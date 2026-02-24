Nepochopená Švýcarska!

Dámy a pánové, máme tady výčet těch nejskvělejších zemí! Co se týče míry korupce, občanských svobod i lidských práv, míry i úrovně demokracie, svobody slova, tisku ba i internetu.

Zejména pak, co se týče životní úrovně, perspektivy vývoje země i lidského života. Vlastně vůbec možností žít spokojený život a rozvíjet ho po všech stránkách - materiálních, duševních, duchovních, fyzických, požitkářských, ba i mravních.

Pozor, vypíšu to vedle sebe. Připravte se. Ať žije svoboda a spokojený, po všech stránkách naplněný, život!

Takže... Ehm...

Bělorusko, Burkina Faso, Burundi, Kuba, Severní Korea, Eritrea, Írán, Mali, Nikaragua, Niger, Rusko, Súdán.

Tato nepochopená Švýcarska prostě musí držet při sobě!

Pokud někdy vyhrajete ve Sportce, tak víte, kam se přestěhovat! Za svobodou, prosperitou. Pryč od bídy, nerovnosti, cenzury, útlaku a vymývání!

Vyndejte si někteří tu hlavu z p... Děkuji.

Zdroj obrázku: Odkaz

Zdroj na shrnutí schůze (včetně hlasování) na stránkách OSN: Odkaz

Autor: Adam Filák | úterý 24.2.2026 21:59 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Adam Filák

  • Počet článků 21
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1689x
Zajímám se o historii, historickou architekturu a světové i politické dění. Baví mne cestování, poznávání a prozkoumávání měst. Taktéž se hrdě hlásím ke Slezsku - historickému území většiny mých předků. Bakalářské vzdělání jsem získal v dvouoboru Politologie a Mezinárodní vztahy na FSS MU v Brně. Jsem editorem několika facebookových stránek propagující slezskou a hlučínskou identitu. Matka slezsko-německého původu (3/4 předků z Hlučínska, 1/8 ze Sudet a 1/8 z Bohumínska a Těšínska, přičemž "neprajzská větev," avšak rovněž německá, se na Hlučínsko přistěhovala v roce 1926). Otec "Čech" (1/2 předků z Valašska, 1/4 z Francie a 1/4 z Haliče, Bohumínska a Těšínska).

