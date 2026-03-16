Jsem prý zastáncem jediných pravých pravd

V poslední době opět stoupá trend mezi osobami, o nichž vím, že šíří naprosté nesmysly (nejen) o Ukrajině, šermovat s pojmem „zastánci jediné pravé pravdy.“ Tím mám být já. A nechápu, že to oni jsou bojovníci proti naší totalitě.

Pochopil jsem to naopak velmi správně. Dezinfo scéna krásně mnohé zpracovala, že nic jako pravda není a žádná pravda neexistuje.

Účelem této propagandy není přesvědčit někoho o pravdě tzv. Ruského světa. Účelem je vytvořit člověka - „já nvm, kde je pravda, všichni lžou, vše je zmanipulované, pravda neexistuje.“

A pak si tento člověk neumí striktně říct, kdo je agresorem, a kdo je naopak obětí. A vztáhne si to pak na to, že obětí je on sám. A zde máme pak toto bordeloidní bahno, co není schopné akce, co není schopné názoru.

Čemu se pak jen věří, tak to je pocit naprostého úpadku, rozvratu, naprosto pochmurné budoucnosti a všudepřítomné manipulace - s tím, že ta pravda prostě není. To pak totálně sníží důvěryhodnost reálných informací, reálného stavu a kroků západních vlád a států. Vlastně to smaže naprosto dělení na svobodný a autoritářský svět. A vytváří to vůli k naslouchání zdrojům „toto vám neřeknou, toto vám zatajují.“

A to stačí.

To ale odbíhám od faktu, že tito samotní obviňovatelé často sami tlačí jedinou svou pravou pravdu, která je totálně ruské argumenty ctrl+c, ruské argumenty ctrl+v, přičemž naprosto odmítají přistupovat k diskusi.

Dodejme jen jedno. Vyvracet nesmysly neznamená odpírat někomu právo mít vlastní názor. Nesmysl je nesmyslem. A lež je lží. A pravda prostě je. Ano pravdou. A tu prostě někdo má. Nebavíme se o důchodové reformě, názoru na adopci dětí LGBTQI+ komunitou, nebavíme se o přijetí eura.

Tady je to striktně o pojmenování „agresor,“ „oběť.“ O pojmenování „stát, který se chce vydat demokratickou a evropskou cestou s právem na vlastní národní jazyk a dějiny.“ A na druhé straně „autoritářský výbojný režim, a minimálně po roce 2022 již s totalitními rysy, co druhému státu a národu by v lepším případě upřel právo na vlastní směřování a cestu (od něj odlišnou), v horším případě pak upřel právo na existenci.“

Ale ja něrozumim temu. Ja je enym ganc hłupy ukrofašista.

Autor: Adam Filák | pondělí 16.3.2026 13:17 | karma článku: 7,93 | přečteno: 164x

Adam Filák

  • Počet článků 26
  • Celková karma 12,63
  • Průměrná čtenost 1433x
Zajímám se o historii, historickou architekturu a světové i politické dění. Baví mne cestování, poznávání a prozkoumávání měst. Taktéž se hrdě hlásím ke Slezsku - historickému území většiny mých předků. Bakalářské vzdělání jsem získal v dvouoboru Politologie a Mezinárodní vztahy na FSS MU v Brně. Jsem editorem několika facebookových stránek propagující slezskou a hlučínskou identitu. Matka slezsko-německého původu (3/4 předků z Hlučínska, 1/8 ze Sudet a 1/8 z Bohumínska a Těšínska, přičemž "neprajzská větev," avšak rovněž německá, se na Hlučínsko přistěhovala v roce 1926). Otec "Čech" (1/2 předků z Valašska, 1/4 z Francie a 1/4 z Haliče, Bohumínska a Těšínska).

