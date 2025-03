RECENZE Blanka Malá - Drobničky Malé povídky pro velké holky

David unese miliardářskou dceru a dostane výkupné. Jenže co teď s rukojmím, když se vás nechce pustit? Ve svižném příběhu Aleše Černého se dozvíte nejen to, že stockholmský syndrom může být fakt problém...

RECENZE: Alena Adrianet Heinrichová - Slovodějky

Amálie je nejvyšší slovodějka v podivuhodné knihovně neméně podivuhodného města. Jenže do města začíná proudit svěží dech nových časů a to se mnoha lidem nelíbí. Kouzelná míza, čarovné formule a šarmantní Artur... co chtít víc?