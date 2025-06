Po stopách Apoštola Pavla na Kypru 2. díl Paphos

Rozhodli jsme se, že při našich dovolených navštívíme místa, o kterých se píše v Bibli a prozkoumáme, jak to tam vypadá dnes a jak to tam vypadalo v raně křesťanské době. Začali jsme v Řecku a Maltě a pokračovali jsme na Kypru.

Ze Salamis se Apoštol Pavel a Barnabáš vydali napříč ostrovem Kypr podél jižního pobřeží až do druhého nejvýznamnějšího města Paphos (Pafos). V době jejich 1.misijní cesty Kypr ovládali Římané a Pafos byl i hlavního město Kypru a sídlil zde římský guvernér Sergius. Po cestě přes město Laranca, dnes hlavní letiště Kypru, se zastavili u Lazara. Ano, toho Lazara, kterého Ježíš vzkřísil. A vysvětili ho za místního biskupa. V historickém centru města Larnaca je pěkný kostel Sv. Lazara, ale bohužel jsme to zjistili pozdě a nestihli jsme si ho prohlédnout.

Dále oba putovali při jižním pobřeží, protože střed ostrova je poměrně hornatý, skvělý pro horskou turistiku a v zimě jsou tu i malá lyžařská střediska s nejvyšším vrcholem Mont Olympus (1952 metrů nad mořem). Ano, vliv Řecka v názvech a kultuře se tu opravdu nedá zapřít. Názvy sjezdovek mají také řecká jména jako Aphrodité, Hermes, Zeus a Hera. Kypřané mají velmi chytře vybudovaný systémem přehrad zachycující vodu z tajícího sněhu z pohoří Troödos , kam Mont Olympus patří, a dokáží tu vodu využít k zavlažování v horkých létech, což jim např. Malta docela závidí, na Maltě vrcholy se sněhem v zimě nejsou, protože vrcholy nejsou tak vysoké.

Paphos má své mezinárodní letiště, i když v dnešní době hlavně na charterové lety z Německa. My jsme přijeli z letiště Larnaca za pomoci Kapnos Airport Shuttle, což jsou linkové autobusy a mikrobusy provozované soukromou firmou. Je dobré si jízdenky nabookovat přes internet předem nebo je koupit na letišti Larnaca v příletové hale. Jezdí přímo z letiště Larnaca na letiště Paphos 3 - 4x za den. Cesta trvala asi 1,5 hod., na taxi je to dlouhá vzdálenost a vlaky na Kypru, asi kvůli hornatému povrchu, vůbec nejsou. Dá se půjčit si přímo na letišti auto, ale my jsme měli hotel v centru Pafosu a auto bychom nevyužili několik dalších dní. Na cestu do hor to stejně chce offroad a po Pafosu bylo zábavnější, pohodlnější i levnější si půjčit čtyřkolku.

Ale vraťme se k Apoštolu Pavlovi a Paphosu. V Paphosu v té době byl velmi silný kult bohyně Aphrodité, která se tu podle řecké legendy zrodila v moři na pobřeží kousek jižně od Paphosu. Dnes je to skvělá turistická atrakce, vykoupat se a vyfotit místo zrození bohyně Aphrodité. Lákavá je i pohádka, že kdo obeplave skalisko, kde se zrodila, omládne a je tu i nádherná tyrkysově modrá voda.

Dalším problémem byl místní kouzelník Barzejus (Elymas), který se snažil zabránit v tom, aby Apoštol Pavel a Barnabáš zvěstovali evangelium (křesťanství) přímo místnímu guvernérovi Sergiovi. Na to Apoštol Pavel podle Bible (Sk 13,6-12) reagoval slovy „ ..kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Paně ? Nyní na tebe dopadne boží trest: Oslepneš, dokud se nad tebou Bůh neslituje.“ Elymas opravdu oslepl a když to guvernér Sergius uviděl, uvěřil a nechat se pokřtít.

Co se dochovalo z antického období Pafosu, je možné vidět v hlavním archeologickém areálu Kato Paphos, který se nachází kousek od historického přístavu, odkud Apoštol Pavel z Kypru odplul. Přístav stále chrání historická pevnost (hrad), která je v dnešní době spíše jen turistická vyhlídka. Kousek od pevnosti jsou základy raně křesťanského kostela, bohužel jen základy. Po zaplacení poměrně nízkého vstupného na evropské poměry asi 4 eur máte možnost vidět nádherné mozaiky, které byly součástí domů místních bohatých obyvatel. Ty nejhezčí jsou kryté střechou a dají se srovnávat např. se slavnými mozaikami ze Sicílie z Piazza Armerina (Villa del Casale).

Nás zajímala Agora, hlavní veřejné prostranství, kde vždy Apoštol Pavel kázal, je velmi rozlehlá s Odeonem a Asklepionovým chrámem. V Pafosu nebyl problém si vše v klidu prohlédnout a jsou tu i pěkné info tabule na rozdíl od Salamis. Ve středověku Pafos chránila ještě další pevnost se 40 sloupy, kterou ale poničilo zemětřesení ve 13.století a zbyly jen základy, které už jen dokazují její mohutnost.

