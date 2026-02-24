Nepochopená Švýcarska!
Zejména pak, co se týče životní úrovně, perspektivy vývoje země i lidského života. Vlastně vůbec možností žít spokojený život a rozvíjet ho po všech stránkách - materiálních, duševních, duchovních, fyzických, požitkářských, ba i mravních.
Pozor, vypíšu to vedle sebe. Připravte se. Ať žije svoboda a spokojený, po všech stránkách naplněný, život!
Takže... Ehm...
Bělorusko, Burkina Faso, Burundi, Kuba, Severní Korea, Eritrea, Írán, Mali, Nikaragua, Niger, Rusko, Súdán.
Tato nepochopená Švýcarska prostě musí držet při sobě!
Pokud někdy vyhrajete ve Sportce, tak víte, kam se přestěhovat! Za svobodou, prosperitou. Pryč od bídy, nerovnosti, cenzury, útlaku a vymývání!
Vyndejte si někteří tu hlavu z p... Děkuji.
Zdroj obrázku: Odkaz
Zdroj na shrnutí schůze (včetně hlasování) na stránkách OSN: Odkaz
Adam Filák
Provolání nacisty a fašisty k 24. únoru
Jsme v jakési pracovně. Jakýsi ruský prezident si od jakéhosi akademika nechal přinést mapu Evropy ze 17. století.
Adam Filák
Rajchlova starost o ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny
Pan poslanec odmítá stažení ruských jednotek z Ukrajiny. Že by to prý vyústilo v masakr ruskojazyčného obyvatelstva...
Adam Filák
Przemyśl - centrum potenciálního euroregionu
Mám prostě slabost pro regiony, kde mezi sebou soupeřily jednotlivé identity a nacionalismy. A zejména v tom případě, kdy nějaký ten region protne jakási umělá hranice.
Adam Filák
Krátká fotovzpomínka na předvánoční Lvov
Můj jednodenní výlet. Do historicky, kulturně, architektonicky, urbanisticky i mentálně nejvýchodnější výspy střední Evropy.
Adam Filák
Kyjeve, kam patříš?
V prosinci jsem si udělal výlet do Lvova, přičemž jsem celou dobu přemýšlel nad tím, že jsem stále ve střední Evropě, byť v rámci ní naprosto nejvíce na východě, co vlastně můžu být.
