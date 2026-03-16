Jsem prý zastáncem jediných pravých pravd
Pochopil jsem to naopak velmi správně. Dezinfo scéna krásně mnohé zpracovala, že nic jako pravda není a žádná pravda neexistuje.
Účelem této propagandy není přesvědčit někoho o pravdě tzv. Ruského světa. Účelem je vytvořit člověka - „já nvm, kde je pravda, všichni lžou, vše je zmanipulované, pravda neexistuje.“
A pak si tento člověk neumí striktně říct, kdo je agresorem, a kdo je naopak obětí. A vztáhne si to pak na to, že obětí je on sám. A zde máme pak toto bordeloidní bahno, co není schopné akce, co není schopné názoru.
Čemu se pak jen věří, tak to je pocit naprostého úpadku, rozvratu, naprosto pochmurné budoucnosti a všudepřítomné manipulace - s tím, že ta pravda prostě není. To pak totálně sníží důvěryhodnost reálných informací, reálného stavu a kroků západních vlád a států. Vlastně to smaže naprosto dělení na svobodný a autoritářský svět. A vytváří to vůli k naslouchání zdrojům „toto vám neřeknou, toto vám zatajují.“
A to stačí.
To ale odbíhám od faktu, že tito samotní obviňovatelé často sami tlačí jedinou svou pravou pravdu, která je totálně ruské argumenty ctrl+c, ruské argumenty ctrl+v, přičemž naprosto odmítají přistupovat k diskusi.
Dodejme jen jedno. Vyvracet nesmysly neznamená odpírat někomu právo mít vlastní názor. Nesmysl je nesmyslem. A lež je lží. A pravda prostě je. Ano pravdou. A tu prostě někdo má. Nebavíme se o důchodové reformě, názoru na adopci dětí LGBTQI+ komunitou, nebavíme se o přijetí eura.
Tady je to striktně o pojmenování „agresor,“ „oběť.“ O pojmenování „stát, který se chce vydat demokratickou a evropskou cestou s právem na vlastní národní jazyk a dějiny.“ A na druhé straně „autoritářský výbojný režim, a minimálně po roce 2022 již s totalitními rysy, co druhému státu a národu by v lepším případě upřel právo na vlastní směřování a cestu (od něj odlišnou), v horším případě pak upřel právo na existenci.“
Ale ja něrozumim temu. Ja je enym ganc hłupy ukrofašista.
Adam Filák
Postřehy nejen z kyjevské MHD
Z Ukrajiny mám již celkem plno postřehů z veřejné dopravy, je načase se o ně podělit. Už jen z toho důvodu, že v kyjevském metru je velmi zajímavý systém platby, který Kyjevanům mohou Pražané jen závidět.
Jsem německým nacionalistou? Nikoliv.
V diskusi u předchozího článku jeden diskutující vyslovil názor, že „rozdmychávám nacionalistické vášně,“ které jsou to poslední, co zrovna teď my (rozuměj, v případě diskutujícího, Češi) potřebujeme.
Skřečoň za polské a německé okupace
Zítra máme 14. března. A co jsem dělal dříve já, tehdy obyvatel Bohumína-Skřečoně a student zdejšího bohumínského gymnázia?
A zase to žalářorozbíjení
Dnes je plný Facebook příspěvků o výročí narození osobnosti, které se dnes tak hojně přisuzuje rozbití “žaláře národů.”
Nepochopená Švýcarska!
Dámy a pánové, máme tady výčet těch nejskvělejších zemí! Co se týče míry korupce, občanských svobod i lidských práv, míry i úrovně demokracie, svobody slova, tisku ba i internetu.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá slušné tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby 12,6 km...
Faustův dům láká na výstavu obrazů. Česká krajina je tu k vidění zdarma
Ve Faustově domě na Karlově náměstí je k vidění výstava „Krajina naším pohledem“. Manželé Štolovi...
Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník
Papírový sníh, komparzisté v dobových kostýmech a neprodyšně uzavřený střed města. Malebné městečko...
Strop musí držet podpěry. Největší školní jídelnu ve Vysokém Mýtě čeká rekonstrukce
Jídelna u domova mládeže ve Vysokém Mýtě patří k nejvytíženějším v okolí. Provoz však dlouhodobě...
