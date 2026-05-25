Posselt v Brně versus husita bojovník
Byli jsme svědky doslova výmluvných scén. Čemu výmluvných? No není snad nic výmluvnějšího, když na jedné straně máme onen Sudetendeutsche Landsmannschaft a Posselta. Co od nich zaznívá? Deklarace snahy o smíření, hlášení se k zemským dějinám Čech, Moravy a Slezska, stejně tak stále mají snahu o propagaci a udržení svých tradic, krojů, nářečí, kuchyně a vůbec čehokoliv, co se týká kultury - z Čech, Moravy a Slezska.
Stále nezapomínají na dějiny svých regionů, svých zemí, svých dědin a měst. Je třeba tedy krajany různých řečí smířit, historicky jsou totiž obě skupiny sousedy. No ano - Benešovy dekrety. Ty stejně nikdo už v 21. století nezvrátí, nezmění. Uplynulo několik desítek let. V pohraničí se vystřídalo několik generací - ty zde různě majetek kupovaly, dědily, opravovaly, vytvářely další. Již nezvratitelně. A snad se tam už nikdo ani z Němců vrátit nechce.
O co jde, je smíření. Uznání chyby na jedné straně. Uznání ale chyb i na straně druhé. Přiznání si na obou stranách, jaké křivdy a zločiny probíhaly, že to nebylo správné, správná je naopak vzájemná omluva za ně. A poučení se. I kdyby se řeklo o Benešových dekretech, že správně nebyly, stejně by se jejich důsledky již nezměnily.
Důležité si je uvědomit však jedno. Německá strana uznala chybu, omluvila se a má snahu o ponaučení. Zřekla se onoho myšlení 20. století se vším, kam ono myšlení vedlo.
Co dělá česká strana? No česká strana. Spíše mi jde o ty poslance SPD, Trikolory, Rajchla, část ANO a o ty různé uřvané transparentáře a vlaječkáře. Ti v tom 20. století oním myšlením uvízli.
Máme tam nejen nacionalistické a nenávistné transparenty, ale třeba i rádobyslovanská hesla, sovětské vlaječky, mnozí vyjadřují obdiv k Rusku. Tedy i k tomu současnému. No aha. Takže Němci, co 20. století zcela ve svém znění přijali bez úprav, zavrhli, nijak ho nepřekrucují, naopak poučili se, omluvili se a neustále ho jako hrozbu připomínají a stále si sypou popel na hlavu - ti jsou jakože špatně.
Ale jejich v letech 1939-41 spolurozdělovatelé Evropy, co páchali různé válečné zločiny a dále etnicky, národnostně či třídně motivované zločiny, tak jakože ti asi špatní nejsou. Dění v Polsku, Lotyšsku, Estonsku, u porobených národů SSSR. Gulagy. Dále bezohledná nas mnogo strategie. Chování Rudé armády leckde a celkově motivace SSSR a její důsledky, co trvaly čtyřicet let. To asi špatně není.
Hlavně je třeba poukázat na to, že zatímco Němci historii plně přijali, tak Rus relativizuje. Stále zamlčuje mnohé zločiny, nehlásí se k nim, bagatelizuje je. O dějinách v letech 1939-1941 prakticky nemluví. Ticho po pěšině. Upraveně válku Rus startuje až rokem 1941. O tom rozdělení Evropy společně s Němci a o svém chování na porobeném území mlčí. Mlčí o tom obchodu a materiální výměně. O tom, jak Německu posílal suroviny. Stejně tak mlčí i o faktu, jak moc naopak Sovětskému svazu po roce 1941 materiálně a technicky pomohl Západ.
A bagatelizuje, upravuje a relativizuje mnohé zločiny. Ony gulagy, ony vykonstruované procesy, ony deportace celých etnik, opět doprovázenými gulagy. Co teprve vytvoření východního bloku, instalace totalitních režimů (v Polsku a Maďarsku i proti vůli obyvatel), stejně tak se stále upravuje, bagatelizuje a relativizuje dění v Maďarsku v roce 1956 a dění v ČSSR v roce 1968.
To už nemluvím o totální úpravě či přímo zpochybnění dějin Ukrajinců. Toto zpochybnění celého národa a vůbec ono chování Ruska, ona invaze, onen jazyk, kterým je to argumentováno - toto mělo zůstat ve 20. století - v rámci té opovrženíhodné skupiny, kam patří i nacistické Německo a SSSR. Ale ne. Máme tu k Rusku obdiv ze strany myšlením méně obdařených.
Dále tu máme v Brně, tedy na Moravě, vlající prapory s českými lvy a pro mě ještě zábavněji - husitským kalichem. Aha, no. Takže odvolávání se na historii, Moravané. No. Takové prožívání historie. Ale svoji jste vlastně zavrhli a zavrhujete. K dějinám Moravy a markrabství Moravského se očividně nehlásíte.
