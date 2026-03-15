Postřehy nejen z kyjevské MHD
A co třeba druhou nejhlubší stanici metra na světě (odmyslíme-li si stanice metra v KLDR, které budou pravděpodobně ještě hlubší, ale jejichž přesnou hloubku neznáme). Ta druhá nejhlubší stanice metra na planetě Zemi je rovněž zde (za předpokladu, že KLDR je čučche oddělenou planetou na Kimově oběžné dráze).
Kyjevská stanice Arsenalna. Součást první (červené) linky. Otevřena byla již 6. listopadu 1960. A není to stanice ledajaká. V letech 1960-2023 byla totiž s hloubkou 105,5 m nejhlubší stanicí metra na světě. Cesta eskalátory (jedny, mezichodba, pak druhé) zabere cca 4 minuty a 40 sekund.
V Čínské lidové republice zas cosi trumfli, a tak stanice zůstává „jen“ druhou nejhlubší na světě a stále nejhlubší v Evropě. Po celou dobu své existence sousedí se stanicí Chreščatyk (od r. 1976 přestupní). A z druhé strany se stanicí Dnipro, kde paradoxně začíná nadpovrchový úsek tratě vedoucí východní částí města.
Tato stanice ale není tou nejzajímavější. Kdybych měl doporučit jen jednu jedinou stanici ve městě, doporučil bych k návštěvě stanici jinou. Tato stanice není o moc „méně hluboká“ než stanice Arsenalna – nachází se ve hloubce 96,5 metrů pod zemí (vs oněch 105,5 m u Arsenalne). Stanice Zoloti Vorota, jež byla otevřena až v roce 1989.
Ach ano, Zoloti Vorota. Nádherná toť ukázka glasnosti, perestrojky a vzrůstajícího národního uvědomění i touhy po odproštění se od Rusů. Nádherný toť „chrám“ plný „ikon.“ A co teprve ta „kostelová“ mezichodba. Krásná ukázka opět svobodně se probouzející ukrajinské identity.
Slušelo by se dodat, že první úsek na první (červené) lince metra byl zprovozněn v roce 1960. První úsek na druhé (modré) lince v roce 1976 a první úsek na třetí (zelené) lince v roce 1989. Poslední rozšíření přišlo v roce 2013, ale i nyní se pracuje na nových stanicích a na nové čtvrté lince.
Když už zmiňuji různé linky, je třeba dodat i jednu podstatnou věc, která je zde od Prahy zásadně odlišná. I zde v centru je přestupní trojúhelník. Stejné. V čem ale spočívá ona rozdílnost? V Praze máte na C i B lince Florenc. Na C i A lince Muzeum. Na B i A lince Můstek. V Kyjevě jste ve stanici Chreščatyk na červené (první) lince, přestoupíte tunelem do druhé linky, a rázem jste ve stanici Maidan Nezaležnosti. Stejně tak Teatralna/Zoloti Vorota. Palac Sportu/Plošča Ukrainskich Heroiv. Názvy zde jsou jiné, nepřekrývají se. Je to nezvyk, ale vlastně je to jedno.
Město má od roku 1891 tramvaje (první elektrické přišly již o rok později), od roku 1935 trolejbusy, od roku 1978 tramvajovou rychlodráhu a od roku 2009 dokonce i Kyjevskou městskou železnici (něco jako S-bahn v Německu). Přestup na onu železnici je dokonce hlášen v metru: „mistska elektryčka, vychyt odyn.“ Součástí MHD je i lanová dráha spojující Podil a Starý Kyjev (Horní město), taktéž v metru ohlašována: „Stacja Poštova Plošča, vychyt do funikulera.“ Tato elektrická lanovka funguje již od roku 1905. Je do MHD plně integrována, je takto i využívána.
Hlášení v metru je nyní namluveno hercem, kterého můžeme znát v roli jedné z postav oligarchů v seriálu Sluha národa. S oním sympatickým výrazem v ukrajinštině pro „prosím.“ „Buď láska.“ Před invazí na Ukrajinu bylo právě ono hlášení v metru jedním z těch případů, kde jste se mohli setkat s ukrajinštinou (nikoliv s čistou ruštinou či s mícháním ruštiny s ukrajinštinou). Po roce 2022 na ukrajinštinu narazíte mezi všemi a všude. I mimo metro. Město přeplo do ukrajinštiny. Tentokrát i nejen v metru.
A platba v metru? Praho, Vídni, Berlíne, Varšavo, Budapešti! Styďte se!!! Žádné automaty. Žádné aplikace v telefonu. Kde to musíte spustit, naklikat, zadat, pak čekat… Žádné papírové jízdenky a označovače… Přijdu k turniketu a přiložím telefon/kartu, strhne mi to cca 4 Kč z účtu, můžu vstoupit. A pak si jezdit za ty 4 Kč metrem jakkoliv dlouho - do doby, než ho neopustím. Wau. Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard. Pokud mi toto nevoní, tak využiji předplacené časové QR jízdenky či fyzické MHD karty.
Přeju Pražákům hodně zdaru s novou mobilní aplikací. A snad ti ostatní neztratí svou papírovou jízdenku.
Eskalátory ve stanici Arsenalna
Stanice Zoloti Vorota
Opět Zoloti Vorota
Stanice Syrets (na fotce) či Klovska mi připomínají stanice v Praze
Vše ukrajinsky a anglicky. Ano Praho, i ve zvukovém hlášení.
Lepší fotku vlaku nemám
Stanice Maidan Nezaležnosti je taková obyčejná, ale mám plno hezkých vzpomínek na ty chvíle, kdy jsem ji použil.
Na podniky na povrchu.
„Děleno dvěma.“ A máte ceny v Kč.
U stanice Lybidska se nachází „kyjevský Chodov.“ Ocean Plaza
U stanice Chreščatyk „kyjevská Kotva či Ostravica-Textilia.“ Tsum
No přiznávám, že platba v metru má jednu nevýhodu. Dost vám zaneřádí elektronické bankovnictví, které pak vypadá nějak takto.
Coby vlakvedoucí nesmím zapomenouti na vlaky
Scénérie ze Lvova
Scénérie z Kyjeva
Detail. Mám i plno videí, která zde bohužel nelze nahrát.
Jisté je, že až pojedu v létě do Bosny, tak se na tamní celníky budu jen usmívat a mávat s „eh“ výrazem.
Povinná informace: fotografie jsem fotil já osobně
Adam Filák
