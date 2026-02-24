Provolání nacisty a fašisty k 24. únoru
Aby si dokázal, že někdo jiný nemá vlastní historii, nemá právo si ji sám definovat, nemá právo si ji po svém uchopit, stejně tak nemá právo na svou vlastní identitu, národní kulturu a zejména pak na svůj státní jazyk. A to už netřeba mluvit o vlastním politickém směřování – v domácí i v zahraniční politice.
„Přinesl jsem vám to z určitého důvodu. Jak asi tušíte, žádná Ukrajina na mapě není.“
„To je jasné, jak by mohla. Žádná Ukrajina!“
A pánové se přitom – naprosto výmluvně – zahlížejí do mapy, kde jasně Ukrajina, coby evropské území, zaznačená je. Rusko nikoliv.
To celé zahrnuto do příběhu, kde obrození 19. století (a po celá staletí naprosto odlišný vývoj) je označeno za pouhý výmysl a z toho vše plynoucí jen za pouhý konstrukt Lenina. Kde ukrajinský jazyk s vlastní genezí je označen za pouhé maloruské nářečí a jeho spisovná varianta nemá právo na existenci.
Kde církevní autokefalita je herezí a zradou, na kterou nikdo nemá právo. A tato zrada má být zvrácena a potrestána.
Kde má probíhat genocida ruskojazyčného obyvatelstva režimem, který sám sídlil v tehdy z velké části ruskojazyčném Kyjevě. Kde ona „ochrana“ tohoto obyvatelstva jeho „ochranitelem“ má podobu destrukce, terorizování a zabíjení v takovém rozsahu, že z velké části ruskojazyčný Kyjev sám jeho „ochranitel“ definitivně přeměnil v ukrajinskojazyčný Kyjiv.
Kde tento „ochranitel“ mění mnohá ruskojazyčná území v opuštěné ruiny. Kde v čele „nacistického genocidního režimu“ stojí člověk židovského původu s ruským mateřským jazykem, co svou popularitu a politickou kariéru postavil na ruskojazyčném seriále.
Kde uznávání ukrajinské národní identity je fašismus. Kde uznání práva na existenci ukrajinského jazyka je fašismus. V takovémto světě tedy jsem, zůstávám a navždy budu hrdým fašistou a tupou liberální ovcí (nezamýšlet se nad protimluvností).
Budu rád když nastane mír. Ale v případě, kde mír v Kyjevě bude skutečným mírem, nikoliv podrobením.
Přeji Ukrajině mír, ale doufám, že to bude svobodný mír, nikoliv ten, co dnes mají v běloruském Minsku, kde se nelze hlásit plně k národním symbolům, identitě a k neupravené národní historii. A kde se i písničkář na ulici bojí zpívat bělorusky, přičemž ona běloruština je jen řečí jakýchsi babek na odlehlém venkově.
Přeji Ukrajině tedy mír, ve kterém bude součástí Evropy, rodin demokratických zemí a civilizovaného světa. Kde bude propojena s Evropou, se světem. Nepřeji jí onen autoritářský izolacionistický běloruský scénář, kde bude součástí světa ruského.
Ti, co křičí, „chyťte fašisty,“ by se měli zamyslet nad tím, co to znamená Ruský svět, Moskva - Třetí Řím a Eurasianismus. Co a proč to ten Kreml dnes zastává a prosazuje.
Tedy stejně jako 24. února 2022 provolám i čtyři roky poté. Jako dle moskalské definice hrdý a přesvědčený fašista a nacista. Co navždy dle této definice hrdým fašistou a nacistou zůstane.
Слава Україні!
Героям слава!
Výhled z Hotelu Ukrajina na Majdan Nezaležnosti (Adam Filák)
Adam Filák
Rajchlova starost o ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny
Pan poslanec odmítá stažení ruských jednotek z Ukrajiny. Že by to prý vyústilo v masakr ruskojazyčného obyvatelstva...
Adam Filák
Przemyśl - centrum potenciálního euroregionu
Mám prostě slabost pro regiony, kde mezi sebou soupeřily jednotlivé identity a nacionalismy. A zejména v tom případě, kdy nějaký ten region protne jakási umělá hranice.
Adam Filák
Krátká fotovzpomínka na předvánoční Lvov
Můj jednodenní výlet. Do historicky, kulturně, architektonicky, urbanisticky i mentálně nejvýchodnější výspy střední Evropy.
Adam Filák
Kyjeve, kam patříš?
V prosinci jsem si udělal výlet do Lvova, přičemž jsem celou dobu přemýšlel nad tím, že jsem stále ve střední Evropě, byť v rámci ní naprosto nejvíce na východě, co vlastně můžu být.
Adam Filák
28. říjne, čím pro mne jsi?
Vzpomínám si na onen obrázek nám vštěpovaný ve škole. Oh, naši předci v tento den vyšli nadšeně do ulic, připnuli si na sebe národní symboly a začali slavit. Oh, osvobození národa, českého národa, od rakouského jha. Zpěv! Počkat?!