K těm staletým dějinám Moravy, od Čech odlišných. K těm dějinám, co si společně prožívali moravští obyvatelé moravského (českého) i německého jazyka. K těm staletým zemským dějinám, o kterých se dnes neučíte a ke kterým se dnes nehlásíte. Ony dějiny právě zmizely a byly vymazány těmi vypjatými jazykovými nacionalismy. Gratuluji. Nehlásíte se k tomu, co se odehrávalo v Brně, hlásíte se k tomu, co se odehrávalo v Praze.
Je vskutku zábavné pozorovat člověka, který „brání národ“ v Brně s husitským praporem. V tom Brně, které bylo tehdy věrně katolické. V tom Brně, které se ubránilo rozvratu. Ano v tom Brně, které se tehdy hrdinně naopak právě ubránilo husitům a bylo na to právem hrdé. Ano je to to Brno, které se právě husité, coby nepřátelé, snažili dobýt a dobít. Nu což.
Gratuluji bojovníci, vedete cizí boje. A máváte cizími prapory proti těm, co si naopak připomínají, stále i několik desítek let po svém vyhnání, dějiny, tradice a kulturu Moravy - proti sudetským Němcům.
No nyní domů, do Slezska. Našeho regionu se Benešovy dekrety bezprostředně týkají. Jak je známo, tak oblast Hlučínska zůstala odsunů ušetřena. Pruským Moravcům se plošný odsun vyhnul. Proto dnes Hlučínsko vypadá v porovnání se zbytkem Moravskoslezského kraje tak, jak vypadá.
Stále se zde navazuje na tradice, na historický příběh a na předky. Jsou zde ale výmluvné dvě obce, kde odsun proběhl. Ve dvou vesnicích, kde historicky totiž bilingvismus nebyl a kde žili etničtí Němci.
Obec Třebom odsunuta byla téměř zcela. V roce 1930 měla 750 obyvatel, po válce zde zůstala sotva stovka původních, doplněná o přistěhovalce. Jak výmluvnou obžalobou odsunu ona obec Třebom vlastně je. Tolik rozpadlých, vylidněných a zničených domů. Tolik neudržovaných domů. Kdysi tak malebná udržovaná vesnice, dnes tam „chcípnul pes“ a občas tam projde nějak „místní,“ co pro každého Prajzáka mluví cizí přivandrovaleckou řečí. Obří nezaměstnanost, obří exekuce, obří problémy. Vesnice nemá moc kontaktů na zbytek Hlučínska - jako by k němu nepatřila. Snad neznám nikoho, kdo by tam měl příbuzného.
Ještě výmluvnější jsou sousední Sudice - tam odsunuli zpravidla sedláky a pár dalších rodin (odsunuli 229 z cca 800 obyvatel). A hádejte, která část obce vypadá nejmalebněji (boční ulice), a která naopak nejvíce omšele (náměstí, hlavní ulice, ulice Na Angru). A kde že to žili v obci ti sedláci a kam že to místo nich přišli ti dosídlenci? Odpověď je jednoduchá. Schválně jsem to formuloval pro jednoduchost odpovědi takto tendenčně.
A pak se podívejme na zbytek Hlučínska či na Ratibořsko v Polsku. Úplně jiná a pozitivnější realita. Snad u nás, vzhledem k dění mezi válkami a za druhé světové války, nenajdou místo ty transparenty, co jsme viděli v Brně. Kdyby je při své nevědomosti nesli potomci pruských Moravců, tedy potomci vojáků Wehrmachtu, Waffen-SS, příslušníků Volkssturmu, Organisation Todt, RAD (Říšské pracovní služby), členů NSDAP, SA, SS, BDO, NSKK, NSV, Opferringu, příslušníků Hitlerjugend a Bund Deutscher Mädel, tak by to vypadalo ještě komičtěji. Tento huráčech by byl už naprosto k smíchu.
Ale byl by „hrdým Čechem, co hrdě s husitským praporem bojuje za svůj národ.“ Svůj národ. Prdlačky a houby s octem.
A jak Benešovy dekrety vypadaly u nás v praxi? Když se podívám do dokumentů, co se týkají rodiny pradědy v Hlučíně, rodiny prababičky v Kobeřicích, rodiny pradědy v Koblově a rodiny prababičky v Koblově. Zjistím jedno.
Zatímco sudetské Němce odsunuli, tak pruské Moravce nechali lhát či dokonce lhali v jejich prospěch. A to vina pruských Moravců a vina sudetských Němců je naprosto stejná. Jedna a tatéž. Když ale dva dělají totéž, očividně totéž to není.
Adam Filák
