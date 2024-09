Poněkud netypický fantasy příběh, kde se nevybíjejí národy a nekácí světy. Čarodějka Henika putuje za svým posláním, pro které se rozhodla a pro které má schopnosti - léčit lidi a pomáhat jim ze všech svých sil (a kouzel).

RECENZE: Dana Beranová – Zpěv straky

Fantasy příběh Zpěv straky spisovatelky Dany Beranové patří k těm příběhům, které může číst i člověk, který od fantasy žánru nevyžaduje bitvy národů, potoky krve ani zástupy elfů a jiných bytostí. Čtenář, kterému ke štěstí stačí jedna docela lidská čarodějka s jednou docela praštěnou kobylou.

Zpěv straky není klasické fantasy, byť do toho žánru rozhodně patří. Hlavní hrdinka Henika je vlastně úplně normální. Úplně normální čarodějnice, abychom byli přesní. Ale i žena, která umí cítit docela obyčejnou lidskou bolest, lítost i touhu. Dokonce i tu nežádoucí. Která dělá chyby docela lidské a která občas propadá i beznaději, když vidí řádění šíleného vladaře.

Henika nechce zachraňovat svět ani obracet národy na víru pravou. Chce pomáhat lidem, protože ví, že k tomu má mimořádné schopnosti. A že umí taky kouzlit? To se koneckonců vždycky hodí! Dokázala by čarovat víc, ale šla cestou vyvázání z komunity čarodějek, aby byla svobodnější a aby mohla více pomáhat. Zná nejen kouzla, ale i bylinky a lektvary a je tedy více léčitelkou než čarodějkou. Na mě někdy bylo ale těch kouzel trochu moc, místy mi připadalo jejich použití až na hranici stylu „deus ex machina“. Taky „použití“ nepřátelských fantasy tvorů mi připadalo tak nějak navíc, příběh by se bez nich obešel.

Průvodcem je naší hrdince poněkud feministická klisna Potvora a záhadná straka Triška. Ta se v příběhu objevuje střídavě, aby nakonec vyjevila svá tajemství, kdežto Potvora provází svou paní téměř po všech dobrodružstvích.

Kniha je poněkud netypicky rozdělena na kapitoly a mezihry, které se teprve postupem děje propojí do jednoho celku. Působí to v podstatě dojmem jednotlivých povídek a místy je tento postup trochu rušivý. Také zde poněkud chybí podrobnější popisy světa a společenství, v němž se děj odehrává. Tady nebyla stručnost zcela na místě, klidně bychom vydrželi víc.

I přes tyto výhrady je Zpěv straky kniha, která se čte dobře, už proto, že je napsána výtečnou češtinou. Děj „odsýpá“, nikde nejsou zdlouhavé opisy (jak řečeno, spíše naopak) a Henika je tak lidská, že ji čtenář musí mít rád. Oproti jiným fantasy příběhům je Zpěv straky jaksi komornější a pro mě tím přitažlivější. Druhý díl si jistě zaslouží.

Knihu jsem četla v papírové verzi, ale i poslouchala jako audioknihu. Audioverze je rovněž zdařilá, Kateřina Mendlová Jírů má hlas, který se k příběhu hodí, interpretka jde dobře „po textu“"a její podání dává knize další kvalitu.

85%

16. září 2024