Co se týká Apoštola Pavla a raně křesťanských památek je potřeba rozhodně vidět tzv. Pavlův sloup před nejstarším křesťanským kostelem v Pafosu, někdo ho označuje za nejstarší na celém Kypru. Basilica Chrysopolitissa (Hrysopolitisa) se nachází mimo hlavní archeologický areál. Tato basilica byla postavena již ve 4. století, na místě bičování Apoštola Pavla, když se již „směly stavět křesťanské kostely“, potom co římský císař Constantin povolil křesťanství v římské říši. Připomíná to tzv. Pavlův sloup viz fotografie. Sice prošla přestavbami, ale ponechala si ten původní raně křesťanský ráz. Bohužel v době naší návštěvy byla zavřená a prohlédnout si ji uvnitř při bohoslužbě, jsme nestihli.

Za to se nám podařilo zažít tradiční pravoslavnou bohoslužbu v místní pravoslavném kostele, kam nás sebou vzali majitele našeho apartmánového domu. Líbily se nám nádherné pravoslavní ikony a místo lavic spojená dřevěná křesla s opěrkami na ruce a zvedací sedačkou jako v kině. Je to velmi praktické při stání, hlavně starší se mohou o opěrky pohodlně opřít. Dále jsme si všimli posvěcení opravdového chleba ne hostií a sušené ovoce s ořechy a semeny v krabičkách, jako dar rodiny za společnou modlitbu za jejich zemřelé příbuzné. Asi největším překvapením pro nás, ale bylo Přijímání sladkého vína s kousky pečiva lžičkou z velkého zdobného kalichu.

Dále nás zaujaly katakomby, kde se skrývali první křesťané podobně jako na Maltě Sv. Agátha. Nejzajímavější jsou Salomon Catacombs, což se dá přeložit jako Šalamounovi katakomby, kde jsou stále pravoslavné ikony a kouzelně z nich vyrůstá mohutný strom, na který se přivazují stuhy s modlitbami. Další jsou jen vydlabané prostory do skaliska. Šalamounovy katakomby jsou jen kousek od Pavlova sloupu.

Slavné jsou v Pafosu i tzv. Tombs of Kings, což mají být královské hrobky, ale historici vlastně neví, kteří králové tu byli pochováni. Mně u toho napadá vliv Egypta, který Kypr také relativně krátce ovládal, a zmenšená varianta hrobek králů a královen u Luxoru. Ale upřímně to připomíná spíše vězení nebo pevnost pod zemí na útesu u moře viz fotografie. Protože ty egyptské hrobky králů a královen mají většinou alespoň zbytky barevných maleb.

Nás zajímaly i kláštery a kostely v horách, kam jsme si udělali výlet místními terénními auty s místním průvodcem a řidičem v jednom. Což se ukázalo jako dobrý nápad, protože turistické značení v horách nebylo moc dobré. Součástí byla i návštěva jednoho vinařství, kterých je po cestě do pohoří Troödos několik. Zastávka na vinařství byla samozřejmě s ochutnávkou, výkladem a vyhlídkou na vinice. Jasně, mé srdce nebo spíše jazýček someliéra musel ochutnat místní vína. Marketingově a turisticky to měli zvládnuté skvěle, pauza na protažení, foceni, záchody a čas na ochutnávku vín. Dalo se vybrat z několika balíčků (sad degustačních vzorků) po 3 vzorcích vín a případně i koupit.

Kyperské vinice jsou skoro všechny ve vyšších polohách kousek od Pafosu na úpatí pohoří Troödos kvůli velkému horku v létě. Na Kypru se vína pěstují podle historiků déle než 4 000 let a logicky tu nechybí řecké odrůdy a ani ty mezinárodní. Tradičními metodami výroby i moderními. Suchá i sladká. Co se týká odrůd asi nejvíce nám chutnala bílá odrůda Xinisteri ve svěžím suchém provedení z nerezu. Zaujal nás u Černý muškát, což bylo růžové polosuché víno. A z červených Maratheftiko, které zrálo v dřevěném sudu z francouzského dubu viz fotografie.

Kláštery v horách jsou samozřejmě pravoslavné s dokonalými malbami, které neustále domalovávají, aby byly dokonalé, takže se vlastně nedá říci, jak jsou staré, ale na fotkách vypadají skvěle a k edukačním účelům pro poutníky se také hodí výborně. Jen nebyl moc čas zkoumat příběhy na malbách a nebyly k tomu ani vhodné materiály v angličtině. Ale poznali jsme na několika malbách Ježíše Krista a Apoštola Pavla.

Co se týká gastronomie, nejlepší restaurace jsou v historickém přístavu Pafosu. Hlavně pokud jste jako my milovníci čerstvých ryb a plodů moře. Kyperská kuchyně nezapře vliv Řecka i nedalekého Turecka, najdete tu typická řecká jídla jako Kleftiko (pomalu pečené maso s bramborami často jehněčí) a souvlaki (kuřecí nebo vepřový špíz), ale i grilované ryby a krevety a míchané předkrmy s tzatziki viz fotografie.

A pěkné jsou tu i pláže na koupání a šnorchlování. Mořem kolem Kypru není tak zničené a vylovené jako Středozemní moře, takže se tu daří lépe nejen rybám, ale i mořským želvám. Ne, želvy jsme nejedli ani želví polévku. Želvy jsou tu chráněné, ale plavali jsme s nimi při lodním výletu na východním pobřeží mezi Proteras a Cappo Greco. Dokonce jsme jednu viděli v přístavu Pafosu a majitelé restaurací je prý krmí zbytky ryb.

Rozhodně Kypr má co nabídnout a dva týdny nám nestačily. Snad se sem ještě vrátíme.

Pokračování příště.

biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická

Autorka článku je i autorkou všech fotografií.