
Alena Frčková
Po stopách apoštolů Petra a Pavla v Římě část 3 aneb kam se běžně nechodí
Rozhodli jsme se, že na našich dovolených prozkoumáme místa, o kterých se píše v Bibli, a zjistíme, jak to tam vypadá v současnosti. Začali jsme po stopách apoštola Pavla a ty nás zavedly nejprve do Řecka, Turecka, na Kypr i Maltu
Alena Frčková
Po stopách apoštolů Petra a Pavla v Římě část 2. aneb kam se běžně nechodí
Rozhodli jsme se, že na našich dovolených prozkoumáme místa, o kterých se píše v Bibli, a zjistíme, jak to tam vypadá v současnosti. Začali jsme po stopách apoštola Pavla a ty nás zavedly nejprve do Řecka, Turecka, na Kypr i Maltu
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