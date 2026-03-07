A zase to žalářorozbíjení

Dnes je plný Facebook o výročí narození osobnosti, které se dnes tak hojně přisuzuje rozbití “žaláře národů.”

Dobře, rozkopal jsem půlku bytu k připomenutí plodů jeho práce a veledíla. Stejně tak si chci doložit, jak se vůbec nic z těch slov, co vypustil z úst či nakydal perem na papír, absolutně vůbec nerozchází s realitou toho, co ve skutečnosti bylo a jak to ve skutečnosti pro mnohé vypadalo.

Rozbití „žaláře,“ přitom ale vytvoření he…?

Pokud mu tedy přisuzujeme rozbíjení žalářů, tak přisuďme psům mňoukání.

„T. G. Masaryk zasloužil se o stát.“ A co k tomu dodat. Snad jen jedno slůvko. „Jejich.“

První snímek je výřez ze sčítacího archu z Kobeřic z roku 1921. Jsou na něm sčítání prababiččini strýcové, děda, babička a otec. Druhý arch je z roku 1930, je na něm sčítána další má prababička, její otec, matka a sourozenci z Koblova.

Připomeňme, že toto s sebou neslo nejen neuznání němčiny coby úředního jazyka v našich obcích, ale rovněž nucené počeštění křestního jména a přijmení, nezřízení německých škol (při pokusu děti posílat do německých škol třeba v Opavě či v Bohumíně zakročil stát a ze škol je vyhodil). Samozřejmě zde platila povinnost navštěvovat české školy, stejně tak byly udělovány různé pokuty za „uvádění nepravdivých údajů.“ Po nemožnosti je zaplatit následovalo vězení, přičemž věznici v Hlučíně se posměšně říkalo „Německý dům.“

No a jak se postarat o to, aby to tolik nekřičelo? Ti lidé přeci můžou volit a volí z většiny německé strany! Výsledky voleb se rozcházejí se sčítáním lidu! Nuže 12 obcí z okresu Hlučín stát přeřadil do národnostně smíšeného okresu Opava-venkov, a naopak 5 ryze českých obcí z bývalého rakouského Slezska přeřadil do okresu Hlučín. A už to tolik nekřičí. Tak se na to má! Krásná práce!

Samozřejmě si dokázali lidé poradit po svém, a tak vznikalo německé soukromé vyučování. A jak to bylo třeba se jmény? Když z prababiččiných sourozenců Wilhelma a Gerharda udělali Viléma a Gaharda, tak další potomky rodiče pojmenovali jmény, ke kterým český ekvivalent nebyl. Tedy prababiččin bratr Reinhold a má prababička Erna. K tomu nic nevymyslíte. U druhé prababičky se na to šlo rozdílněji, neutrálními jmény. Sourozenci Josef, Jan/Johan, Stefanie (z ní stejně udělali po válce Štěpánku) a má prababička Edeltrudis.

Obě jména prababiček nedokázaly úřady ani po druhé světové válce počeštit. A tak jedné prababičce jméno ponechaly, u druhé to pak různě komolily.

Jejich manželé dopadli ale jinak. Z koblovského pradědy Hanse/Johanna se stal Jan (to dokonce nebyl ani pruský Moravec, ale na Hlučínsko se v dětství přistěhovalý z poloviny slezský sudetský Němec a z poloviny Šlonzák/Vasrpolák). Jeho sestra Elfriede s manželem a dětmi utekla do Německa. A z hlučínského pradědy Heinricha se stal Jindřich. Z jeho bratra Siegfrieda se stal Vítězslav. I tak se mu v rodině říkalo „Siggy.“ Z Margarethe se stala Markéta (i tak se jí říká Gretka), z Getraude Gertruda, ale Josefina zůstala Josefínou (i tak se jí říká Fina).

Dnes jsme osvobození. Mluvíme česky a hlásíme se k historii, která se odehrávala jinde. V Čechách. U nás ve Slezsku na mapě prázndné body. Bezčasí, bezhistoří, bezprostoří. Jsme Češi, osvobození od dějin svého regionu a od historického příběhu našich předků.

Zapomeňme na nějaké Opavské a Krnovské knížectví před rokem 1742, na Pruské království, okres Ratiboř, Horní Slezsko, celé Slezsko, na Německé císařství. A napasujme českou identitu i do té staré doby, kdy vlastně nějaké národní identity ani ještě nevznikly, a do období, kdy ještě ani nezačaly hrát svou roli. Udělejme ze všeho národní a ciťme emoce. Ciťme křivdy jako Češi a buďme hrdí jako Češi. Na severní Moravě, s dějinami, identitou, kulturou a smyšlením Čech.

To je pošahané...

Autor: Adam Filák | sobota 7.3.2026 16:26 | karma článku: 6,70 | přečteno: 109x

Další články autora

Adam Filák

Adam Filák

  • Počet článků 22
  • Celková karma 13,03
  • Průměrná čtenost 1631x
Zajímám se o historii, historickou architekturu a světové i politické dění. Baví mne cestování, poznávání a prozkoumávání měst. Taktéž se hrdě hlásím ke Slezsku - historickému území většiny mých předků. Bakalářské vzdělání jsem získal v dvouoboru Politologie a Mezinárodní vztahy na FSS MU v Brně. Jsem editorem několika facebookových stránek propagující slezskou a hlučínskou identitu. Matka slezsko-německého původu (3/4 předků z Hlučínska, 1/8 ze Sudet a 1/8 z Bohumínska a Těšínska, přičemž "neprajzská větev," avšak rovněž německá, se na Hlučínsko přistěhovala v roce 1926). Otec "Čech" (1/2 předků z Valašska, 1/4 z Francie a 1/4 z Haliče, Bohumínska a Těšínska).

